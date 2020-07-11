День бревна или куда делась энергия? Разбираемся в причинах и учимся восполнять энергетические запасы

Большинство людей лет до 30 обладают таким объемом энергии, который дает им уверенность в том, что они могут "горы свернуть, стоит лишь захотеть". В свою очередь в более старшем возрасте даже с учетом того, что человек ведет здоровый образ жизни, сил с каждым годом становится все меньше, желания притупляются и на первый план выступает усталость, апатия, потеря мотивации и интереса. Почему так происходит и что с этим делать, DELFI Woman разбирается вместе с психологом Еленой Сидоровой.

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Все есть энергия и мы тоже: генерируем ее, накапливаем, бездумно сливаем или грамотно распределяем. Но что делать, когда появляется ощущение, будто ее не хватает? Главное слово здесь ДЕЛАТЬ, поскольку, как гласит известная пословица: "Под лежачий камень вода не течет". Энергия появляется как следствие на движение.

Ошибочно считать, что необходимо полежать, отдохнуть и ничего не делать, чтобы восстановиться. Организм предназначен к движению! Сама природа позаботилась о том, чтобы тело служило нам до конца дней, снабдив всем необходимым. Вот почему так важно шевелиться, вести активный образ жизни, заниматься физкультурой и физическим трудом.

Чтобы восполнить свои энергетические запасы, для начала исключите из привычного образа жизни вредные привычки, соблюдайте циркадный ритм (биологический режим дня) и позаботьтесь о самочувствии. После 30 лет тело быстрее реагирует на причинно-следственную связь: переборщил с алкоголем вечером — состояние на утро разбитое; переел — тяжесть в желудке; не выспался — вялость; работал ночами — синяки под глазами и т.д.

Ближе к 40 и этого становится мало. Один здоровый образ жизни уже не поможет. Требуется навык сохранения и восстановления энергии, а также грамотного ее расходования. Как это сделать? Помочь в этом могут духовные практики, дыхательные упражнения, женские круги и т.д.

Обычно в этом возрасте многие начинают серьезно задумываться о том, куда вообще я трачу свои силы:

с кем общаюсь и какого плана это общение — токсичное или ресурсное;

какую информацию я потребляю и для чего она мне;

обогащает ли меня тот информационный поток, который льется из СМИ, соцсетей и прессы или она отнимает мое время, внимание, возможности;

могу я влиять (изменить) то, что впускаю в сознание или это больше подходит на самоистязание?

С клиентами со всего мира мы работаем на исцеление, очищение внутренней энергии. Моя основная задача научить женщин слышать и понимать собственное тело. Оно с нами все время разговаривает, сигналя о той или иной проблеме. Только вот чтобы услышать и понять тело, необходим навык осознания, развитый контакт с собой.

Проблемы взаимоотношений с людьми (а именно с ней чаще всего приходят на консультацию к психологу) лежат глубже. Причина в неумении понимать себя, слышать свое истинное "Я", чувствовать, где заканчиваются мои личные границы и начинаются границы другого человека. Зачастую здесь же обесценивание эмоций, чувств, ощущений (это не важно/ забыли/пройдет само/ забей). Только, как показывает опыт, само оно не рассосется или результат вас не устроит. Получается, проблемы растут как снежный ком и требуют сил, времени и внимания.

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Чем больше у вас нерешенных вопросов, тем больше энергии уходит на их разрешение, поскольку вы о них постоянно думаете, но ничего не делаете. Отсюда разочарование, апатия, отсутствие желаний и доверия.

По пятницам в 8:00 мои подписчики собираются у экранов, и "мы встречаемся традиционно на коврике". Тянемся, дышим глубоким женским дыханием, окунаясь внутрь себя, чувствуя каждый миллиметр тела, танцуем, делаем звуковые практики и терапевтические медитации, наращиваем чувство доверия и благодарности к миру, к себе и окружающим.

Сотни отзывов от женщин со всего мира говорят о том, что жизнь меняется, как только возникает естественный запрос, подкрепленный действием. Когда вы начинаете идти навстречу "Хочу", прилагая усилия, в жизнь приходит Учитель (проводник), ведущий вас "за руку" к заветной мечте и свободе.

Я счастлива каждый раз читать многочисленные истории от участниц практик, которые стали чувствовать счастье и радость, наполненность и легкость, благодарность и любовь.

А сейчас, дорогой читатель, вытяни обе руки перед собой ладонями вверх. Посмотри внимательно на одну и на другую. Почувствуй себя живым. И скажи вслух : "Все в моих руках! Никто не раскрасит мою жизнь лучше, чем могу это сделать я сам".