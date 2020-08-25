Без резких движений. 7 советов, как войти в рабочий ритм после отпуска

В этот непростой год с наступлением лета, совпавшего с периодом смягчения многих ограничений и долгожданного открытия границ, психологи настоятельно советовали всем отдохнуть — запускать состояние общей усталости в сочетании с высоким уровнем тревожности опасно. Также всегда стоит помнить о том, что после отпуска не рекомендуется погружаться в работу слишком резко. Что это на самом деле значит, DELFI Woman рассказывает партнер рекрутинговой компании Talentor Latvia Гунита Смирнова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несмотря на то, что есть ощущение, что после отпуска надо работать вдвое больше, лучше начинать постепенно. Не планируйте работать в первый день на максимальную мощность, соответственно, не ожидая и максимального результата.

1. Используйте момент и оцените свои обязанности более стратегически и в долгосрочной перспективе: что важно делать самостоятельно, а что можно делегировать.

2. Обсудите с коллегами, что произошло за то время, пока вы были в отпуске. Если какие-то ваши обязанности были делегированы кому-то другому, узнайте, насколько успешно удалось с ними справиться, и поблагодарите за проделанную работу.

Foto: Shutterstock

3. Если ваша работа связана с общением с клиентами или партнерами, то уделите время нескольким ключевым из них. Это позволит вам узнать самое актуальное и важное на конкретный момент, понять, не изменились ли приоритеты, какими были последние успехи. Эта информация поможет в случае необходимости скорректировать сотрудничество и продемонстрировать высокий уровень профессионализма.

Foto: Shutterstock

4. Только после этого можно приступить к оперативной работе, коммуникации и сортировке писем. Такой подход поможет вам не увязнуть в переполненном почтовом ящике и море сообщений. Если есть ясность в отношении общей картины, будет легче оценить, какие из входящих сообщений важны и требуют немедленного внимания, а какие могут быть отложены или вообще не актуальны.

Foto: Shutterstock

5. В первые дни после отпуска по возможности делайте более длительные перерывы или выходите на свежий воздух.

Foto: Shutterstock

6. Не пропускайте обед — не загоняйте себя в бешеный ритм: силы есть, вы их накопили, но в результате это приведет к тому, что вы довольно быстро выдохнитесь.

Foto: Shutterstock

7. Если возникнет ощущение опустошенности, активизируйте положительные эмоции, просматривая истории и фотографии из отпуска, дополняя интерьер напоминающими о нем сувенирами.

Foto: Shutterstock

Mы часто стремимся жить по-другому после перезагрузки. Может быть, именно уход из повседневной жизни заставил вас взглянуть на свою жизнь и принять решение что-то изменить. Отпуск — это время, когда мы настроены более оптимистично. Если вы посмотрели на свою жизнь как-то иначе, то сейчас самое время взглянуть на нее и потенциальные изменения с реалистичной точки зрения. Планируйте, обсуждайте, думайте. И если вы действительно хотите что-то изменить — сделайте первый шаг.