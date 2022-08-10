"Поможем подготовиться к школе вместе!": началась благотворительная акция

Каждый год впервые идут в школу тысячи латвийских учеников, и это большое событие как для самого ребенка, так для его семьи. Особенно затруднительной подготовка к школе может оказаться для наименее защищенной части общества — малообеспеченных многодетных семей, а также для семей украинских беженцев, которые нашли убежище в нашей стране.

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Чтобы помочь оказавшимся в затруднительном положении семьям подготовить ребенка к новому учебному году, уже третий год подряд организуется благотворительная акция "Поможем подготовиться к школе вместе!"

Организаторы акции — торгово-развлекательные центры Akropole в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, а также семейным порталом Mammamuntetiem.lv — призывают жителей до 28 августа жертвовать канцелярские товары, новую парадную и спортивную одежду, обувь и другие непользованные и полезные для школы вещи, чтобы поддержать учеников и их семьи перед началом нового учебного года.

Свои пожертвования каждый может принести в Akropole Rīga (ул. Маскавас, 257) и в Akropole Alfa (ул. Бривибас гатве, 372) или приобрести на месте в торговых центрах и оставить в специальных коробках для сбора пожертвований с надписью "Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā!".

"Заботясь обо всем необходимом для своего школьника, стоит подумать и о тех, кто накануне 1 сентября встает перед выбором — обеспечить семью обедом или купить тетради и цветные карандаши. Вместе мы можем помочь очень многим семьям избежать этого трудного выбора. Рюкзаки и школьные сумки, канцелярские товары, пеналы, а также принадлежности для уроков рисования занимают первое место в списке самых необходимых вещей Также всегда актуальны бутылки для воды и ланч-боксы, и еще парадная одежда, спортивные костюмы и обувь", — рассказывает представитель родительской организации Mammamuntetiem.lv.

Поддержать семьи можно как вещами, пожертвовав необходимые товары, так и финансово, сделав пожертвование банковским перечислением на домашней странице www.ziedot.lv в разделе "Поможем подготовиться к школе вместе!". Размер пожертвования — дело добровольное.

Благотворительная акция завершится 28 августа. Ziedot.lv направит все пожертвованные вещи и денежные средства тем семьям, которые по финансовым причинам не могут приобрести своим детям школьные принадлежности, и позаботится о том, чтобы все необходимое дошло до адресатов к самому началу учебного года.