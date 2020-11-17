8 простых принципов, которые изменят вашу жизнь

Существует множество ловушек на пути к счастью. Принципы дзен помогут вам обойти и научиться нейтрализовывать их. Следуя этим простым принципам, вы сможете обрести гармонию и стать успешнее во всех сферах, уверен портал dailyhoro.ru.

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Находите красоту в обыденных вещах



Жители мегаполисов думают, что красота заключена в природе. Те, кто живут в горах, думают, что она таится в полях и степях. На самом деле, она повсюду. Научитесь находить в окружающих вас вещах, людях и событиях только самое хорошее, самое красивое и приятное. Не нужно ехать за тридевять земель, чтобы найти хороших людей и лучшую жизнь. Не место дает человеку счастье, а человек месту. Мысль об этом поможет вам стать счастливее здесь и сейчас.

Отпускайте плохое

Прощайте людей, забывайте проблемы как можно скорее. Это одно из главных правил дзен для каждого, кто хочет обрести легкость, веру в себя и счастье. Многим из нас приходится встречаться каждый день с несправедливостью и негативом в свой адрес, но это часть жизни. Нужно принимать это и отпускать. В противном случае достичь гармонии будет непросто.

Осознайте, что богатство — не в деньгах

Деньги и материальные ценности не так важны, как духовное развитие и умение дарить людям добро. Если вы научитесь этому, деньги и счастье сами придут к вам. Восточная мудрость гласит: "Научись делать счастливыми всех, кто тебя окружает, — и они научат тебя, как быть счастливым".

Не давайте непрошеных советов

У каждого человека есть интуиция и жизненный опыт. Это две составляющие успеха. Никто и никогда не сможет дать вам такой совет, который поможет в одночасье разрешить все проблемы и прийти к счастью. Только вы сами сможете этого достичь. Для каждого человека есть своя формула успеха, которую каждому из нас нужно разгадать самостоятельно. Сделать это без метода проб и ошибок невозможно.

Отдавайте — и будете получать взамен

Это один из самых главных законов Вселенной. Если ничего не отдавать, то получить от Мироздания не получится ничего. Это касается всего — доброты, денег, внимания. Ничего в нашу жизнь не приходит просто так. Жадные люди довольствуются мелочами, а щедрые становятся самыми богатыми духовно, а порой и финансово.

Принимайте себя такими, какие вы есть

Попытки подстроиться под окружающих ни к чему хорошему не приводят. Конечно, иногда мы вынуждены вести себя так, как того требует общество, но одно из важнейших правил дзен гласит, что человек не должен игнорировать свои мысли и желания. Как только мы начинаем это делать, мы перестаем быть собой.

Не бойтесь совершать ошибки, но не повторяйте их

Человек должен становиться с каждым событием в своей жизни мудрее и опытнее. Не существует человека, который бы не совершил в жизни ни одной ошибки. Зато есть те, кто не наступает на одни грабли дважды. И это правильно, ведь ошибки тратят много нашего времени, сил и нервов. Не бойтесь совершать промахи впервые, потому что так вы становитесь лучшей версией себя, но учитесь на них и будьте мудрее в следующий раз.

Наслаждайтесь настоящим

Один из принципов дзен гласит: человек должен наслаждаться тем, что у него есть сейчас, жить текущим временем. Если слишком далеко заглядывать вперед и торопиться, можно не заметить того, что происходит в данный момент. Если же постоянно думать только о прошлых ошибках, можно застрять в этой трясине. Сфокусируйтесь не на конечном результате, а на самом процессе.