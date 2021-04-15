"Больше молчишь и пишешь в чатики": почему переход на постоянную "удаленку" откладывается

Некоторые крупные мировые компании не планируют сохранять удаленный режим работы после окончания пандемии, несмотря на совсем иные настроения еще год или даже полгода назад. Дело в том, что такой формат имеет свои недостатки: руководству трудно контролировать рабочих, эффективность труда снижается, а сами сотрудники при этом испытывают стресс. Эксперты отмечают, что хотя ситуация уже вряд ли вернется к "доковидным" временам, до масштабной революции и полного перехода на "удаленку" еще далеко, пишет "Газета.ru".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планы изменились



Несмотря на то, что последний год показал все преимущества удаленной работы, большинство крупных мировых компаний хотят вернуть своих сотрудников обратно в офисы, сообщает CNN со ссылкой на данные опроса одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG.

В опросе приняли участие 500 руководителей мировых корпораций, из них лишь 17% планируют оставить удаленный формат работы. В августе прошлого года таких было 69%. Только 30% респондентов заявили, что после окончания пандемии разрешат сотрудникам работать удаленно два-три дня в неделю. "Это говорит о том, что либо максимально возможное сокращение офисного времени работы уже произошло, либо планы компаний изменились, поскольку удаленный формат работы сказывается на некоторых сотрудниках", — отмечается в исследовании KPMG.

Пандемия вновь спровоцировала разговоры о психическом здоровье, что заставило работодателей задумываться о эмоциональном выгорании и переутомлении, которые могут испытывать работники, считает генеральный директор Accenture Джимми Этеридж.

В прошлом месяце компания Accenture опубликовала похожий опрос, в котором приняли участие 1450 руководителей корпораций Северной Америки. По их оценкам, 18% сотрудников имели гибкие условия работы еще до наступления пандемии, после пандемии этот показатель увеличится в среднем лишь до 25%. "Я ожидал, что эта цифра будет выше", — признался Этеридж. Он добавил, что его компания планирует сохранить гибридный вариант работы, количество дней, которые сотрудник проведет на "удаленке", будет зависеть от проекта, в котором он непосредственно задействован.

Надо менять подход к организации работы





Некоторые другие организации, в том числе три крупнейших британских банка, планируют в будущем сократить расходы на недвижимость и перейти на полностью удаленный формат работы. Однако, согласно опросам, далеко не все готовы к такому варианту.

Директор по кадровому администрированию и аналитике "Лиги Цифровой Экономики" Ольга Говорова в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что бизнес не был готов к переменам, которые вызвала эпидемия коронавируса. "Сложно было перестроиться, например, крупным предприятиям, где есть непрерывные циклы производства с необходимым присутствием работников на местах. Для масштабного перехода на "удаленку" надо менять подход к организации работы, систему мышления сотрудников. Прошедший один год — слишком короткий срок для революционных изменений в организации бизнеса и модели взаимодействия с персоналом", — рассказала Говорова.

По словам эксперта, исследования по восприятию удаленного формата работы сотрудниками "Лиги Цифровой Экономики" показали неоднозначные результаты. "Линейные сотрудники очень позитивно восприняли переход на удаленный режим работы (постоянный и комбинированный), а вот руководители в целом отнеслись к этому негативно и не могут сказать, что это успешный опыт. Некоторые руководители отмечают падение качества выполнения работ, затягивание сроков со стороны линейных исполнителей. Как итог — снижение эффективности производственного процесса. Также руководителям не хватает опыта в управлении и организации деятельности удаленных сотрудников. Тут требуется время на обучение новым подходам по управлению распределенными командами", — пояснила Говорова.

Комбинированный формат





Однако полного отката к "доковидным" временам не будет. Эксперт считает, что стрессовые обстоятельства и вынужденный переход на "удаленку" подтолкнули как работодателей, так и сотрудников к тому, чтобы мыслить и действовать по-другому, искать выгоды от ситуации.

"Так или иначе, работодатели увидели варианты оптимизации затрат, когда не нужно расширять офисы, можно использовать имеющиеся пространства для организации коворкингов, где рабочее место не закреплено за каким-то одним человеком. Были сокращены расходы на поддержание офиса — чай, кофе и прочее. Сотрудники неохотно возвращаются в офисы на полную рабочую неделю, чаще задействован комбинированный формат, когда часть дней работаешь в офисе, часть — из дома. Полагаю, будет активно развиваться именно такая гибридная форма взаимодействия между работодателем и сотрудником", — добавила Говорова.

