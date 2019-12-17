"Чем сегодня я могу себя порадовать?": почему этот вопрос важно задавать каждый день

Состояние выгорания часто наступает в предпраздничное время, когда мы стараемся выполнить все поставленные перед собой цели на работе, дома, да еще найти и купить подарки для близких и друзей. Но при решении больших и маленьких проблем мы накапливаем в себе значительный стресс, который вскоре нарушает равновесие в психическом и физическом состоянии, способствуя появлению синдрома выгорания. Как избежать этого, преодолеть трудности и восстановить баланс, рассказывает психолог Илзе Дрейфелде.

Процесс постепенный



Выгорание весьма сложный и продолжительный процесс. Наступает день, когда человек ощущает эмоциональное истощение. Ему ничего не хочется — идти на работу, встречаться с другими людьми. Кто-то при этом испытывает физическое недомогание, постоянную усталость, депрессию или симптомы эндокринных расстройств, например, заболеваний щитовидной железы. Следует понимать, что этому состоянию предшествовал очень длительный период.

Ощутив состояние выгорания на пути к своим целям, человек нередко перестает сопротивляться трудностям. Но надо помнить, что этот недуг можно преодолеть и продолжить путь к своей мечте.

Синдрому эмоционального выгорания, как правило, подвержены представители профессий, связанных с повседневным общением, оказанием помощи, формированием взаимоотношений — учителя, врачи, полицейские, психологи, социальные работники.

Безусловно, выгорание свойственно и представителям творческих профессий, чья повседневная жизнь посвящена созиданию, требует проявлений мастерства, таланта, интеллектуальных усилий для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью, новых услуг, для поиска и открытия инновационных решений. Эти люди часто испытывают истощение физических и психических сил и ресурсов. Но синдром выгорание может проявиться у любого человека, который безудержно стремится к достижению целей.

Характерно для людей одержимых и идеалистов

Синдром выгорания зачастую настигает людей, которые идеализируют свои цели. Если эти цели в течение длительного времени не реализуются, если человек не достигает результатов своего труда, у него наступает состояние, именуемое эмоциональным выгоранием.

Выгорание наступает и у тех, кто проявляет слишком большой энтузиазм, начиная новое дело. Это может быть связано с новой работой, реализацией проекта, идеи, формированием человеческих отношений. Такие люди очень щедро отдают свою энергию, прилагают большие физические и умственные усилия, чтобы достичь идеального результата. Безудержные энтузиасты готовы работать с двойной и тройной нагрузкой, тратят ресурсы своего организма, забывая о мерах предосторожности, испытывая удовольствие от процесса работы. Но ресурсы организма имеют свои пределы. Наступает момент, когда за перегрузки приходится расплачиваться, так как человек не подумал о необходимости сохранять баланс.

Эмоциональному выгоранию подвержены также идеалисты — люди, готовые включиться в какое-нибудь дело и взять ответственность и за себя, и за других. Эти люди чаще говорят "да", чем "нет". Но иногда такое "да" на долгие годы становится бременем, которое не так просто сбросить с себя. Нередко человек продолжает говорить "да" до тех пор, пока его внутренние ресурсы не истощаются. Поэтому очень важно осознавать границы своих возможностей и прислушиваться к своему телу.

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Чтобы не доводить себя до такого состояния, когда не хочется идти на работу, встречаться с людьми или того хуже — когда начинаются проблемы со здоровьем, нужно научиться находить способы, как преодолеть трудности и продолжать стремиться к своим мечтам.

Важно помнить, что его организм требует отдыха и восстановления после нагрузок. Поэтому каждый день следует задавать себе вопрос: чем сегодня я могу себя порадовать? Решением может стать прогулка на свежем воздухе, расслабляющий массаж, баня или активный отдых, например занятия спортом. Каждый должен выбирать вид отдыха в зависимости от индивидуальных особенностей, от то, что лучше всего помогает восстановить силы.

Следует позаботиться и том, как доставить себе эмоциональное удовольствие, восстановить душевное равновесие. Одному помогают культурные мероприятия — посещение театрального спектакля или концерта любимого артиста. Другому же необходимо побывать на природе — совершить прогулку по лесу, вдоль моря или в горах, в одиночестве или вместе с близким человеком.

Разумеется, эмоциональный комфорт возникает также в общении с другими людьми, поэтому нередко радость может доставить встреча с другом или родственником. Существует очень много различных способов позаботиться о хорошем самочувствии, и каждый из нас должен найти подходящий для себя.

Эмоциональное выгорание — это еще и результат того, что мы не смогли реализовать себя, потому что мы чего-то боимся. Боимся того, что подумают и будут говорить о нас другие, боимся того, что нас ждет в будущем. Мы боимся проявить свои способности, подавляем желания, пока они не исчезают. Каждый должен найти свой, единственно верный способ преодоления синдрома выгорания. Но при этом следует помнить — поддержка со стороны близких всегда является мощным средством в борьбе с трудностями. Чтобы сделать первый шаг на пути к решению проблем — поделитесь своими переживаниями и ощущениями с другими людьми. Так вы найдете единомышленников, которые помогут вам.

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