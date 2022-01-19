Поможем Роману! 5-летнему ребенку с тяжелым диагнозом необходимо обследование и лечение

Роману Пальчевскому 5 лет. Глядя на этого славного мальчика, не скажешь, что у него очень серьезное психологическое и неврологическое заболевание. Диагноз — детский аутизм.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У мамы Александры беременность протекала нормально. Но для появления малыша на свет пришлось применить кесарево сечение. Малыш был очень большим и родиться самостоятельно не смог бы. В полтора года Роман пошел в детский сад. Мама хотела, чтобы сын начал общаться со сверстниками и социализироваться. Но в садике педагоги обратили внимание мамы на то, что Роман не общается с детьми, не смотрит в глаза.

Самое печальное, что и мама стала понимать, что ее ребенок не такой как остальные дети. Он не отзывался на свое имя, не смотрел в глаза и ни с кем не общался. Психолог, к которому она обратилась, поставил диагноз — детский аутизм. После этого мама стала водить Романа на АБА-терапию, посещать различные развивающие занятия. Но ребенок еще больше замыкался в себе. Александра посещала с Романом всевозможных специалистов, пробовала самые разные методики обучения. Но, к сожалению, за последний год состояние мальчика только ухудшилось.

Мама Романа надеется на помощь врачей из России. Необходимо пройти качественное обследование в Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой в Санкт-Петербурге и понять, что происходит с ребенком и как можно ему помочь развиваться и социализироваться.

У нас есть возможность не пройти мимо, а поучаствовать в судьбе этого ребенка. Ведь есть шанс повысить качество жизни Романа и его любящей мамы. Стоимость обследования и лечения в клинике составляет примерно 4500 евро. Для семьи, где мама одна воспитывает больного ребенка, это сумма огромна.

Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" и мама Романа обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом: