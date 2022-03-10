Помощь рядом: Общество психотерапевтов Латвии готово поддержать пострадавших в Украине
Foto: 'Publicitātes foto

Общество психотерапевтов Латвии оказывает бесплатную психологическую кризисную помощь людям, пострадавшим от войны на территории Украины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также Общество психотерапевтов готово поддержать пострадавших коллег - психологов, психотерапевтов и других представителей помогающих профессий, которые сами нуждаются в поддержке в связи с военными действиями в Украине, и предлагает им бесплатную психоэмоциональную помощь, а также супервизии онлайн.

Если вам необходима психоэмоциональная поддержка, супервизии или кризисная помощь, обращайтесь.

Заявки на бесплатные консультации принимаются по электронной почте: psyhelp@psihoterapija.lv

В заявке коротко напишите о себе, в какой помощи вы нуждаетесь и как с вами выйти на связь. Координатор свяжется с вами в течение суток.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Отвечает психолог
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?