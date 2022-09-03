Порвать цепь событий. История одного удивительного преодоления

Потерять контроль над событиями в своей жизни — это неприятно. Внезапно утратить контроль своего тела и зрительного восприятия — это страшно. Но такое пугает вдвойне, если ты инструктор мотоспорта и временами слит воедино со своим мотоциклом.

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Сегодня я расскажу историю, которая подтверждает тезис о том, что медицина лечения рака с каждым годом развивается и становится более эффективной, и это будет рассказ о человеке упорном, упрямом и отказавшемся сдаваться перед лицом сложной болезни.

Дерзость и смелость — личные качества Алексея, и опираясь именно на них, он выбрал свою профессию, стиль жизни, хобби. Алексей — высокий, красивый, спортивный мужчина, занимается мотоспортом, выступает на соревнованиях. В зимние месяцы работает в Альпах, в теплое время года обучает вождению мотоциклов в Латвии. В нем удивительным образом переплелись несочетаемые, на мой взгляд, качества. Гармонично соседствуют нежность и чувствительность, когда он говорит о своей жене, но резко проявляются бесстрашие и брутальность, когда он увлеченно рассказывает о скоростной езде на мотоциклах. Общаясь с ним, мне было сложно поверить, что недавно он перенес трепанацию черепа и сейчас продолжает лечение — его физическая форма помогла ему пройти через это, но, увы, не смогла защитить от самой болезни.

Семейная история

У мамы Алексея диагностировали рак головного мозга, когда он был 15-летним подростком. Маму прооперировали, но она не смогла восстановиться после проведенной операции. Через несколько дней после хирургического вмешательства началось ухудшение ее состояния и она умерла в реанимации. Мамин брат, дядя Алексея, в 2010 году с аналогичным диагнозом был прооперирован и умер в реанимации. События развивались по такому же сценарию, что и с мамой Алексея. Почему так случилось, Алексей не знает — было ли вмешательство слишком сильным или рак уже обширно распространился по телу — неизвестно. Но ни его мама, ни его дядя не смогли выйти из больницы после операции.

Нет таких слов, которые могли бы передать чувства, испытанные Алексеем, когда ему диагностировали рак мозга. Мы описываем такое ушедшей из под ног землей, падением в пропасть, леденящим ужасом, но, в конечном итоге, можем только догадываться об этих страшных секундах, а потом и часах в жизни другого человека.

Но обо всем по порядку.

Про рак

Алексею достался рак головного мозга, агрессивный, редкого типа, такой встречается у одного из 100 тысяч человек. Опухоль у него обнаружили случайно. Никаких обследований, проверок на предмет наследственной предрасположенности к онкологическому заболеванию он не проводил — семейный врач не предлагал. Более того, именно из-за своей семейной истории Алексей, скорее, испытывал крайнее недоверие к врачам, к традиционной медицине. Считал, что его спортивный образ жизни, тренировки, езда на велосипеде, бег смогут сделать его личную историю другой. Конечно, он допускал мысли о том, что рак возможен и у него, но решил, что в таком случае он не будет лечиться обычным путем, ведь никому из его близких это не помогло. Думал, в случае болезни он уедет в Тибет и попробует альтернативно побороться с раком.

В конце марта он покинул Альпы, чтобы начать свой сезон работы инструктором в Латвии. Пару месяцев назад перенес коронавирус и некоторые появившиеся странные симптомы поначалу списывал на его последствия. Среди его природных качеств также есть пунктуальность, щепетильность, любовь к порядку. Теперь же у него стала болеть голова, появилась нетипичная рассеянность — забывал закрыть машину или проезжал нужный поворот в магазин, о покупках в котором только что договорились с женой. Настораживало изменение зрения — ровный асфальт Алексей иногда видел волнистым. Жена настояла на срочном обращении к врачам, он начал обследования, записался ко всем по списку, в том числе на компьютерную томографию, но из-за существующих очередей не успел попасть. Жена выступила ангелом-хранителем, когда вызвала скорую помощь из-за внезапной рвоты и сопутствующей резкой и сильной головной боли. Его отвезли в больницу, сделали компьютерную томографию там и обнаружили в головном мозге опухоль размером уже 5 см. Потом, уже после операции, выяснилось, что опухоль была очень агрессивная, и, если бы не госпитализация и скорое обследование, неизвестно до какого размера разрослась бы опухоль к моменту плановых исследований.

