Помощь рядом: Общество психотерапевтов Латвии готово поддержать пострадавших в Украине

Общество психотерапевтов Латвии оказывает бесплатную психологическую кризисную помощь людям, пострадавшим от войны на территории Украины.
Также Общество психотерапевтов готово поддержать пострадавших коллег - психологов, психотерапевтов и других представителей помогающих профессий, которые сами нуждаются в поддержке в связи с военными действиями в Украине, и предлагает им бесплатную психоэмоциональную помощь, а также супервизии онлайн.
Если вам необходима психоэмоциональная поддержка, супервизии или кризисная помощь, обращайтесь.
Заявки на бесплатные консультации принимаются по электронной почте: psyhelp@psihoterapija.lv
В заявке коротко напишите о себе, в какой помощи вы нуждаетесь и как с вами выйти на связь. Координатор свяжется с вами в течение суток.