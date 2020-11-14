6 привычек женщин, у которых всегда есть деньги

Что нужно, чтобы стать богатой? Нет, не просто заработать много денег, а изменить свои привычки, жить той жизнью, в которую приходит богатство. В своем блоге в Instagram рассказывает консультант по финансовой грамотности Анна Черепанина. Успешные женщины, по ее мнению, придерживаются следующих принципов.

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Не спешат покупать

Прежде, чем купить что-либо, сравните все варианты. Возможно, скоро будут скидки и вы сможете существенно сэкономить. К тому же, пауза перед покупкой поможет определиться, нужно ли вам это вообще.

Напоминают себе о сбережениях

"Заплати сначала себе"" — это один из базовых принципов. Поставьте напоминание на телефон, чтобы откладывать деньги регулярно. Или автоматизируйте свои накопления, настроив перевод определенного процента от сумм, которые поступают на ваш счет. В сбережениях важна регулярность

Устраивают выходной посреди недели

Да, не у всех есть возможность работать так, как хочется. Если у вас полноценная 40-часовая рабочая неделя, то устраивайте такой выходной хотя бы раз в месяц. Просто возьмите отгул на 1 день и проведите его так, как вам хочется.

Если же вы работаете по гибкому графику, то все равно устраивайте полноценный выходной, когда вы не работаете, не читаете рабочие чаты, не думаете о работе.

В их бюджете есть категория "На себя любимую"

Когда вы заботитесь о себе, то вам легче искренне заботиться о других. Это работает только так, из состояния изобилия. Напишите два списка: что меня обрадует, куда запишите все, что приходит в голову, и второй — что меня обрадует и стоит до 2 евро. Так в любой финансовой ситуации вы найдете, как осчастливить себя.

Они счастливы

Будьте благодарны каждому дню, тому, что у вас уже есть. Это кажется таким простым, но дает выдающиеся результаты. Когда вы благодарны, то чувствуете счастье, а значит, ищете не то, как избавиться от проблем, на кого бы свалить ответственность, пожаловаться на судьбу, а новые возможности.