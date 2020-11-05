12 уроков жизни, которые должен усвоить каждый

Есть вещи, которые нужно знать, чтобы улучшить качество своей жизни, стать более зрелыми и осознанными. Готовы учиться на чужих ошибках? О 12 жизненных уроках, которые можно применить уже сейчас, рассказывает портал FurnishHome.

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Урок 1. Любите себя



Почему вы к себе так строги, зачем без конца занимаетесь самоедством? Когда вы сами себя обижаете, не уважаете, другие поступают с вами точно так же. Перестаньте обесценивать свои достижения, будьте своим самым лучшим другом, не позволяйте общественному мнению себя продавить. Вы сами определяете, кто вы есть. Как вы себя несете, так вас и воспринимают окружающие.

Урок 2. Не ждите — действуйте

Это в сказке ленивый Иванушка на печи вытягивает выигрышный билет, а в реальной жизни нужно быть проактивными — не ждать понедельника, не плыть по течению, но создавать мир, в котором хочется жить. Подумайте, что вы можете сделать уже сейчас? Каким человеком вам хотелось бы стать, какой труд вас вдохновляет? Необязательно начинать с больших изменений, главное, не стоять на месте.

Урок 3. Постоянно учитесь новому

В процессе жизни можно многое потерять — любимых друзей, общественное положение, материальные ресурсы. Но вы никогда не лишитесь своих знаний и опыта. Не переставайте расти и учиться новому, даже если это трудно. Прислушивайтесь к взглядам людей, с которыми не согласны — так ваш ум всегда будет в тонусе.

Урок 4. Не бойтесь ошибаться

Покажите хотя бы одного человека, который прожил идеальную жизнь и ни разу не наступил на грабли. Всю люди делают ошибки, проигрывают, что-то теряют — так мы набираемся опыта, который необходим для лучшего понимания себя и мироустройства. Не зацикливайтесь на провале, просто меняйте неэффективную стратегию и продолжайте идти вперед. Победителя от неудачника отличает два пункта — дисциплина и целеустремленность.

Урок 5. Всегда выбирайте правду

Ложь все упрощает — можно жить в блаженном неведении и ни о чем не волноваться, но это путь в никуда. Рано или поздно вы очнетесь в окружении людей, которые вас используют, и окажется, что король голый! Если не хотите остановиться в развитии, учитесь ставить под сомнение все, что видите. Это сложно, но это единственно верный вариант.

Урок 6. Имейте запасной план

Жизнь непредсказуема. Что бы вы ни загадывали, как бы ни пытались все держать под контролем, у нее могут быть другие планы на ваш счет. Ситуация может развиваться медленно или не так, как хочется, на этот случай держите запасной план, который сэкономит ваше время и нервы. Или корректируйте путь по мере продвижения к цели.

Урок 7. Живите настоящим

Как часто вы волнуетесь об ошибках прошлого, которые нельзя изменить, или о неприятностях в будущем, которые еще не наступи? Избыточные переживания влекут за собой стресс и проблемы со здоровьем. Но какой в них смысл? Прекратите все держать под контролем, не ищите новые поводы для расстройств — живите здесь и сейчас, заботьтесь о своем состоянии и настроении. Время быстротечно, счастье — это не достижения, а состояние души.

Урок 8. Не создавайте кумиров

Когда вы кого-то обожествляете — приготовьтесь больно падать. Нет идеальных людей, никто не может заполнить вашу пустоту, стать той самой путеводной звездой. Не перекладывайте свою ответственность на других. Каждый человек уникален, не копируйте и не подражайте звездам — так вы уничтожаете себя. Если кто-то богат или популярен, это не значит, что он лучше вас. У каждого свой путь, живите свою жизнь, ищите свою изюминку.

Урок 9. Учитесь отпускать

Людей, мечты, обещания, материальные блага. Как бы сильно вы ни привязывались, они рано или поздно уйдут — по собственному желанию или по воле судьбы. Нужно быть готовыми к любому сценарию, чтобы не впасть в депрессию. Мы теряем близких, упускаем важные проекты, перерастаем мечты. Не цепляйтесь за прошлое, переносите внимание на настоящее, на тех, кто все еще рядом с вами.

Урок 10. Принимайте чужое несовершенство

Нельзя заставлять окружающих соответствовать вашим желаниям, навязывать им свою картину мира, правила и мораль. Либо принимайте людей с их слабостями и недостатками, либо не морочьте голову. Они не обязаны оправдывать ваши ожидания, заботиться о вас, делать вас счастливыми. Будьте добрее к миру, учитесь видеть в каждом что-то хорошее, так жить на порядок веселее.

Урок 11. Помните, что вы смертны

Осознание того, что ваша жизнь может в любой момент оборваться, помогает правильно расставить приоритеты и не изводить себя по мелочам. Да, сейчас ваш бизнес прогорел, вы опоздали на самолет, переживаете трудный развод — но что, если завтра окажется последним днем? Подумайте, вы находитесь там, где хотите? Что делает вас по-настоящему счастливым? Самый ценный ресурс — не деньги, а время. Так потратьте его с умом.

Урок 12. Слушайте только себя

Никто не может знать лучше вашего, что сделает вас счастливым. Можно попросить совет, послушать мнение о себе со стороны, но не перекладывайте всю ответственность на посторонних. Окружающие могут быть старше, опытнее, мудрее — и все-таки слушайте свое сердце. Эта ваш путь, только вам разгребать последствия своих действий. Перестаньте следовать за толпой.

Описанные правила — не панацея от всех проблем, но они уберегут вас от фатальных ошибок.