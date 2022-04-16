Поверить, принять, выздороветь. Почему вера может стать дополнительной опорой при лечении рака

Наталья, моя сегодняшняя героиня, человек глубоко верующий, мама пятерых детей, молодая бабушка. Профессия — педагог в детском саду. Через ее историю можно увидеть, как проходит лечение рака, когда веришь в бога.

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В моей группе поддержки есть люди с разным отношением к религии — верующие, убежденные атеисты, агностики.

Раком может заболеть любой человек. И, с точки зрения веры, каждый заболевший будет проживать болезнь по-своему. Атеист, при необходимости, будет искать опору в науке, цифрах, исследованиях, просто верить в себя. Религиозному же человеку именно вера в бога поможет справиться с бедой и даст возможность выстоять, когда трудно.

Повторюсь, что типичный портрет пациента, у которого обнаружена раковая опухоль, нарисовать невозможно. Условно, заболевший выглядит как один из ваших соседей. Пожилой мужчина или молодая, очень красивая женщина. С высоким доходом или нет, живущий в одиночестве или в большой семье. Человек с наследственным фактором рака или, как у меня, ни единого случая в большой семье.

Детство и своя семья

Начиная с самого детства, Наталье приходилось отстаивать себя. Ее мама хотела сделать аборт и развестись с отцом, но доктор уговорил маму оставить ребенка, потому что так было безопасней для маминого женского здоровья. Так доктор помог Наталье побороться за себя еще до своего рождения.

Мама развелась, когда девочке исполнилось 12 лет, влюбилась и ушла от мужа. Сначала Наталья осталась жить с мамой, но отчим стал оказывать ей знаки внимания, и, уберегая себя и маму, Наташа решила уйти жить к отцу.

Живя с отцом, ей тоже приходилось отстаивать себя, потому как отец любил крепко выпить в компании шумных собутыльников.

Своего мужа она встретила, когда ей было 15 лет, ему — 21 год. Он казался ей таким взрослым и серьезным, уже хотел семью, детей и для девушки-подростка это показалось возможностью опереться на мужчину, как на отца и на мужа. Ей хотелось жить в семье, о которой мечталось. Влюбленность сменилась любовью в 20 лет, когда родился второй ребенок, и Наталья увидела в муже настоящего отца и мужчину.