"Боятся дать слабину": ученые выяснили, почему мужчинам не нравятся маски

С 14 октября с целью ограничить распространение Covid-19 в Латвии в общественных местах необходимо обязательное ношение масок. Однако, как выяснилось в ходе американского исследования, в пандемию мужчины носят маски реже, чем женщины, так как не хотят показаться слабыми и беззащитными. Они в целом меньше боятся коронавируса, так как считают, что им он не грозит. При этом именно мужчины, по статистике, тяжелее переносят Covid-19. Как ложные представления о маскулинности ставят под угрозу здоровье мужчин, разбиралась "Газета.Ru".

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Исследование, опубликованное в американском научном журнале "Behavioral Science&Policy", показало, что женщины с большим послушанием следуют рекомендациям экспертов, а именно носят маски и соблюдают социальную дистанцию, чем мужчины. Это исследование еще раз подтвердило выводы ученых, которые еще в разгар первой волны пандемии обнаружили, что мужчины считают ношение маски проявлением постыдной слабости.

Мужчины в целом меньше, чем женщины, боялись коронавирусной инфекции, полагая, что она им не грозит. Хотя по статистике, Сovid-19 влияет на мужчин более серьезно, чем на женщин, отмечал в мае Валерио Капраро, доктор философии, старший преподаватель экономики Мидлсекского университета Лондона. Данные этого эксперимента были получены путем опроса испытуемых. В период с 28 апреля по 4 мая исследователи из Лондонского университета Мидлсекс и исследовательского института математических наук в Беркли в Калифорнии сопоставили мнения 2459 человек, среди которых было 1266 мужчин (51,48%) и 1183 женщины (48,10%), причем 10 человек не раскрыли своего пола.

Участникам было предложено ответить на вопросы с числовыми ответами, с нулевым значением категорически не согласен и 10 категорически согласен. Когда их спросили, считают ли они, что носить маску для лица "не круто", мужчины ответили в среднем 5,03 из 10, по сравнению с 4,67 для женщин, говорится в пресс-релизе. Мужчины с большей вероятностью соглашались с утверждением, что "носить маску для лица позорно", это является признаком слабости.

В новом исследовании ученые использовали метод наблюдения и данные GPS: они следили за сотнями пешеходов и обнаружили, что женщины носили маски примерно в 58% случаев, в то время как мужчины делали это только в 42% случаев, говорится в пресс-релизе Нью-Йоркского университета.

Хотя эксперимент не позволяет сделать окончательных выводов о том, почему мужчины менее строго соблюдают советы врачей, он все-таки дает основание предположить, что "иллюзии мужчин о неуязвимости" и "традиционные взгляды на мужественность" могут быть основными факторами, способствующими этому. Причем гендерные различия перевешивают политические взгляды в принятии решения о соблюдении мер эпидемиологической безопасности.

Хотя предвыборная гонка в США продемонстрировала глубокие разногласия кандидатов по поводу того, следовать ли рекомендациям экспертов в области здравоохранения.

Даже несмотря на заражение коронавирусом, президент Дональд Трамп продолжает сомневаться в опасности вируса. Трамп неоднократно высмеивал осторожность соперника-демократа Джо Байдена и продолжает призывать сторонников не позволять вирусу "доминировать" в их жизни, уверяя их в надежности американской системы здравоохранения. "Я только что вышел из больницы и чувствую себя лучше, чем когда-либо, — заявил Трамп в обращении, опубликованном в Twitter. — Не позволяйте вирусу доминировать, не бойтесь его, мы его победим — у нас лучшая система здравоохранения, медицинское оборудование и лекарства".



Когда бывший вице-президент Байден в понедельник опубликовал объявление, критикующее Трампа за то, что тот не носил маску, сторонники президента, в свою очередь, высмеяли Байдена. "С таким же успехом можно носить маску в кошельке", — написала в Twitter политический комментатор Томи Лахрен, намекая на низкую эффективность маски и на более опасную угрозу, исходящую от экономического кризиса.





"Такого рода сообщения опасны, — заявила в интервью изданию "USA Today" заведующая кафедрой психологии Амхерстского колледжа Кэтрин А. Сандерсон. — На самом деле нет ничего постыдного в том, что мужчины носят маски: тем самым они защищают себя и свою семью от риска заразиться смертельным вирусом".

Сандерсон согласна с авторами исследования в том, что изменение точки зрения на проблему ношения маски поможет убедить мужчин изменить свое поведение. Мужчины, которые исторически более склонны к рискованному поведению, не должны рассматривать маски или другие рекомендации по здоровью как признаки слабости — они являются средством выживания и защиты.

"Ношение маски и практика социального дистанцирования — это не только про мужчин, но и про окружающих", — подчеркнул ведущий автор исследования Ирмак Олкайсой Октен — доцент кафедры психологии Нью-Йоркского университета.

По его словам, убедить мужчин в ношении маски помогает пример лидеров мнений: известных спортсменов, политиков и кинозвезд.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

А другим важным фактором мотивации становится риск потерять работу, если состояние здоровья мужчины-кормильца вынудит его уйти на больничный и не позволит зарабатывать деньги.