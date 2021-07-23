Что, где, когда: из чего строится память в вашей голове

Каким образом события, происходящие с нами, не смешиваются в голове в одну кучу, а предстают в виде последовательной цепочки?

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Как выяснила международная команда ученых из Франции и Нидерландов, все дело в так называемых "нейронах времени" — клетках гиппокампа, которые выполняет функцию кратковременной памяти и отвечает за последующий перевод информации в долговременную память. Именно они позволяют нам воспроизводить правильный порядок произошедших событий.

Собственно, как это часто бывает, такие клетки, отвечающие за последовательную расстановку событий в нашей памяти, сначала были обнаружены у крыс, однако о механизме кодировки эпизодической памяти (то есть памяти об автобиографических событиях, включающей время и место действия, а также всю сопутствующую этому информацию) у человека оставалось только догадываться.

Чтобы превратить догадки в факты, исследователи во главе с нейробиологом Лейлой Редди из французского центра исследований когнитивных способностей мозга провели исследования с участием 15 пациентов, страдающих эпилепсией, в гиппокамп которых уже были имплантированы микроэлектроды.

В ходе экспериментов участникам предлагали серии изображений в определенном порядке и предлагали запомнить этот порядок.

При этом электроды фиксировали ответную реакцию отдельных нейронов в гиппокампе во время показа изображений, в перерывах, когда на экране не возникало никаких картинок, и во время пауз, когда участникам предлагали угадать, каким будет следующее изображение.

По словам ученых, таким образом они выявили как нейроны, задействованные в процессе запоминания и воспроизведения картинок, так и те нейроны, которые активизировались в отсутствие изображения. Они-то и отвечали за кодировку времени даже в те моменты, когда ничего не происходило.

"Темпоральные модуляции во время этих пауз не могли быть инициированы внешними раздражителями, — пишут исследователи в своей работе, опубликованной в издании The Journal of Neuroscience. — Вместо этого они свидетельствовали о темпоральном сигнале в развитии в результате изменения восприятия участников эксперимента в ходе ожидания следующей дозы информации".

Иными словами, даже когда ничего не происходит, счетчик времени в нашей голове продолжает тикать.

Исследователи не исключают, что именно в такие моменты "нейроны времени" совершают многоуровневую работу, записывая "что, где и когда", касающиеся того или иного события, и создавая из разрозненных элементов четкую картинку памяти.

"Феномен субъективного "ментального путешествия во времени" является краеугольным камнем эпизодической памяти, — пишут ученые, — и нейроны в гиппокампе дают нам возможность со всей яркостью вспомнить события, происходившие в определенное время и определенном месте".