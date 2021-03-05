Чайная церемония, детективный ужин и киносъемки: как сохранить командный дух в условиях удаленной работы

Ощущать себя сильной командой на расстоянии, без физического присутствия в офисе сейчас непросто. Помочь могут детективы, японская церемония и другие советы немецких экспертов.

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Редко поддержание командного духа было так важно, как сегодня, во времена локдауна — без корпоративов, живых совещаний и вдохновляющих разговоров с коллегами в столовой или коридоре. Как остаться командой, придерживаясь самоизоляции и видя коллег лишь на мониторах компьютеров? Использовать компьютер и другие немецкие штучки!

Корпоратив: ученые ищут преступника



После отчетной онлайн-презентации о достигнутом за год все принялись смотреть сцены из криминальной драмы в YouTube. Сотрудники боннского научно-исследовательского института превратились в следователей. Разделенные на команды, они должны были выдвинуть свои версии о предполагаемом преступнике. Для ощущения праздника каждый из них получил от работодателя сертификат в подарок и заказал еду на дом для совместного, пусть и виртуального, ужина.

Детективный ужин — популярный интерактивный формат. В докризисные времена такие встречи с участием актеров проводили в ресторанах для любителей распутывать преступления на досуге. В пандемию фирмы организуют их по видеоконференции.

Появилось и немало новых вариантов виртуальных мероприятий для поддержания командного духа круглый год.

Чай матча и мини-свидание с коллегой



В Дюссельдорфе, например стартап Mindful Matcha предлагает сотрудникам концернов совместно провести время за традиционной японской церемонией приготовления чая. Основатели стартапа утверждают, что такие онлайн-встречи способствуют преодолению стресса. И как раз крупные компании выбирают этот формат для укрепления чувства локтя и душевного равновесия — за приготовлением и совместным распитием чая участники церемонии знакомятся с техниками медитации осознанности.

Кроме того, в интернете широко рекламируются кулинарные курсы в Zoom, выпечка хлеба или дегустация пива перед веб-камерой.

Фирма Teamgeist, вот уже 30 лет специализирующаяся на проведении корпоративных мероприятий, устраивает даже совместные киносъемки, а также менее экзотические, но не менее увлекательные онлайн-квесты и паркур. Сидя за компьютером в домашнем офисе, сотрудники пытаются выбраться из лабиринта, решают головоломки, строят самую высокую башню из подручных материалов и рисуют одну картину на всех.

Выбрав формат "мини-свидания", они попадают в виртуальные чат-комнаты, где в течение минуты могут задать друг другу вопросы, чтобы лучше познакомиться. Мини-свидания, квесты и паркур пользуются особым спросом, отмечают в Teamgeist на запрос DW. И хотя это агентство по организации мероприятий экспериментировало с онлайн-форматами и до короны, интерес к ним в 2020 году существенно возрос. Не утихает он и с началом нового года. Сейчас востребованы мероприятия в формате "kick off", настраивающие на нужный лад перед стартом новых проектов.

Как сплотить команду: советы на каждый день



Такие мероприятия по сплочению коллектива сейчас, когда коллеги практически не видят друг друга вживую, особенно важны. Они способствуют необходимому для командного духа общему опыту, общим воспоминаниям, считают в штутгартском Институте организации труда имени Фраунгофера (IAO).

Но они не годятся на каждый день, поэтому еще важнее повседневные, повторяющиеся ритуалы. "Например, каждый второй день наша команда находит 15 минут для обмена информацией: кто чем сейчас занимается, что планирует в ближайшее время. Но в начале и конце каждый из нас отвечает на вопросы: "Как я себя сегодня чувствую?" и "Что особенно предвкушаю?" — рассказывает в интервью DW Катарина Хохфельд, руководитель исследовательского отдела IAO "Корпоративная культура и трансформация".

Насколько хорошо предприятиям удастся сохранить командный дух, зависит от степени открытости их корпоративной культуры еще до пандемии, подчеркивает эксперт. Если все подчиняется строгой иерархии и четким правилам, то сделать это будет сложнее, чем фирмам с гибкой, эгалитарной организационной культурой.

Работа на расстоянии расставляет свои ловушки: это и технические проблемы, вызывающие дополнительный стресс, и асинхронная коммуникация, когда сотрудники получают информацию по электронной почте в разное время, и недопонимание из-за общения на расстоянии. Поэтому наиболее эффективным форматом Катарина Хохфельд считает видеоконференции: они лучше всего воспроизводят повседневное живое общение с возможностью видеть мимику и жесты собеседника.

Также важно инвестировать время. "Опросы, которые мы проводили, и другие исследования показывают, что больше всего работникам на удаленке не хватает социальных контактов. Они важны для чувства общности, будь то пирог, принесенный в офис в день рождения, или смол-ток в кухне. Сейчас этого всего нет, но даже на дистанции, виртуально можно найти возможность для таких контактов. Менеджерам нужно только уделить этому время", — уверена ученая. Совместные обед или кофе-пауза за компьютером, 10 минут непринужденной беседы после работы — варианты есть, было бы желание.

Справиться с кризисной ситуацией и сохранить хорошие отношения в коллективе поможет юмор, конечно, если он допустим корпоративной культурой, а также взаимоподдержка. "Решить проблему с техникой, возникшую у менее технически подкованного коллеги, перенести онлайн-конференцию на более позднее время, потому что с утра коллега должна помочь детям с дистанционным обучением, — проявление понимания и толерантность к недостаткам сейчас очень важны", — убеждена Катарина Хохфельд. Большую роль, по мнению исследователя, играет и прозрачность планирования, чтобы было четко понятно, с какого по какое время сотрудники доступны.

Работа в виртуальном режиме будет распространена и после пандемии, прогнозирует эксперт, поэтому от того, какой урок работодатели извлекут из нынешнего кризиса, зависит то, как люди будут работать друг с другом.