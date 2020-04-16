Психологическое насилие над педагогами со стороны родителей — проблема, которая появилась задолго до пандемии. Однако в сложившихся условиях чрезвычайной ситуации, к которым никто не был по-настоящему готов, дополнительный стресс испытывают все — и родители, и учителя, и дети, что приводит к разрастанию проблемы. По большей части психологическое насилие проявляется в виртуальной среде — группах WhatsApp, электронной переписке, реже — при очных встречах или по телефону.

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Портал DELFI обсудил эту актуальную и в обычное время тему с руководителем Uzvedība.lv Лигой Берзиней, которая уже более десяти лет работает с психосоциальными рисками в рабочей среде, в том числе — и в школах, а также с Рудольфом Калвансом, директором Сигулдской государственной гимназии и главой Латвийской ассоциации руководителей образования.

Агрессивные и всезнающие родители

Как поясняет Берзиня, психологическое насилие над учителями со стороны родителей существовало и до кризиса, не улучшилась ситуация и в сложившихся условиях. И даже наоборот — усугубилась на фоне давления и введенных ограничений. Некоторые родители, находящиеся в стрессовом состоянии, у которых появилось много времени, стремятся контролировать не собственные эмоции, а других людей.

"Не думайте, что кто-нибудь из этих родителей наконец поймет, каким в действительности является их агрессивный ребенок. Обычно так не происходит. Происходит, но не настолько просто. Почти в каждом классе есть один такой родитель. А если в каком-то нет, это означает, что в другом классе их минимум двое. Исходя из своего опыта, я разделяю по меньшей мере три типа негативного поведения — агрессивные родители с выраженной негативностью, для которых виноваты все, только не они; родители, распространяющие слухи, неспособные ничего разрешить напрямую; однако подрывают атмосферу родители в группах и родители, для которых нет границ, которые пишут в любое время и требуют моментального ответа", — рассказывает Берзиня.

"Да, есть учителя, которые получают по тысяче сообщений в WhatsApp в день. От детей, родителей, коллег. Получают их в недопустимое время — в семь утра или далеко за полночь. Есть педагоги, которые вынуждены работать в тени подозрений, их оговаривают, на них клевещут. И это ужасное чувство — работать, зная, что в параллельной группе каждый твой шаг обсуждается", — делится Берзиня опытом из практики.

Один из читателей, чтобы обратить внимание на условия, в которых приходится работать педагогам, прислал порталу DELFI письмо учителя, адресованное родителям. "Пожалуйста, не присылайте работы в индивидуальном порядке. Вчера, после уроков и приведения в порядок e-klase, в 17 часов (после целого дня работы), нужно было индивидуально ответить на 53 имейла + еще проверять работы и подготавливать уроки на завтра", — пишет учитель, напоминая, что работы нужно сдавать вовремя — однако половина из его учеников игнорирует установленные сроки.

Калванс рассказывает, что в условиях дистанционного обучения ему не приходилось слышать от своих педагогов о том, что они получают по тысяче сообщений в день. Однако он подчеркивает, что сейчас нагрузка учителей выросла. Калванс поясняет, что, к примеру, самые сильные педагоги в условиях дистанционного обучения стараются подходить к работе еще более творчески, еще лучше интегрировать учебный материал. Но менее сильные учителя, по словам директора гимназии, тратят дополнительное время и энергию на то, чтобы освоить работу с новейшими технологиями.

Родители учеников гимназии общаются с педагогами менее активно, чем в начальной школе. "В начальных школах, да, мнение родителей обладает большим влиянием. У всех родителей внезапно оказываются педагогические знания, они почитали статьи, посмотрели передачи по телевизору. Почему задание такое объемное, почему это такого цвета, почему нужно считать птиц, а не яблоки? Звучит иронично, но такова повседневность", — смеется Калванс.

Директор гимназии понимает, что некоторые родители сейчас живут в состоянии хаоса, потому что приходится бороться за соблюдение дисциплины и режима дня. "Понятно, что подростку трудно настроиться на учебу — в тапках, с включенной музыкой, с различными видеоиграми на расстоянии вытянутой руки, а еще нужно учиться, и родители борются… Однако нужно признать, что проблемы возникают у тех детей, у которых они уже наблюдались при очной форме работы", — допускает Калванс.

