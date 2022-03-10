Помощь рядом: Общество психотерапевтов Латвии готово поддержать пострадавших в Украине

Общество психотерапевтов Латвии оказывает бесплатную психологическую кризисную помощь людям, пострадавшим от войны на территории Украины.

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Также Общество психотерапевтов готово поддержать пострадавших коллег - психологов, психотерапевтов и других представителей помогающих профессий, которые сами нуждаются в поддержке в связи с военными действиями в Украине, и предлагает им бесплатную психоэмоциональную помощь, а также супервизии онлайн.

Если вам необходима психоэмоциональная поддержка, супервизии или кризисная помощь, обращайтесь.

Заявки на бесплатные консультации принимаются по электронной почте: psyhelp@psihoterapija.lv

В заявке коротко напишите о себе, в какой помощи вы нуждаетесь и как с вами выйти на связь. Координатор свяжется с вами в течение суток.