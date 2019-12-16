5 дел, которые точно не стоит делать перед Рождеством и Новым годом

Декабрь — настолько же волшебный, насколько суетливый месяц. Мы стремимся успеть все на свете, чтобы к Новому году везде были "шик, блеск, красота", море вкусной еды, красиво упакованные подарки и мы сами, нарядные и счастливые. С красиво написанным и четко продуманным планом на будущий год и светящимися глазами. Но потом вы понимаете, что что-то пошло не так. Как избежать суеты и начать наслаждаться декабрем?
Завершить все дела? Расслабьтесь!
Поверьте, все мы думаем, что завершить все важные дела лучше до конца года. Но это какая-то идеальная и, по большей части, невыполнимая задача, похожая на суеверие, которое нам передали в наследство бабушки и дедушки, мамы и папы. Ваши дела и проекты никуда не денутся и после наступления нового года, но зато перед праздником вы не уработаетесь донельзя.
Салаты тазиками? Вы точно этого хотите?
Да, мы знаем, что на Новый год принято готовить так, будто вы едите в последний раз в своей жизни. 5 салатов с самыми невероятными рецептами, пара-тройка горячих блюд, бутерброды, роллы, закуски, печенье и еще тот самый, знаменитый торт! (Вы всегда его печете по особым случаям.) В итоге ваши последние дни перед праздником похожи на хаос: вы постоянно бегаете в супермаркет, в холодильник ничего не входит, дома все голодные, а вы продолжаете стругать салаты, которые пока "нельзя есть!".
Самое интересное, что после новогодней ночи у холодильника все так же не закрывается дверь! Вы хоть раз съедали все, что приготовили накануне праздника? Что делать? Выберите пару несложных, но необычных салатов. Допустим, с креветками и авокадо. Или отдайте предпочтение небольшим бутербродам с разной начинкой. Гостей попросите принести одну закуску с собой. В общем, делегируйте полномочия и не объедайтесь. Это вредно.
Купить подарки всем на свете!
Вы замечали, что покупка новогодних подарков — это существенная нагрузка для вашего бюджета? В это время, когда все искрится и сверкает, хочется скупить весь мир и разложить его в коробочки под елку. Остановитесь. Сделайте список тех, кому подарки сделать точно нужно. Скорее, это ваши близкие и несколько друзей. Не пытайтесь сделать подарок на сумму, которую собирались отложить на отпуск или чей-то день рождения.
Новый год — это тот самый случай, когда подарки должны быть милые и уютные, словно, из вашего детства. И если вам кажется, что вы делаете очень дорогой подарок, то вам не кажется. Коллег в офисе можно порадовать яркими фруктами или коробочкой пряного печенья, знакомых — симпатичной и вкусной авторской конфетой или небольшой елочной игрушкой. Поверьте, вас любят не за подарки.
То же самое можно сказать о покупке новогоднего декора. Сделайте традицию — покупать лишь одно новое новогоднее украшение. Это будет и памятно, и не так финансово заметно.
Не давать себе отдохнуть
Время перед Рождеством и Новым годом — самое волшебное. Позвольте себе бродить по красивым улицам, ловить снежинки, украшать дом и, главное, подарите время самой себе. Делайте небольшие перерывы, медитируйте, подумайте о том, какую мечту вы хотите исполнить в новом году и составьте красивый план с пунктами для ее воплощения в жизнь. И — да, не расстраивайтесь, если прошлогодние планы не реализовались. Лучше подумайте, в чем причина и как это можно исправить в новом году.
Генеральная из всех генеральных
Да, мы в курсе, что говорила мама: "Перед наступлением нового года в доме должна быть чистота!". Мы даже видели, как она весь день бегает с тряпкой и отмывает каждый плинтус. И еще вон там, под шкафом. Теперь вопрос: а вы уверены, что это отличное занятие накануне самое волшебного праздника? Помыть пол и сделать несколько взмахов пылесосом — вполне достаточно! Но даже и без этого праздник не отменится.
Главное, уберите это ваше чувство вины и "я должна". Вы должны нарядить елку, надеть красивое платье, зажечь свечи с ароматом корицы, обнять близких и загадывать желания. Собственно, вот и все. Ну и немного поесть.