10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного, пишет DW.

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Отсутствие внимания





Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.



Потеря времени



Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.



Недостаток общения



Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, — но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными. Пандемия только усугубила эту проблему.



Решения



У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы… Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.



Пессимизм



Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?



Шеф-холерик



Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, — все это совсем не воодушевляет команду.



Стресс



Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.



Неуверенность в завтрашнем дне



Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.



Кумовство



Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега — друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.



Зарплата



Хотя многие опросы показывают, что денежный фактор среди сотрудников компаний далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе, отмечается в исследовании National Business Research Institute.

