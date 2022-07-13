Потребность в любви: почему нужно начать практиковать сострадание к себе

78% процентов из нас испытывают больше сострадания к другим, чем к себе. Даже небольшой сдвиг в этом мышлении даст возможность поднять самооценку и благополучие. Доказано, что проявление сострадания к себе делает нас счастливее, здоровее и психологически устойчивее, пишет sovets.net

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Что такое сострадание к себе

Сострадание к себе — это безусловная любовь к себе, особенно когда в вашей жизни что-то идет не так.

Для тех, кто думает, что практика может каким-то образом сделать вас более самодовольным и эгоцентричным, сразу скажем, что это не так. Практикующие сострадание к себе более склонны бросать курить, ограничивать себя в переедании, получать полноценный сон, искать социальную поддержку, когда они в ней нуждаются, и заниматься физической активностью.

Это не говоря уже о том, что человек может сделать для борьбы со стрессом, повышения настроения и самооценки, облегчения боли и повышения психической стабильности. Проще говоря, сострадание к себе — один из самых простых и мощных способов чувствовать себя счастливым и более здоровым.

Преимущества практики

Вот лишь несколько бонусов, чтобы мотивировать вас относиться к себе с добротой, которую вы заслуживаете:

Это подталкивает вас заботиться о себе.

Это уменьшает стресс и позволяет вам чувствовать себя в безопасности.

Это облегчает боль.

Это помогает защититься от тревоги и депрессии.

Это делает вас более психологически устойчивым.

Как практиковать сострадание к себе

Во-первых, практикуйте это упражнение на сострадание к себе всякий раз, когда вы начинаете ругать себя за что-то. Закройте глаза и подумайте о ситуации, которая вызывает у вас стресс (проблемы с работой, токсичные отношения). Затем спросите себя, где вы чувствуете это больше всего в своем теле. Сосредоточьтесь и скажите себе: "Это момент страдания". Признание дискомфорта — первый шаг.

Затем скажите себе: "Я не одинок". Идея состоит в том, чтобы связаться хотя бы с одним человеком в подобных обстоятельствах. Наконец, положите руки на сердце и скажите: "Могу ли я быть добрым к себе? Могу ли я дать себе то, что мне нужно?". Чтобы найти в себе эти чувства, представьте, что у любимого человека такая же проблема.

Почему упражнения на сострадание к себе работают

Это пятиминутное упражнение настолько эффективно, потому что оно включает в себя три "столпа" сострадания к себе: внимательность, чувство общей человечности и доброту, направленную внутрь. Чтобы испытать преимущества сострадания к себе, вам нужны эти три ключевых аспекта: