5 советов, что делать, если предложение о новой работе приостановлено из-за Covid-19

Ваше резюме затмило всех конкурентов. Вы прошли пять раундов собеседований, но решение о лучшем предложении в вашей жизни было временно отложено. В результате того, что правительства всех стран поочередно ввели "чрезвычайное положение" из-за пандемии Covid-19, вы оказались втянутыми в самую длинную игру неопределенности, с которым до сегодняшнего дня сталкивалось человечество.

О глобальной ситуации в мире DELFI Woman рассказывает руководитель TurningPoint Executive Search, партнер Talentor International USA Кен Шмитт.





Вы не единственный оказались в этой ситуации. Планы многих профессионалов, активно и пассивно ищущих работу, переходящих в новую организацию или на роль на новом месте, были заморожены на неопределенное время.

Если вы уже подписали договор, то для вас это наиболее благоприятная ситуация. Дата начала вашей работы может быть немного сдвинута или пока не определена, но вы можете быть уверены, что подписанное соглашение уже действует.

Для тех, кто получил устное предложение без подписания официального соглашения, все может быть немного неопределеннее. Новый стандарт вашей потенциальной организации-работодателя может выглядеть несколько иначе, чем 2 месяца назад. Возможно, имеет смысл быть готовым к структурным изменениям, которые могут повлиять на вашу ожидаемую роль.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, пока находитесь в ожидании нового предложения, чтобы не терять времени зря и не стоять на месте, пока весь мир будет двигаться вперед.

Продолжайте развиваться в своей действующей позиции





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Понятно, что это легче сказать, чем сделать. Безразличие и отсутствие мотивации может наступить довольно быстро, но такой подход может нанести ущерб вашей репутации и вашему будущему.

В такой среде, как сегодня, все меняется. Вы не можете быть полностью уверены, что находитесь на новой ступени карьерной лестницы, пока не получите официальную дату начала новой работы в подписанном договоре.

Избегайте сжигания мостов с вашим нынешним работодателем. По возможности старайтесь оставаться полностью вовлеченным в работу, завершая неоконченные проекты, чтобы ваш действующий работодатель остался заинтересован в вас, как в профессионале своего дела.

Запросите обновленную предполагаемую дату начала работы

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Вы вправе попросить у своего будущего работодателя обновленную информацию о дате начала новых обязанностей.

Возможно, это будет лишь предположение, но предполагаемая дата начала новой работы позволит вам планировать плавный переход от вашего настоящего работодателя, завершение текущих проектов и своевременную передачу знаний тем, кто переймет ваши обязанности и проекты.

Однако будьте готовы к неопределенному или уклончивому ответу. Мы все сейчас находимся в неизвестности.

Спросите работодателя, что вы можете сделать, чтобы подготовиться к работе на новом месте

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Число организаций, использующих стратегическую программу адаптации, растет. Возможно, есть некоторые компоненты процесса адаптации, которые вы можете начать, продолжая заниматься своей текущей работой.

Знакомство с вашей будущей командой, взаимодействие с заинтересованными сторонами, заполнение документов или предварительные тесты позволят вам начать работать эффективно в первый же день.

Это также показывает вашему новому работодателю, что вы по-прежнему в восторге от новой роли и готовы к гладкому слиянию с культурой их компании, насколько это возможно в данных обстоятельствах.

Найдите способы, которыми вы можете помочь и поддержать свою новую команду или руководство

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Многие сотрудники работают сокращенный день в свете новых обстоятельств. Это дает вам прекрасную возможность связаться с вашей новой командой и предложить поддержку и помощь.

Возможно, в середине проекта будет не доставать ресурсов или определенной роли (если это ваша новая роль), но, если вы станете частью команды уже сейчас, вы сможете познакомиться с коллегами и с большой частью необходимой информации, прежде чем вы начнете работать официально.

Будьте корректны к менеджеру по найму

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Ожидание нелегкое занятие — все мы это понимаем. Но постоянные вопросы или отправка писем по электронной почте рекрутеру не приведут к принятию решения быстрее.

Можно ли запрашивать актуальную информацию касательно ситуации? Конечно! Это демонстрирует ваше стремление присоединиться к организации, профессиональную этику и приверженность команде.

Ограничьте ваши напоминания о себе — делайте это не чаще, чем раз в 2-3 недели. Еще лучше, спросите об ожидаемой дате новостей. Если в этот момент рекрутеры молчат, напомните о себе снова.

Те, кто занимаются наймом, находятся в том же положении, что и вы. Они хотят официально принять вас на работу так же сильно, насколько вы хотите начать. Работайте над этим вместе, оставайтесь в стадии уважительного делового общения.

Ситуацию в Латвии в беседе с DELFI Woman комментирует партнер Talentor Latvia Гунита Смирнова.

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Ситуации очень разные, насколько могут быть различны деловые ситуации и личные истории. Важно четко понимать, где вы находитесь в данный момент.

Если вы согласились и подписали соглашение о начале работы у нового работодателя, то нужно вооружиться терпением и пониманием, что именно вы можете заложить в основу для позитивного сотрудничества уже сегодня.

Важно поддерживать отношения, использовать время, чтобы познакомиться с компанией, выучить необходимые навыки и ознакомиться с внутренними ИТ-системами.

Если в процессе отбора или переговоров с конкретной компанией произошел перерыв в коммуникации, то стоит понимать, что рынок труда не остановился полностью. Так же, как компания хочет держать свои двери открытыми и быть способной реагировать на ситуацию в будущем, так и у вас есть пространство для маневра. Никто не мешает вам разрабатывать стратегию поиска новой работы и смотреть на другие предложения.

Вы можете начать делать все это, даже если вы сейчас работаете. Рынок меняется, и, возможно, сейчас подходящее время делать то, что вы действительно хотите.