Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

В этот непростой год с наступлением лета, совпавшего с периодом смягчения многих ограничений и долгожданного открытия границ, психологи настоятельно советовали всем отдохнуть — запускать состояние общей усталости в сочетании с высоким уровнем тревожности опасно. Также всегда стоит помнить о том, что после отпуска не рекомендуется погружаться в работу слишком резко. Что это на самом деле значит, DELFI Woman рассказывает партнер рекрутинговой компании Talentor Latvia Гунита Смирнова.

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Несмотря на то, что есть ощущение, что после отпуска надо работать вдвое больше, лучше начинать постепенно. Не планируйте работать в первый день на максимальную мощность, соответственно, не ожидая и максимального результата.

1. Используйте момент и оцените свои обязанности более стратегически и в долгосрочной перспективе: что важно делать самостоятельно, а что можно делегировать.

2. Обсудите с коллегами, что произошло за то время, пока вы были в отпуске. Если какие-то ваши обязанности были делегированы кому-то другому, узнайте, насколько успешно удалось с ними справиться, и поблагодарите за проделанную работу.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

3. Если ваша работа связана с общением с клиентами или партнерами, то уделите время нескольким ключевым из них. Это позволит вам узнать самое актуальное и важное на конкретный момент, понять, не изменились ли приоритеты, какими были последние успехи. Эта информация поможет в случае необходимости скорректировать сотрудничество и продемонстрировать высокий уровень профессионализма.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

4. Только после этого можно приступить к оперативной работе, коммуникации и сортировке писем. Такой подход поможет вам не увязнуть в переполненном почтовом ящике и море сообщений. Если есть ясность в отношении общей картины, будет легче оценить, какие из входящих сообщений важны и требуют немедленного внимания, а какие могут быть отложены или вообще не актуальны.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

5. В первые дни после отпуска по возможности делайте более длительные перерывы или выходите на свежий воздух.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

6. Не пропускайте обед — не загоняйте себя в бешеный ритм: силы есть, вы их накопили, но в результате это приведет к тому, что вы довольно быстро выдохнитесь.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

7. Если возникнет ощущение опустошенности, активизируйте положительные эмоции, просматривая истории и фотографии из отпуска, дополняя интерьер напоминающими о нем сувенирами.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Shutterstock

Mы часто стремимся жить по-другому после перезагрузки. Может быть, именно уход из повседневной жизни заставил вас взглянуть на свою жизнь и принять решение что-то изменить. Отпуск — это время, когда мы настроены более оптимистично. Если вы посмотрели на свою жизнь как-то иначе, то сейчас самое время взглянуть на нее и потенциальные изменения с реалистичной точки зрения. Планируйте, обсуждайте, думайте. И если вы действительно хотите что-то изменить — сделайте первый шаг.

Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска
Foto: Miguel Bruna / cc
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