Право на полноценную жизнь. Дадим шанс 4,5-летним Михаилу и Николаю выздороветь!

Михаилу и Николаю Блиновым — четыре с половиной года, они близнецы. Внешне они почти не отличаются друг от друга, но характер у каждого свой. Беременность у Светланы, мамы братьев, протекала с осложнениями и дети появились на свет недоношенными.

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Во время родов у детей случилось кровоизлияние в мозг, но врачи смогли спасти их. Почти месяц мама с ними провела в больнице в отделении интенсивной терапии. После выписки братья развивались нормально: пошли в год и начали говорить.

Но в полтора года они переболели вирусом и он дал осложнения. Дети перестали разговаривать, стали плохо стоять на ногах и ходить. Начали проявляться первые признаки аутизма — замкнутость. В два года стала заметна серьезная задержка в развитии. В детском саду они не смогли найти контакт с другими детьми и мама перестала их туда водить. Она стала заниматься с близнецами дома и это постепенно дало результат.

Братья стали говорить отдельные слова, общаться с окружающими. Но любая инфекция, болезнь откатывала все приобретенные навыки назад. В три с половиной года в реабилитационном центре "Вайвари" невролог поставил им окончательный диагноз — аутизм. А недавно малыши переболели коронавирусной инфекцией, что привело к потере практически всех приобретенных социальных навыков. И как теперь заниматься с детьми никто не может сказать. Что делать дальше? Что ждать в будущем?

У Светланы осталась последняя надежда, что врачи из Санкт-Петербурга смогут помочь ее близнецам и разобраться в их проблеме. Их ждут в Институте мозга человека им. Н. Бехтеревой осенью 2022 года на обследование и лечение. Стоимость на двоих составляет около 12000 евро. Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и мама детей, которая воспитывает их одна, обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь им попасть на обследование и лечение.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Михаила и Николая Блиновых".