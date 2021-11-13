При чем тут гормоны? Что общего у оргазма и зевоты

Почему мы зеваем? Версии встречаются разные: например, чтобы восполнить недостаток кислорода в организме, чтобы сохранять бдительность во время стресса или даже "провентилировать" мозг. Кроме того, зевота доставляет удовольствие, и этому есть свое объяснение.

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"Заразительное" занятие

"Извините, поздно легла, не выспалась", — объясняет, зевая на утреннем собрании, 30-летняя Ивета, менеджер по продажам. Но, возможно, дело вовсе не в недосыпе.

Зевота давно интригует исследователей. Они много лет уже ломают голову над ее тайнами. А тайны действительно имеются. Хотя все мы зеваем одинаково, причины, которые нас к этому подтакливают, бывают различные. И то, зачем мы зеваем, тоже может быть разным.

Например, одно из предположений ученых заключается в том, что с помощью зевков мы поддерживаем свой мозг в состоянии бдительности во время стресса. У многих животных можно наблюдать такое явление, как "заразительное" зевание — зевнул один, следом зевает другой. Такое поведение помогает группе или семье быть начеку.

Биохимические изменения в мозгу запускают зевание, которое обычно длится около 6 секунд и состоит из серии зевков. "Вероятно, процесс зевания выполняет множество различных функций", — считает фармаколог Грегори Коллинз, проводивший исследования химических процессов в головном мозге в Научном центре здоровья в Сан-Антонио (США).

Долгое время считалось, что мы зеваем для того, чтобы восполнить нехватку кислорода в организме. Но, похоже, это не так.

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Вентилятор для мозга

Большинство людей зевают, увидев, как зевнул кто-то другой. Однако чужая зевота не оказывает заразительного влияния на детей, аутистов и людей, страдающих шизофренией. Некоторые зевают в неожиданной обстановке: например, парашютисты перед прыжком или олимпийские спортсмены перед соревнованием.

"Наверное, и среди бразильских футболистов были те, кто зевал перед Кубком мира", — предполагает нейробиолог из Мэрилендского университета Роберт Провайн (США). Ученый предполагает, что зевание обозначает переход от одного состояния к другому: от бодрствования ко сну, от сна к бодрствованию, от скуки к готовности действовать и т.д.

Чтобы докопаться до самой сути такого явления как зевания, исследователи провели десятки экспериментов с группами людей и животных, в том числе бабуинов и попугаев (кстати, зевота — общая черта всех животных класса позвоночных).

Главная на сегодняшний день гипотеза такова: зевота — нечто маленького вентилятора, что стоит в системном блоке компьютера: она помогает поддерживать оптимальную температуру мозга. А мозг особенно чувствителен к перегреву, уверен психолог Университета штата Нью-Йорк Эндрю Гэллап (США). Если температура отклоняется от идеальных для него 37 градусов по Цельсию, замедляется время реакции и память ослабевает.

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Зевнул и… испытал кайф

Исследователи также задались вопросом: если выражение лица во время оргазма и во время зевка похоже, следует ли из этого, что за этими двумя действиями стоит одна и та же нейроповеденческая схема?

Роберт Провайн уверен, что да, так как зевота запускается гормонами - андрогенами и окситоцином и соотносится также с другими действиями, связанными с сексом.

Между прочим, у большинства видов млекопитающих чаще всех зевают самцы. А у крыс те же химические вещества, которые стимулируют зевоту и потягивание, вызывают эрекцию.

У людей представители обоих полов зевают одинаково часто, а также сохраняют сексуальную активность в любое время года.

Интересный момент с антидепрессантами. Часто они подавляют сексуальное желание и производительность, но у некоторых людей они вызывают интересный побочный эффект, вызывая зевоту, которая приводит к оргазму.

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К сожалению, большая же часть тех, кто зевает, не получают за это вознаграждение в виде сексуальной разрядки.

И все же зевота приятна в большинстве случаев. Ей ставят оценку 8,5 на 10-балльной гедонической шкале (1=плохо, 10=хорошо).

Учитывая сходство между оргазмом, зевотой и чиханием (в том числе имеются и некоторые сходства мимики), вполне можно описывать завершение всех трех актов как "кульминацию". Может быть, и неспособность разрядить сексуальное напряжение напоминает то чувство неудовлетворения, когда никак не удается зевнуть или чихнуть?