Как учитель может защитить себя

"Педагогу нужно очерчивать границы, определять конкретное время, в которое с ним можно связаться. Да, одно дело, как в семье понимают работу педагога, но педагоги тоже не могут позволить себе излишнюю эмпатию, в противном случае им грозит выгорание. Учитель должен предоставить возможность связаться с собой, однако нужно определить, в какой форме и когда это происходит", — подчеркивает Калванс и дополняет, что только педагог самостоятельно может упорядочить эту систему — работать весь день или интенсивно — в определенные часы.

Калванс поясняет, что на объем работы влияет и количество домашней работы — сколько задашь, столько и получишь на проверку. "Нет, это не призыв халтурить, а найти для всего баланс. Мы в основе своей не являемся школой дистанционного обучения, а находимся в условии чрезвычайной ситуации. И надеяться, что все смогут удержать качество — нельзя. Нет, не удержат. Однако нужно найти баланс между здравым смыслом и качеством", — считает директор гимназии.

О формировании рамок говорит и Берзиня. Профессионализм педагогов заключается не только в знании темы, но и способности определить границы в отношениях с детьми, родителями, коллегами и администрацией школы. Если этого не удалось сделать раньше, то это необходимо сделать прямо сейчас, подчеркивает специалист.

"У педагога есть права и также обязанности определить очень четкие правила того, как мы коммуницируем, какие слова используем, а какие нет, в какое время начинаем переписываться с родителями и в какое — завершаем переписку. Это нужно ясно сказать и поставить на имейл автоответчик. В правилах оговорить, в течение какого времени родители получат от вас ответ на сообщение. Не стремиться ответить сразу — они привыкнут, что вы быстро отвечаете, и станут требовать общаться таким образом постоянно и будут обижаться, если вы ответите не сразу. Выдержите паузу. Есть некоторые взрослые, которым нужно научиться ждать", — советует Берзиня.

"Если правила не помогают, то, как вы уже знаете, у всех приложений есть функция отключения звука уведомлений. У вас есть все права на то, чтобы "заглушить" родителей, которые нарушают ваши границы. Если они ведут себя выраженно агрессивно, вы в праве их заблокировать. Просите связываться в e-klase, потому что по телефону человека легче обидеть. Возможно, они будут жаловаться руководству школы, это правильно, потому что это работа школьной администрации — справиться с родителями, проявляющими насилие. Если администрация говорит, что это ваши личные отношения, подумайте, подходит ли вам это место работы. Серьезно", — говорит Берзиня.

Если педагог страдает от насилия не первый день, если ему не удалось определить свои границы, это должны сделать другие родители. Они должны сказать агрессору, что общение в такой форме неприемлемо. К сожалению, обычно этого не происходит, потому что взрослые, терроризирующие других взрослых, прикладывают большие усилия для того, чтобы заставить свидетелей замолчать, а другие начинают говорить тогда, когда становится уже поздно. Остальным родителям нужно помочь учителям определить границы, потому что агрессивно настроенные родители крадут то время, которое педагог мог бы посвятить детям, считает эксперт.

Многие педагоги уходят из школы не из-за детей, а из-за родителей. Есть школы, из которых агрессивным родителям удается выживать учителей каждый год. Нередко они получают такую психологическую травму, что уходят из сферы образования навсегда. И в конце концов класс получает сурового, жесткого педагога — и счастья это не приносит никому.

"Делегируя дистанционные задания, подумайте и про родителей (однако, если вы думаете о каком-то конкретном родителе, это означает, что он эмоционально вас контролирует). Но здесь поможет подумать о родителях в целом — чем меньше детям придется привлекать родителей, чем самостоятельнее они смогут все сделать и работать, тем благодарнее вам будут родители. Они будут думать лучше и о себе как о родителях, и о своих детях.

Не экспериментируйте с различными цифровыми платформами и видами заданий. Это станет лишним стрессом как для вас, так и для детей, родителей, которые тоже на "вы" с технологиями. Предсказуемость — это безопасность. Будьте предсказуемы — и сразу почувствуете себя лучше, и дети тоже", — советует Берзиня.