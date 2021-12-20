Популярные артисты дадут праздничный концерт для пожилых людей в пансионатах

Уже второй год cеть центров по уходу за сениорами Senior Group организует масштабное праздничное мероприятие — большой рождественский концерт для постояльцев и работников центров социального ухода.

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Мероприятие пройдет 22 декабря в 10:00 в онлайн-формате. Зрителями концерта станут тысячи сениоров из более чем 160 домов престарелых, социальных центров и пансионатов по всей Балтии.

Специальные выступления и теплые поздравления подготовили десятки популярных исполнителей, музыкантов и общественных деятелей из Латвии, Литвы и Эстонии. В праздничном концерте примут участие: Интар Бусулис, Натали Тумшевиц-Эргле, Ольга Раецка, Денис Пашкевич, Ольга Пирагс, Янис Стибелис, Кристина Эхин, Сильвер Сепп, Март Сандер и многие другие. Свои праздничные обращения и пожелания произнесут также государственные лица и руководители областных самоуправлений. Всего в программе "Большого Семейного Рождественского поздравления 2021" прозвучит более 60 музыкальных номеров и поздравлений.

Трансляция мероприятия состоится в ZOOM и на YouTube канале Senior Group.

"В настоящее время общение родных и близких с пожилыми людьми, находящимися в пансионатах и центрах ухода, значительно сокращено, — рассказывают организаторы акции. — Мы хотим с помощью нашего мероприятия сократить эту дистанцию, окружить заботой, наполнить теплом сердца тех, кто далеко, кто наиболее остро ощущает одиночество и ждет настоящего праздника. Это событие объединит как пожилых людей, так и артистов и общественных деятелей из стран Балтии — и вместе мы станем Большой Семьей, в которой все поддерживают друг и друга и дарят тепло и самые сердечные поздравления. Наша общая цель — единение, благополучие, поддержка, забота и благодарность нашим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам и всем людям, кто строил наше общество и направлял нас в жизни".

Организаторы акции "Большое Семейное Рождественское поздравление 2021" благодарят всех, кто поддержал идею и подарил возможность пожилым людям встретить Рождество в атмосфере большой дружной семьи.