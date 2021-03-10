"Covid-19 стал неожиданностью для всех, кроме футурологов". Как научиться прогнозировать будущее

На вопрос, что ждет нас в будущем, теперь отвечают ученые, а не мистические предсказатели. И их прогнозы куда точнее и интереснее. Как научиться работать с трендами и видеть больше, чем другие, Forbes Life рассказали футурологи Анна-Лиз Кьер и Кирилл Игнатьев.

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Кто такой футуролог и чем он отличается от визионера





Футурология по научным меркам совсем юная дисциплина, ей около 70 лет. Сам термин впервые использовал социолог Осип Флехтхайм в 1943 году в письме к писателю-фантасту Олдосу Хаксли. Но он обозначил им "философию будущего", а как научная сфера футурология сформировалась уже после Второй мировой войны, когда начались масштабные проекты восстановления и развития экономики.

"Если первые футурологи существовали на границе социологии и философии, то современные их коллеги в первую очередь занимаются изучением трендов. Сейчас футуролог — это профессиональный исследователь будущего. Он анализирует тенденции настоящего и составляет максимально реалистичный хронопрогноз с возможными рисками", ― объясняет футуролог, координатор проекта "Технический прогресс и экономика будущего" Кирилл Игнатьев.

С образами будущего также работают визионеры, трендвотчеры, стратеги, но, по мнению Игнатьева, эти специалисты, скорее, являются носителями идей, нежели научными исследователями. Визионером может стать писатель, бизнесмен или изобретатель, например Илон Маск или Билл Гейтс. Стратегом ― специалист, который составляет план в рамках конкретной задачи, часто основываясь на прогнозах футурологов.

Например, в 1970-е годы компании Shell нужно было выстроить стратегию ценообразования, чтобы рассчитать рентабельность проектов в Северном море. Футурологи составили несколько сценариев развития будущего, один из них предполагал резкое увеличение экспорта нефти и газа из СССР и последующее падение цен. Это могло произойти в случае трансформации или краха советской системы. Таким образом, распад СССР был заложен футурологами Shell в "базу сценариев" задолго до соответствующих событий, и стратеги компании разрабатывали план действия с учетом этой информации.

Почему футурологи не работают в штате



Раньше штатными футурологами могли похвастаться Shell и Google, сейчас исследователей будущего нанимают Amazon, Swarovski, Volvo, Dell, Huawei, BBC. "Настало время нового мышления. Компании, работающие с трендами и сценарным планированием, знают, что свежий взгляд порой оказывается единственным способом найти жизнеспособные решения и раскрыть потенциал бизнеса", ― говорит Анна-Лиз Кьер, футуролог и основательница лондонского агентства Kjaer Global, которое занимается прогнозированием глобальных долгосрочных трендов во всех сферах жизни.

В 2020 году Анна-Лиз Кьер составила "Компас трендов" для конференции под эгидой BMW. Она показала, какие векторы задает стремление к хорошей жизни в постпандемической реальности. В том же году агентство Kjaer Global представило доклад "Future of the workplace 2030+" для IT-компании Unily. Футурологи рассказали, как искусственный интеллект меняет рабочее пространство, какими будут офисы будущего, что такое эмоциональная среда.

Сейчас большинство компаний предпочитает не нанимать футурологов в штат, а привлекать их для решения конкретных задач: именно по такой схеме работает Kjaer Global. "В то время, когда Google нанимал Рэя Курцвейла (изобретатель и футуролог, ставший в 2012 году техническим директором в области машинного обучения и обработки естественного языка в Google ― Forbes Life), у нас к футурологии относились если не с насмешкой, то крайне несерьезно. Сейчас и российские, и зарубежные компании работают с футурологами на аутсорсе. В будущем большинство специалистов будет продавать свое время, а не присутствие в штате. Футурологи, ожидаемо, опередили тренды и одними из первых начали зарабатывать своими консультациями", ― рассказывает Кирилл Игнатьев.

Исследования будущего становятся все более востребованными. По данным Анны-Лиз Кьер, четыре из пяти генеральных директоров теперь тратят больше времени, чем когда-либо, на изучение возможных сценариев будущего. И это хорошая новость, ведь прогнозирование помогает если не избежать глобальных потрясений для всего человечества, то хотя бы подготовиться к ним. Плохая новость заключается в том, что для футурологов пока не существует единой международной системы оценки или карьерной дорожной карты. Однако получить образование и освоить основные навыки прогнозирования можно самостоятельно.

Как самостоятельно прокачать скиллы футуролога



Специальность футуролога можно получить в Берлинском свободном университете, а Гавайский и Хьюстонский университеты предлагают краткосрочные курсы ― в дополнение к базовому высшему образованию. Оно может быть как экономическим, так и философским, социологическим или математическим. Вариант дополнительного образования, по мнению Игнатьева, предпочтительнее, поскольку футурология находится на стыке нескольких компетенций: "Абсолютное большинство успешных футурологов сегодня — это физики, программисты, системные аналитики, математики. То есть люди, которые уже имеют образование, и часто не одно, в области точных наук".

Четыре инструмента, которые должен освоить футуролог, по мнению Кирилла Игнатьева:

Межотраслевые исследования. Специалисты узких отраслей ― физики, инженеры, химики ― хорошо знают поле своей деятельности. Задача футуролога ― изучить результаты их работы и сложить пазл из трендов в отдельных областях в общую картину будущего.

