Поверить, принять, выздороветь. Почему вера может стать дополнительной опорой при лечении рака

Наталья, моя сегодняшняя героиня, человек глубоко верующий, мама пятерых детей, молодая бабушка. Профессия — педагог в детском саду. Через ее историю можно увидеть, как проходит лечение рака, когда веришь в бога.
В моей группе поддержки есть люди с разным отношением к религии — верующие, убежденные атеисты, агностики.
Раком может заболеть любой человек. И, с точки зрения веры, каждый заболевший будет проживать болезнь по-своему. Атеист, при необходимости, будет искать опору в науке, цифрах, исследованиях, просто верить в себя. Религиозному же человеку именно вера в бога поможет справиться с бедой и даст возможность выстоять, когда трудно.
Повторюсь, что типичный портрет пациента, у которого обнаружена раковая опухоль, нарисовать невозможно. Условно, заболевший выглядит как один из ваших соседей. Пожилой мужчина или молодая, очень красивая женщина. С высоким доходом или нет, живущий в одиночестве или в большой семье. Человек с наследственным фактором рака или, как у меня, ни единого случая в большой семье.
Детство и своя семья
Начиная с самого детства, Наталье приходилось отстаивать себя. Ее мама хотела сделать аборт и развестись с отцом, но доктор уговорил маму оставить ребенка, потому что так было безопасней для маминого женского здоровья. Так доктор помог Наталье побороться за себя еще до своего рождения.
Мама развелась, когда девочке исполнилось 12 лет, влюбилась и ушла от мужа. Сначала Наталья осталась жить с мамой, но отчим стал оказывать ей знаки внимания, и, уберегая себя и маму, Наташа решила уйти жить к отцу.
Живя с отцом, ей тоже приходилось отстаивать себя, потому как отец любил крепко выпить в компании шумных собутыльников.
Своего мужа она встретила, когда ей было 15 лет, ему — 21 год. Он казался ей таким взрослым и серьезным, уже хотел семью, детей и для девушки-подростка это показалось возможностью опереться на мужчину, как на отца и на мужа. Ей хотелось жить в семье, о которой мечталось. Влюбленность сменилась любовью в 20 лет, когда родился второй ребенок, и Наталья увидела в муже настоящего отца и мужчину.
Наташа считает, что для девочек очень важен отец, его правильный образ, так как это влияет на будущие отношения с противоположным полом. Говорит, что в начале пути именно поиск этого образа стал решающим в отношениях ее и мужа, ведь она пыталась найти даже не мужчину, а "папу", который бы смог ее принимать, защищать, стать надежной стеной, за которую можно спрятаться. Так и произошло, но когда молодые люди стали взрослее, эти роли стали обычными семейными ролями: родители для детей, муж и жена друг для друга.
Путь к вере
Первую молитву она прочла, когда родилась дочка. Малышка сильно болела, муж был в долгих командировках, а Наташе было чуть больше 17 лет. Было очень страшно, что ребенок умрет, болезнь была сложная. Как могла, своими словами она просила, чтобы дочка выздоровела. Все обошлось.
И появился робкий вопрос: "Бог, ты есть?". Тогда она думала, что ритуалы это и есть вера. Исполняла некоторые из них. Но истинно верующей она стала немного позже.
Наталья водила своих детей в воскресную школу, но сама слушала проповеди через дверь, сидя в коридоре, всегда отказывалась зайти внутрь, откладывая на следующий раз. Пастор однажды сказал: "Завтра может не наступить", и Наташа шагнула внутрь. Рассказывает, что все слова той проповеди отозвались у нее в сердце.
После некоторого времени, проведенного в общении с верующими, с пастором, Наташа осознала, что бог — это именно тот отец, который любит и принимает ее такой, какая она есть. Вспоминает, что люди в церкви и сам священник с любовью относились к ней, молодой душе, которая искала бога. Объясняли, наставляли, помогали словом и делом.
Когда пришла болезнь
Опухоль обнаружилась на плановом осмотре. У Наташиной мамы был диагностирован рак молочной железы и сама Наташа регулярно проверялась. На проверке однажды стало видно маленькое образование, но было сказано, что это киста, делать ничего не надо, наблюдайтесь. Следующая проверка, через год, показала опухоль размером уже 5 см. Биопсия — рак молочной железы, 2 стадия.
