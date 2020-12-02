8 искажений, которые мешают вам жить

Наша психика достаточно сложна, и в ней ничего не бывает просто так. Под влиянием воспитания, окружения, обстоятельств она нередко воспроизводит искажения — которые, по идее, должны нам помогать, упрощая жизнь. Но на деле только мешают. Психотерапевт Иван Коваленко в своем блоге в Instagram рассказывает о 8 искажениях, которые деструктивно влияют на нашу жизнь.

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Преувеличение

Оно мешает нам, когда мы воспринимаем проблемы бесконечным комом, которому нет конца.

Если посмотреть на свою жизнь трезво, то можно заметить, что хорошего в ней точно также много.

Все или ничего

Жизнь не бывает "черно-белой". Даже если кажется, что у одного все хорошо, а у другого — точно все плохо, это не более, чем субъективная оценка.

Поспешные выводы

Часто люди делают выводы, не узнав всей ситуации изнутри: "Я уже все понял", "Мне кажется, так оно и есть".

Обвинение

Поиск виноватых — это всегда удобная позиция, которая либо позволяет снять с себя ответственность, либо сделать из себя жертву: "Я опять во всем виноват".

Ярлыки

Навешивание ярлыков часто встречается в обществе. Стоит человеку один раз вспылить, и его уже будут считать агрессивным и не дружелюбным. Но, как мы знаем, нельзя судить человека только по нескольким проявлениям.

Эмоциональные умозаключения

Наши эмоции не всегда говорят о реальном положении вещей. Если нас раздражает какой-то человек, это не всегда означает то, что он какой-то не такой.

Недооценка положительных черт

Причем как своих, так и чужих. Чужие могут восприниматься как манипуляция, а свои — не более, чем лесть окружающих.

Фильтрация

Когда речь заходит о конкретном человеке или конкретном событии, психика сразу "отфильтровывает" ненужное: либо плохое, либо хорошее. Тем самым выстраивается нереалистичная картина действительности.