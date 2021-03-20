"Даже котлеты нормальные пожарить не могу!". 6 проверенных способов прокачать самооценку

Самооценка влияет на все сферы нашей жизни — отношения с людьми, успех в работе, финансовое благосостояние. Поэтому очень важно, чтобы она была на достаточно высоком уровне. О том, как можно и нужно прокачивать свою самооценку, DELFI Woman рассказывает психолог, психотерапевт Вероника Серединская.

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Поймите, что ваша семья не хотела вам ничего плохого



Родители, братья и сестры, даже если и говорили и делали какие-то не очень приятные вещи, не желали вам ничего дурного.

Легко сказать — понять. Но как это все-таки сделать?

Взгляните на жизнь своих родных как на фильм. Нет, это не ваша мама, это какая-то героиня какого-то кино. У нее все хорошо? Она была счастливой? Или ее точно также шпыняли, не обнимали и не хвалили ее родители? И она — в то время, когда сама стала мамой — просто не знала, что можно по-другому и повторила привычный сценарий? То есть то, что вам когда-то сказали или сделали ваши родные, это не про вас — это про них. Это важно понять хотя бы для того, чтобы потом не повторять со своими детьми.

Забейте на наследственность

Да, у вас в семье все гордятся своей скромностью. Но во времена вашей бабушки скромность была украшением. А сейчас скромность мешает добиваться своего, получать новые должности, просить адекватные деньги за свою работу и тому подобное. Поэтому мысленно поблагодарите своих родных за то, что они вам передали. И также мысленно верните им все это с большой любовью.

Вы же не говорите "вот у меня троюродный дед пятиюродный тетки "странный" был. Это у нас семейное, надо и мне "странно" себя вести, чтобы семью не разочаровывать". Точно также вы боретесь, например, с наследственной полнотой. Так и откажитесь от того наследства, которое мешает вам иметь высокую самооценку.

Напишите "терапевтическую автобиографию"

Выплесните свои чувства на бумагу. Скажите маме, как вам не хватало ее объятий в детстве. А потом сожгите все свои переживания. Помогает, правда.

Не заостряйте внимание на том, что у вас "недо-"

"Вот что ж я за человек такой — даже котлеты нормальные пожарить не могу! Ну и что, я классно вожу машину, сдаю отчеты с первого раза и вяжу крутые свитера. Котлеты же не могу пожарить".

Вот не надо так. Пока вы страдаете над тем, что чего-то не умеете, кто-то завидует вам, потому что вы легко делаете что-то другое. Перестаньте обесценивать свои преимущества. Наоборот, концентрируйте на них свое внимание и развивайте.

Хорошо поете — займитесь вокалом. Хорошо вяжете — начните вязать на заказ. И тому подобное.

Попросите того, кому вы доверяете, рассказать о вас что-то хорошее

Мы же пока не услышим похвалу от кого-то, не поверим, что мы такие и есть. Так не стесняйтесь попросить подругу рассказать, какая вы классная. Будьте честными. Важно — это должен быть тот, кому вы полностью доверяете.

Записывайте в одном месте все, что вы делаете

Я как-то рекомендовала приятельнице, у которой беда с самооценкой, записывать все, что она делает. Даже то, что кажется ей мелочью. И сохранять все дела за неделю в одной заметке на телефоне (не разбивая на каждый день, а в одной на всю неделю).

В итоге через пару недель она в восторге написала мне, что, оказывается, она столько всего делает. А раньше этого просто не замечала.

Вот такое "не замечала сколько делаю" очень здорово бьет по самооценке. Ну а как? Вы же ничего не делаете, за что же можно тут себя похвалить. Поэтому обращайте внимание.