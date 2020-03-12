Cтратегия травинки в шторме: как не сойти с ума посреди апокалипсиса

На дворе стоит очередной апокалипсис. В социальные сети страшно заглядывать, на улицу выходить тоже нежелательно. Forbes Life рассказывает, как сохранить внутреннюю стабильность и адекватность посреди этого безумия, потому что сила духа вам еще точно пригодится.

Сколько на нашем веку уже было этих кризисов? А на веку наших родителей? И наверняка в детстве они вас учили, что в трудные периоды нужно сжать зубы, стоять на посту стойко, не жаловаться, не ныть. В общем, быть камнем.

Так родители и среда формировали у нас постепенную блокировку переживаний и привычку извинять трудностями временный отказ от любой формы душевности (сейчас не до лыж, не до прогулок, не до книжек, не до разговоров — выживать надо, малыш). Но временный отказ от душевности приводит мало-помалу к отказу от себя в целом. Это очень дорогостоящая для психики и душевного благополучия стратегия. Кстати, эта идеология на самом деле гораздо больше, чем частная жизнь и стратегия выживания домохозяйств, — похоже, это в целом наша главная стратегия: пострадать сейчас, зато потом, возможно, когда-нибудь будет лучше.

Помните, как в прошлый кризис психологи цитировали китайский иероглиф "кризис", в начертании которого содержится два знака — "опасность" и "возможность"? Сейчас это уже не столь актуально — и афоризм надоел, и возможностей у некоторых не осталось, потому что у людей не было тучных лет передышки, а были с 2014 по 2020 годы выживания, которые теперь плавно сменяются еще большим вызовом.

Как же сохранить не просто устойчивость, но и не окаменеть? Как максимально поддержать себя, чтобы быть опорой и для других, кто, возможно, сейчас мечется в панике — особенно если это ваша команда, если вы менеджер, или ваша компания, а вы ее владелец, или ваша семья, а вы мать или отец?

Что, если попробовать стратегию не камня, а адаптивной травинки, которая адаптивно мнется под воздействием шторма в разные стороны, но не ломается именно благодаря гибкой подстройке под обстоятельства? В конце концов, именно бамбук (тоже трава) прорастает сквозь асфальт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kurtachio (@kurtachio) 12 Мар 2020 в 6:13 PDT

Предлагаем вооружиться:

а) нейрофизиологией;

б) коучингом;

в) Мартином Селигманом.

Это доступные методики, которые можно использовать прямо сейчас.