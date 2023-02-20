Проснись и пой: 3 секрета, которые помогут пробудиться рано утром в хорошем настроении

Заставить себя рано утром встать с кровати — задачка не из легких. Тем более в приподнятом настроении. Однако врачи знают, как это исправить, — и способы весьма просты, пишет doctorpiter.ru

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Ранние пробуждения — далеко не самая приятная часть дня. Особенно если вы поздно легли и вставать совсем не хочется, лучше снова закрыть глаза и провалиться в сон. Из-за недосыпа настроение портится, с самого утра все как будто валится из рук.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин уверен: просыпаться рано можно и в хорошем настроении. Главное — знать несколько простых секретов.

Необходимо ложиться спать в правильной позе

"По исследованиям ученых, оптимальная поза — это лежа на боку. Так называемая поза эмбриона, то есть когда колени согнуты, руки под головой. Именно она обеспечивает нормальное полноценное дыхание во сне", — рассказал Сергей Агапкин.

Кстати: если вы спите на спине, то это тоже можно назвать полезной позой. Правда, для людей с апноэ это недопустимо, говорит сомнолог Анастасия Шабалина.

Что еще важно знать про позы для сна:

Лучшее положение для сна при болях в пояснице и шее — на боку с подушкой или одеялом между коленями.

У людей, страдающих от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), сон на правом боку или на спине может усугубить неприятные симптомы. Во время сна на правом боку желудок как будто возвышается над пищеводом, что упрощает заброс желудочного сока в пищевод.

Сон на левом боку, в свою очередь, уменьшает количество эпизодов рефлюкса.

Спать на левом боку рекомендуется и во время беременности, так как в таком положении уменьшается давление на нижнюю полую вену маткой и улучшается кровоснабжение плода.

Попробуйте использовать световой будильник

Работает он так: прибор начинает излучать мягкий свет за 15-20 минут до пробуждения, тем самым постепенно выводит организм из состояния сна. За счет такой хитрости вы не испытаете стресс от резких звуков.

А вот ставить будильник на повтор очень опасно, говорят ученые из университета Нотр-Дам. Такая безобидная на первый взгляд привычка повышает вероятность столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом.

Ужинайте за 3-4 часа до того, как ляжете спать

Последний прием пищи должен быть легким, чтобы ЖКТ тоже отдыхал.

"Если человек поужинал легко, съел, например, отварное мясо, творог, фрукты, то к моменту пробуждения организм уже испытывает легкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек встает даже без будильника, потому что ему хочется есть", — объяснил врач-реабилитолог.

"Основное правило поздних приемов пищи — не переедать, чтобы вы не ощущали тяжесть в животе, не страдали от изжоги и не перебарщивали по калориям. Кроме того, важно подобрать для себя такие продукты, которые не дадут неприятных побочных эффектов в виде вздутия, брожения или негативного влияния на стул — его послабления или развития запоров", — поясняет эксперт.