"Прекратить истерику!" Как распознать откровенный сексизм: 6 примеров

Многим из нас знакомо понятие "сексизм", но дать ему точное определение не всегда просто. Вот шесть сексистских высказываний, которые женщины слышат в свой адрес довольно часто — они снижают самооценку и вредят психике.

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"Для женщины вы вполне неплохо справляетесь"

Произнося эти уничижительные слова, многие мужчины, с одной стороны, признают женский успех, а с другой — тут же обесценивают его. Хочется найти мужчину, которому хотя бы раз сказали, что он делает что-то хорошо, несмотря на то, что он мужчина.

"Успокойтесь и расслабьтесь"

Когда мужчины темпераментно выражают свое мнение, их считают смелыми и последовательными. Когда же так поступают женщины, их называют истеричками. Говорить женщинам, чтобы они расслабились или успокоились, когда они выражают свое мнение, особенно в профессиональной среде, значит мешать им выполнять их обязанности.

"Улыбочку!"

Многие женщины нередко слышат подобную фразу, когда позволяют себе нейтральное, задумчивое, озабоченное или даже сердитое выражение лица. При этом совершенно неважно, идет ли женщина по улице, едет в троллейбусе или она просто сконцентрирована на бытовых делах.

Получается, что если она не улыбается, то как бы бросает вызов женской "обязанности" выглядеть милой и приветливой. Психологи уверены: "Когда мужчина говорит женщине „улыбнитесь", вряд ли он хочет приободрить ее. Скорее, речь идет о том, чтобы продемонстрировать свою силу и контроль. Он пытается заставить ее выглядеть так, как ему приятно. Женщины же никому ничего не обязаны и могут улыбаться лишь тогда, когда у них соответствующее настроение и когда им этого просто хочется".

"Какие у вас классные…" (тут обычно следует название какой-либо части тела)

Недавнее исследование, проведенное Корнелльским университетом (США), обнаружило, что 85% американских женщин подвергаются сексуальным домогательствам на улицах еще до достижения 17 лет. Эти домогательства могут принимать разные формы — женщинам громко свистят вслед, показывают оскорбительные жесты, бросают грязные ухмылки и взгляды, но чаще всего выдают нежеланные комментарии, которые превращают их в неодушевленный предмет, выделяя определенные части тела.