5 дел, которые точно не стоит делать перед Рождеством и Новым годом

Декабрь — настолько же волшебный, насколько суетливый месяц. Мы стремимся успеть все на свете, чтобы к Новому году везде были "шик, блеск, красота", море вкусной еды, красиво упакованные подарки и мы сами, нарядные и счастливые. С красиво написанным и четко продуманным планом на будущий год и светящимися глазами. Но потом вы понимаете, что что-то пошло не так. Как избежать суеты и начать наслаждаться декабрем?

Завершить все дела? Расслабьтесь!

Поверьте, все мы думаем, что завершить все важные дела лучше до конца года. Но это какая-то идеальная и, по большей части, невыполнимая задача, похожая на суеверие, которое нам передали в наследство бабушки и дедушки, мамы и папы. Ваши дела и проекты никуда не денутся и после наступления нового года, но зато перед праздником вы не уработаетесь донельзя.

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Салаты тазиками? Вы точно этого хотите?

Да, мы знаем, что на Новый год принято готовить так, будто вы едите в последний раз в своей жизни. 5 салатов с самыми невероятными рецептами, пара-тройка горячих блюд, бутерброды, роллы, закуски, печенье и еще тот самый, знаменитый торт! (Вы всегда его печете по особым случаям.) В итоге ваши последние дни перед праздником похожи на хаос: вы постоянно бегаете в супермаркет, в холодильник ничего не входит, дома все голодные, а вы продолжаете стругать салаты, которые пока "нельзя есть!".

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Самое интересное, что после новогодней ночи у холодильника все так же не закрывается дверь! Вы хоть раз съедали все, что приготовили накануне праздника? Что делать? Выберите пару несложных, но необычных салатов. Допустим, с креветками и авокадо. Или отдайте предпочтение небольшим бутербродам с разной начинкой. Гостей попросите принести одну закуску с собой. В общем, делегируйте полномочия и не объедайтесь. Это вредно.

Купить подарки всем на свете!

Вы замечали, что покупка новогодних подарков — это существенная нагрузка для вашего бюджета? В это время, когда все искрится и сверкает, хочется скупить весь мир и разложить его в коробочки под елку. Остановитесь. Сделайте список тех, кому подарки сделать точно нужно. Скорее, это ваши близкие и несколько друзей. Не пытайтесь сделать подарок на сумму, которую собирались отложить на отпуск или чей-то день рождения.

Новый год — это тот самый случай, когда подарки должны быть милые и уютные, словно, из вашего детства. И если вам кажется, что вы делаете очень дорогой подарок, то вам не кажется. Коллег в офисе можно порадовать яркими фруктами или коробочкой пряного печенья, знакомых — симпатичной и вкусной авторской конфетой или небольшой елочной игрушкой. Поверьте, вас любят не за подарки.

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То же самое можно сказать о покупке новогоднего декора. Сделайте традицию — покупать лишь одно новое новогоднее украшение. Это будет и памятно, и не так финансово заметно.

Не давать себе отдохнуть

Время перед Рождеством и Новым годом — самое волшебное. Позвольте себе бродить по красивым улицам, ловить снежинки, украшать дом и, главное, подарите время самой себе. Делайте небольшие перерывы, медитируйте, подумайте о том, какую мечту вы хотите исполнить в новом году и составьте красивый план с пунктами для ее воплощения в жизнь. И — да, не расстраивайтесь, если прошлогодние планы не реализовались. Лучше подумайте, в чем причина и как это можно исправить в новом году.

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Генеральная из всех генеральных

Да, мы в курсе, что говорила мама: "Перед наступлением нового года в доме должна быть чистота!". Мы даже видели, как она весь день бегает с тряпкой и отмывает каждый плинтус. И еще вон там, под шкафом. Теперь вопрос: а вы уверены, что это отличное занятие накануне самое волшебного праздника? Помыть пол и сделать несколько взмахов пылесосом — вполне достаточно! Но даже и без этого праздник не отменится.

Главное, уберите это ваше чувство вины и "я должна". Вы должны нарядить елку, надеть красивое платье, зажечь свечи с ароматом корицы, обнять близких и загадывать желания. Собственно, вот и все. Ну и немного поесть.