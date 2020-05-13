Что делать, если онлайн-общение с каждым днем становится для вас все более утомительным

Никогда еще так часто, как во время пандемии Covid-19, мы не использовали в своей повседневной жизни и рабочих буднях видеосвязь. Поначалу это было интересно, однако спустя два месяца для многих превратилось довольно в утомительный процесс. О том, что этому способствует больше всего и как смягчить негативные последствия, DELFI Woman рассказала партнер рекрутинговой компании "Talentor Latvia" Агата Анча.

Почему онлайн-общение так утомительно



Физические возможности

Видеосвязь требует гораздо большего внимания, чем личные встречи. По сути, нам нужно передать столько же информации, сколько во время личных встреч, но, используя только два канала связи (визуальный и акустический) с различной степенью помех — технические аспекты и невербальные сигналы, такие как выражение лица, тон разговора и язык тела.

Как следствие, интеллектуальные части наших личностей объединяются в разговоре, но физические ощущения от виртуальной беседы намного слабее, это вызывает диссонанс между разумом и телом и, следовательно, больше напряжения и усталости.

Технические аспекты

Видео, качество звука и даже минимальная задержка звука вызывают значительное раздражение нашего мозга, а также неправильно отображают эмоциональные реакции собеседников.

Естественный страх

Согласно различным исследованиям, страх публичных выступлений является одним из самых распространенных человеческих страхов, которые испытывают почти все в большей или меньшей степени. Каждый видеозвонок похож на такую публичную речь. В онлайн-видеосвязи вы знаете, что все смотрят на вас. Вы чувствуете себя как оратор перед аудиторией и, может быть, разговор даже записывается, поэтому возникает значительное социальное давление и ощущение, что вы должны выступить идеально.

Совмещение ролей

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Используя видеосвязь с внешним миром в качестве основного инструмента в различных ситуациях и с разными партнерами по общению (коллегами, партнерами по бизнесу, одноклассниками, членами семьи), происходит постоянное слияние разных социальных ролей, что создает дополнительный стресс и часто является причиной различных недоразумений. Дополнительные трудности или недоразумения вызваны тем фактом, что часто все эти разные разговоры фактически происходят из одного и того же физического места, часто без изменений в пространстве или вашем внешнем виде.

Отсутствие качественного отдыха во время пандемии, попытки приспособиться к изменившейся повседневной жизни и сбалансировать различные виды деятельности как в профессиональной, так и в личной сфере в ограниченном времени и пространстве, а также неуверенность в будущем, вызывает накопление напряжения и негативно влияют на настроение, сон, самочувствие.

И все же онлайн-общение сегодня спасает людей во многих областях, не останавливая бизнес, переговоры, учебу, проекты и, конечно, дружбу и отношения.

Как эффективно использовать преимущества цифровой связи



Далее о том, что можно сделать, чтобы смягчить негативные последствия и более эффективно использовать преимущества дигитальной среды.

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Объем общения

Ограничьте видеообщение в режиме онлайн до уровня, который вам действительно нужен. Исследования показывают, что если в середине марта произошел резкий рост интенсивности различных видов дистанционной связи, то теперь люди начинают оценивать потребность в ней более критически.

Цифровые возможности

Если это возможно, вы можете выключить камеру. Без крайней необходимости было бы более эффективно общаться через общие файлы с четкой информацией и возможностью комментирования.

Настроение

Дайте себе время для синхронизации с собеседниками с небольшой легкой беседой, выясните, как дела у всех присутствующих виртуально, как они себя чувствуют и каковы их самые актуальные вопросы прямо сейчас. Это улучшит настроение беседы и взаимное доверие между участниками, а также даст время для решения любых технических вопросов.

Моменты отдыха

Запланируйте моменты передышки между видеозвонками, желательно с изменением фокуса — небольшая физическая тренировка или чай со здоровыми закусками, чтобы зарядиться энергией.

Дигитальный этикет



Безусловно, все классические рекомендации по визуальному образу, поведению и содержанию встречи также остаются актуальными.

Дресс-код

Убедитесь, что ваш визуальный образ соответствует этикету онлайн-общения. Если это деловой разговор — вы выглядите точно так же, как на личной встрече в офисе, а когда вы встречаетесь в интернете с друзьями, вы выглядите более расслабленно.

Важность правильного внешнего вида — это не только маркетинговый ход, потому что закон первого впечатления работает и в удаленном разговоре, а восприятие собеседника и важность разговора формируются уже в первые секунды беседы. Важность правильного внешнего вида — это не только маркетинговый ход, потому что закон первого впечатления работает и в удаленном разговоре, а идея собеседника и важность разговора формируются в первые секунды.

Структура

Структура разговора должна быть известна всем участникам. Рекомендуется отправить список наиболее важных вопросов для обсуждения всем участникам до разговора. Если вы хотите, чтобы собеседники были заранее знакомы с определенной информацией и готовы предоставить обратную связь или свои выводы, четко сформулируйте свой запрос и отправьте его заранее. Также в начале формальной части беседы ознакомьте участников со структурой беседы, друг с другом (если не все знакомы) и договоритесь о желаемом результате.

Эмоции

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Онлайн-общению не хватает эмоций и физического контакта. Чтобы компенсировать это, необходимо участвовать в разговоре с помощью активных техник слушания, сознательно используя все невербальные техники общения — улыбки, движения, язык тела. Иногда это может показаться нехарактерным и даже наигранным, но следует иметь в виду, что при дистанционном общении люди обычно кажутся более отдаленными, менее заинтересованными и поддерживающими. Как уже упоминалось выше, мы в какой-то степени находимся на сцене, и это требует надлежащего поведения.

Освещение

Прямой естественный свет положительно влияет на внешний вид, по возможности используйте его при обустройстве места для удаленного общения за столом рядом с окном.

Кадрирование

Угол наклона камеры является важным аспектом для создания благоприятной перспективы и видимости кадра:, камера должна быть на уровне глаз или выше. В настоящее время доступно множество специальных аксессуаров, но самое простое решение, доступное каждому, — разместить компьютер на книгах, сложенных на соответствующей высоте.

Фон

Хотя фон может быть настроен в некоторых цифровых решениях, рекомендуется выбирать нейтральный светлый. Если это невозможно, выберите фон, напоминающий формат разговора. Нейтральным и безопасным решением для разговора на профессиональные темы или собеседования, безусловно, будет домашний офис или книжная полка.

Прощание

Когда разговор закончится, не забудьте попрощаться с собеседниками и отключиться от сайта. Это все равно что закончить разговор и не отключать телефон, только в данной ситуации есть визуальный эффект неоконченности.