Подход к способу организации труда сильно изменился: все осознали, что работать удаленно можно и это не какой-то миф или реклама информационных технологий, подчеркнул генеральный директор Atos в России и СНГ Эдгарс Пузо. "В любом случае мы наблюдали, как многие компании смогли перейти в онлайн и сохранить прежний темп работы, а это главный показатель перехода в IT. Тут необходимыми оказались облачные технологии — в 2020 году спрос на них увеличился на 30%", — рассказал Пузо.

При этом эксперт отметил, что далеко не все вернутся к привычному режиму. Многие компании сохранили удаленный формат работы, а какие-то из них перешли на гибридный формат.

Когда все "под рукой"



Однако нельзя отрицать того, что многие все же возвращаются к традиционному варианту работы. Всегда проще управлять командой, когда все сотрудники "под рукой", также при живом общении работники команды быстрее и проще находят общий язык, считает Пузо.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова также уверена, что будущее за работой в офисе, где нет физических помех вроде слабого интернета и плохого изображения. "Zoom был классной альтернативой, которая спасала в безвыходной ситуации, но заменить реальное общение сервис не может — нет зрительного контакта, возможности считать эмоции, особенно если коллега стесняется вебки и участвует в коллах с выключенной камерой. Плюс дом — место, где люди привыкли отдыхать. Если такое место превращается в рабочее, то появляется шанс заработать выгорание", — объяснила Анисимова.

По ее словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной, то многие не захотят возвращаться на "удаленку". "Конечно, есть плюсы в работе из дома, некоторые даже сменили страну/город проживания, чтобы наслаждаться солнцем и морским прибоем, а не пасмурным небом, но не каждый хочет переезжать, а вот общаться с живыми людьми — да. На удаленке заметно снижается число контактов, становишься асоциальным, больше молчишь, пишешь в чатики", — рассуждает эксперт.

При этом гибридная форма труда уже стала нормой во многих компаниях, считает Анисимова. "Думаю, такой формат выглядит реалистичнее. Особенно, если большинство задач индивидуальные. Приезжаешь в офис, решаешь командные вопросы, отправляешь документы, потом просто работаешь дома, концентрируешься на личных проектах", — заявила эксперт.

"Доковидные" времена не повторятся





Сейчас нет оснований для революции на рынка труда, согласился директор по персоналу компании Oberon Элина Кудишина: "Каждая компания по-своему подстроилась и адаптировала процессы, например, перевела функции с однотипными и рутинными задачами на аутсорс, оптимизировала арендные платежи или отправила часть проектных команд в регионы с сохранением эффективности. Некоторые компании в силу особенностей бизнеса или корпоративной культуры активно зазывают своих сотрудников обратно. Главное в этом порыве — внимательность, осторожность и последовательность".

По ее словам, офлайн-формат работы имеет много преимуществ. Каждый руководитель оценивает вес того или другого формата применимо к своему направлению бизнеса и даже отдельному подразделению. ИТ-команды и до пандемии имели гибридный формат работы и управления. Именно в сфере информационных технологий так много территориально-распределенных команд. Они управляемы, эффективны. Кардинально менять здесь что-то нет необходимости.

"Компании с более динамичным циклом жизнедеятельности продукта вынуждены транслировать изменения в режиме "здесь и сейчас". И если цифровые каналы не настроены, то офлайн-формат работы будет неизбежен. "Доковидные" времена не повторятся, и это закономерно. Даже в циклической теории развития общества отмечается не буквальная, а сущностная повторяемость. То есть уникальные события меняют общество и переводят на другой уровень развития. Так и в случае с пандемией. Она повлияла на большинство сфер жизни общества, заставила перестроиться как государственный, так и частный сектор, привела к новым форматам и стандартам. Говорить о тотальном переходе на гибридную работу пока рано. С дальнейшим использованием ИТ, развитием digital-технологий постепенно станет актуальным гибкий подход не только к обустройству рабочего места сотрудника, но и альтернативным способам выстраивания бизнес-процессов и стратегии компаний", — заключила собеседница "Газеты.Ru".