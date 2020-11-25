5 простых шагов, чтобы перестать волноваться о деньгах и наслаждаться жизнью

Часто ли вы волнуетесь о деньгах? Как правило, волнение и тревога связаны с непониманием общей картины и отсутствием плана. Когда вы контролируете ситуацию, то эти эмоции постепенно уходят. О том, как этого добиться, в своем блоге в Instagram рассказывает консультант по финансовой грамотности Анна Черепанина.

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Шаг 1. Финансовый план

Проанализируйте текущую ситуацию: какой у вас доход, какие расходы, на что вы тратите деньги. Пусть ведение учета доходов и расходов станет вашей хорошей привычкой. Составьте бюджет — это поможет распределить деньги и увидеть, где они есть еще. Исходя из этого пропишите ближайшие финансовые цели.

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Когда вы понимаете, что происходит в текущей ситуации, какие цели у вас есть и как к ним прийти — вы становитесь более уверенными в финансах.

Когда вы начнете вести бюджет и планировать покупки, вы удивитесь. Часто мы не понимаем, сколько действительно денег нам нужно, представляем только примерную сумму. Но когда вы точно знаете, что хотите купить, сколько это стоит и когда сможете получить, тогда призрачные желания становятся реальностью.

Шаг 2. Фонд Свободы

Это сумма расходов на 1, 3, 6, а в идеале — 12 месяцев. Начните с формирования Фонда Свободы на один месяц, постепенно увеличивая его. Эта сумма поможет вам чувствовать себя уверенно и спокойно в разных жизненных ситуациях.

Шаг 3. Закрыть кредиты

Проанализируйте свои долги и создайте план платежей. Есть как минимум три стратегии, как быстро закрыть кредиты.

Метод снежного кома

Расставьте все кредиты в зависимости от суммы долга от меньшей к большей, вносите минимальный платеж по каждому из них, кроме первого в списке. По нему сумма платежа должна быть максимально возможной. Маленький кредит быстро закроется, так как сумма долга меньше других. А у вас появятся деньги, которые можно вносить за следующий по величине кредит.

Выплаты в зависимости от процентной ставки: от большей к меньшей

Вносите минимальные платежи по всем кредитам, кроме того, у которого самые большие проценты. По нему вносите максимально возможный платеж. Тем самым вы снижаете общую сумму платежей. Для воплощения этого метода нужно много времени. Вы значительно экономите, но количество кредитов НЕ уменьшается. В этом есть психологический момент.

Первостепенная выплата долгов по кредитным картам

Сначала платите по кредиткам, а уже потом выплачиваете долги с четко определенной суммой ежемесячного платежа. Остальные кредиты вы погашаете в том порядке, в каком хотите. Этот способ подойдет желающим улучшить свой кредитный рейтинг на следующие несколько лет (если вы собираетесь брать ипотеку или автокредит). Одна из основных частей кредитного рейтинга — это кредитная нагрузка, часть суммы доступных вам кредитных средств, которую вы используете прямо сейчас.

В чем минус? Придется регулярно отслеживать, воспользовались ли вы деньгами с кредитной карты или нет. В один месяц в приоритете может быть одна кредитка, в другой месяц — другая, с наибольшим процентом использования средств.

Шаг 4. Упрощение

Максимально упростите и автоматизируйте свои финансовые операции. Настройте пополнение копилок с карты, автоплатежи за связь, страховку и прочее. Одновременно с этим проверьте, какие у вас есть платные подписки, которыми вы НЕ пользуетесь или они уже стали вам НЕ нужны.

Шаг 5. Мышление

Когда разберетесь с текущим финансовым положением, у вас высвободится время, энергия и деньги для следующих целей. Прокачивайте свое мышление, разбивайте большую цель на маленькие понятные шаги. Когда у вас есть план — вы больше НЕ волнуетесь, а следуете ему и наслаждаетесь жизнью.