Наталья рассказала мне, что известие о своем диагнозе она восприняла достаточно спокойно. Она видела, как через это проходят. Пастор ее церкви прожил 27 лет после постановки диагноза "рак легких", серьезной операции, трудного лечения. Он много успел сделать за это время. Построил церковь в районе, организовал воскресную школу.
"Химиотерапию я проходила более менее терпимо, да, была и слабость, и рвота, и расстройство пищеварения. Но мне надо было вести быт, помогать сыну с учебой. Поднимала себя, шла делала обычные домашние дела. Муж был в командировках. В выходные, конечно, он давал мне отлежаться, отдохнуть".
Здесь пришло новое испытание. Свекровь сломала позвоночник и все заботы по уходу за ней Наташа взяла на себя. Кормила, помогала переворачиваться, была рядом ежедневно. Фокус внимания с себя, проходящей лечение рака, сместился на заботу о другом человеке. Но Наташин организм не справился — начался кашель, результаты назначенного пульмонологом КТ были шокирующими — произошло метастазирование: метастазы появились в костях, в легких и в печени. Онколог поставила 4 стадию метастатического рака.
Наталья по сей день проходит лечение — сейчас это гормонотерапия.
Круг заботы
В момент постановки диагноза младшим детям Натальи было 5 и 7 лет. Она сказала им, что мама болеет, надо будет долго лечиться, нужно будет "ездить на укольчик, от которого выпадут волосы, поэтому мама будет ходить в шапочке". Вспоминает, что потом уже, через год, дети сами подвели ее к тому, что она им рассказала про то, что проходит лечение от рака. Состоялся разговор с детьми про смерть.
Все прошло спокойно, без истерик и острых реакций. Наташа сказала, что младший ребенок, 6-летний на тот момент малыш, только чаще стал говорить, что "если ты, мама, умрешь, я буду очень скучать".
Старшим детям (29, 26, 20 лет) она все сказала сразу. Конечно же, они переживали, но с ними ей удалось многие моменты обговорить, и от этого становилось легче. Сыновья были рядом, писали слова поддержки, помогали материально.
Наташа поделилась новостью о своей болезни с друзьями и коллегами, знакомых же вводить в курс дела не стала. Она вспоминает, что реакции на случившееся были разные, и она понимала, что люди сами не знали, что нужно делать, как говорить и что говорить.
Вера и личные переживания
Наталья говорит, что вопрос "почему" она заболела, нельзя задавать: заболела она из-за стечения многих факторов. Однако, считает, что очень важно задать себе вопрос "для чего?" Когда человек серьезно заболевает, многое в его жизни уходит на второй план, происходит переоценка ценностей.
Она рассказала мне, что сначала злились, и говорила богу: "Нельзя со мной так". Но потом ей пришло откровение: "Делай, что должно, Я буду рядом". Считает, что каковы бы ни были эмоции, все их надо мужественно пережить, встретить их лицом к лицу, и важно быть честным перед собой и перед богом. Надо дать возможность переживать горе во всех своих аспектах: гневаться, бунтовать и отчаиваться, но ей важно следовать своему правилу жизни — когда беда или неприятность произошла, то нужно встать, отряхнуться и идти дальше.
Вопрос без ответа
Увы, никто не может объяснить, почему мы болеем онкологическими заболеваниями. У церкви и у психологов есть одинаковый мудрый совет не искать причину, а мыслить иначе. Искать не "за что?", а "как я могу пройти испытания и какой смысл я могу вынести из своей болезни?"
Нам лишь немного известно о том, что сделать профилактически, чтобы избежать возникновения рака — скрининги с определенного возраста, питаться сбалансированно, исключить курение, как возможный провоцирующий фактор. Повторю свое мнение — рак очень сложная и непредсказуемая болезнь, но, к счастью, во многих случаях, излечимая.
Каждый из нас ответственен за то, как ему прожить свою болезнь, если таковая все же пришла. Нужно и жизненно важно найти смысл даже в ней. Кому-то в этом поможет вера. Устоять. Принять. Прожить. Выздороветь.
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)