Доктор тоже не дал времени долго задумываться и начать колебаться, он объяснил положение вещей, сказал, что нужна срочная операция. У врача было окно между операциями на следующий от беседы день, и он дал Алексею час на принятие решения. Когда я спросила, почему же он все-таки доверился врачу, поборов предубеждение, и решился на операцию, Алексей признался, что значительную роль сыграл фактор времени и компетентность хирурга. Доктор дал исчерпывающую информацию обо всех аспектах операции, объяснил, почему нельзя терять ни минуты времени в связи с давлением опухоли на мозг, поэтому его экспертность, уверенность в своих силах и в результате, поддержка жены, страх оставить ее одну, склонили Алексея решиться.

Лечение

Операция прошла очень успешно, у врача были "золотые руки", видимую и доступную часть опухоли удалили. От наркоза очнулся очень быстро. Сразу после операции почувствовал себя лучше. Мозг сам по себе не болит, но разрастающаяся опухоль начинает давить на некоторые участки головного мозга, которые отвечают за разные функции — зрительные, память, концентрацию и далее, затрудняя и ухудшая работу мозга. Алексей почувствовал, что к нему вернулось его обычное состояние памяти, реакций, зрения. Самой тревожной и сложной была ночь после операции, он находился в реанимации, как и его мать когда-то, подключенный к датчикам и мониторам. Приборы периодически пищали, фиксируя изменения в его давлении и ритме сердца, и он боялся заснуть и не проснуться, как его мама и дядя. Утром, проснувшись, ощутил прилив сил и энергии от того, что чувствует себя определенно лучше и, самое важное, от того, что изменил сценарий семейной истории. Тьма и морок отступили. Он победил страшную ночь и теперь есть силы побороться против раковых клеток дальше.

Когда пришли результаты гистологии опухоли, он был уже дома, стал искать что-то о своей болезни и нашел сшибающие с ног результаты — с его типом рака только у 30% пятилетняя выживаемость. Это резко придавило и опрокинуло. Снова мгновения застывающей в венах крови и холод по спине вверх. Подавлен и ничего не хочется. Но смог собраться, вернуться в жизнь. Его вытянуло из депрессии собственное упорство, дерзость, любовь к жене, ее забота и участие. Алексей нашел в себе силы жить дальше, сейчас продолжает лечение, потихоньку возвращает себе спортивную форму. Потихоньку — это только потому, что врач дал ему много рекомендаций, что нельзя делать после перенесенного хирургического вмешательства. Нельзя наклоняться, нельзя носить тяжести, нельзя заниматься спортом. Слишком много "нельзя" для очень активного человека. Алексей постоянно убеждает доктора и договаривается с ним об уступках, объясняя, что он чувствует себя отлично и общие рекомендации и ограничения могут быть избыточными предостережениями, не относящимися к непосредственно его состоянию здоровья. Он — тренированный и спортивный мужчина. Шутит, что без опухоли его вес меньше, а, значит, теперь есть дополнительное преимущество в мотогонках — в этом спорте меньший вес дает большее преимущество.

Foto: Privātā arhīva foto

Алексей

В мае, по его словам, случился его второй день рождения. Произошло очень много переосмыслений в сознании, смена приоритетов в жизни. Такие события всегда оставляют след, меняют человека. У Алексея много планов и задумок. Я желаю ему полного выздоровления, выиграть много спортивных наград и жить долго и счастливо. Я улыбаюсь, думая о том, что я сейчас пишу эти строки, а Алексей упрямо бегает или быстро ходит, не знаю, что именно доктор уже разрешил, сдавшись под напором жизнелюбивого пациента. Я восхищаюсь силой духа Алексея, его бесстрашием и дерзостью, с которой он проживает свое лечение и его упорством, с которым он возвращает себе физическую форму.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)