Специалисты узких отраслей ― физики, инженеры, химики ― хорошо знают поле своей деятельности. Задача футуролога ― изучить результаты их работы и сложить пазл из трендов в отдельных областях в общую картину будущего. Экспертные интервью. Важно работать с большим количеством узкопрофильных специалистов, чтобы прогноз был реалистичным и объективным.

Важно работать с большим количеством узкопрофильных специалистов, чтобы прогноз был реалистичным и объективным. Форсайт-сессии. Их цель ― проектирование долгосрочного будущего, учитывающее ключевых игроков, которым в этом будущем жить. Форсайт в том числе нужен, чтобы объединить экспертные данные в общей канве повествования.

Их цель ― проектирование долгосрочного будущего, учитывающее ключевых игроков, которым в этом будущем жить. Форсайт в том числе нужен, чтобы объединить экспертные данные в общей канве повествования. Контент-анализ: футурологи выделяют из некольких информационных потоков главное и транслируют это в понятном формате. При этом важно найти релевантный, имеющий отношение к тренду контент. Далее для работы с контентом можно использовать искусственный интеллект и математическое моделирование.



Команда Анны-Лиз Кьер для навигации в будущем разработала модель 4P. Это позиционирование тенденций в контексте: целей (purposes), планеты (planet), людей (people) и выгоды (profit). Футуролог должен описывать и формировать тренды так, чтобы модель 4P была сбалансирована. Какой-либо инновационный продукт будет успешен, если принесет пользу людям и планете в целом. Это в свою очередь приведет к повышению производительности и прибыли. Лидерство компании будет основано на эмоциональной и экономической связи с брендом: люди доверяют бизнесу, который работает для всеобщего блага.

Один из основателей Ассоциации профессиональных футурологов США Питер Бишоп, много лет возглавлявший кафедру изучения будущего в Хьюстонском университете, уверен, что "хорошее предсказание прежде всего должно быть хорошей историей". Поэтому на первое место в скилл-сете футуролога он ставит навык сценирования. Если будущее нельзя "рассчитать", стоит попробовать представить его в виде альтернативных сюжетов, состоящих из событий, связанных логикой повествования. Именно такие сценарии были разработаны для Shell ― как описано выше, один из них предусматривал распад СССР.

Навыки работы с подобными инструментами — своеобразные hard skills для футуролога. А вот среди soft skills важнейшими качествами Анна-Лиз Кьер считает любопытство и креативность: "Когда нам любопытно, мы творчески оцениваем тенденции, которые видим. Я учу целые корпорации думать и работать как футурологи. И первое, что я говорю, ― любопытство является ключом к творчеству и критическому мышлению. Исследование Гарвардской школой бизнеса подтверждает, что воспитание любопытства ведет к повышению производительности и гибкости компаний".

Также Кьер отмечает, что важно смотреть на мир панорамным взглядом. "Мы доказываем при помощи логики, но открываем благодаря интуиции", ― вспоминает она цитату французского математика и философа Анри Пуанкаре. Развитие интуиции зависит от умения задавать вопросы и искреннего интереса к жизни. Для самообразования и вдохновения Анна-Лиз Кьер советует документальные фильмы. Такие картины, как "В голове у Билла. На что запрограммирован Билл Гейтс?" и "Стать Уорреном Баффетом", развивают культуру любопытства, творчества и критического мышления.

Как провести первые исследования



Любые hard и soft skills — ничто без практики. Тренироваться в проектировании будущего сложно, но возможно. "Я советую делать краткие прогнозы, потому что их реалистично проверить. Попытайтесь спрогнозировать ситуацию, которая произойдет через несколько месяцев, она должна касаться популярных и понятных вещей. Например, в 2019 году на форуме "Открытые инновации" я озвучил прогноз на ближайшие годы: из угроз жизни уйдет на второй план война и техногенные риски, а на первом плане окажутся болезни. В целом COVID-19 стал неожиданностью для всех, кроме футурологов", ― говорит Кирилл Игнатьев.

Он подчеркивает, что для составления прогноза потребовалось большое количество экспертных интервью, в том числе со специалистами в области микробиологии, вирусологии, бактериологии. Поэтому даже для краткосрочных прогнозов нужно использовать инструменты, позволяющие проводить количественные и качественные исследования.

Профессор и директор Гавайского центра исследований будущего Джим Датор разработал фреймворк "Четыре будущих", который поможет поупражняться в прогнозировании. Любой сценарий будущего будет опираться на одну из четырех историй:

Рост ― начальная фаза медленного или быстрого экспоненциального развития.

Дисциплина ― фаза насыщения, когда для предотвращения коллапса нужны ограничения.

Коллапс ― фаза упадка и повторного использования ресурсов

Трансформация ― сверхэкспоненциальный рост, новая траектория развития.



Например, пандемия, экологическая катастрофа или экономический кризис ― это коллапс. На этом отрезке своей истории человечество ждет упадок, стагнация и поиск новых систем координат. Если поиск окажется успешным, развернется другая история ― трансформация, когда мир окажется на пороге новых открытий ― вакцин, инновационных технологий и др.

Футуролог ― это эрудит, человек с научным и системным подходом к задачам. Он не обязательно должен предсказывать мировые катастрофы и эпидемии, но определенно должен испытывать неподдельный интерес к будущему. "Важно смотреть на мир через объектив с 360-градусным охватом, потому что все вокруг взаимосвязано", ― резюмирует Анна-Лиз Кьер.