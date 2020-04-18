День сурка. Как каждый может помочь себе выжить в новой реальности

Чуть больше месяца мы живем в новых обстоятельствах. Для кого-то произошли минимальные изменения, но для большинства дни превратились в однообразное и тягостное бытие : пижама-стайл весь день, дети постоянно требуют внимания, в семье никакого режима, срывы в питании, обилие негативной информации, отсутствие мотивации и качественного общения с социумом. Что делать, чтобы не перестать за собой следить, не утратить социальные навыки и не приобрести физические и психические болезни, объясняет психолог и гештальт-терапевт Елена Сидорова.

"Сперва необходимо договориться с собой и своим сознанием о том, что данная ситуация временная и ее стоит пережить — принять как факт и не сопротивляться означает не сливать энергию на бестолковую борьбу с обстоятельствами. Расслабиться, никуда не спешить, слушать свое тело и следовать ощущениям — это прямо по-женски.

Подумайте, чем я сам себе могу помочь, как могу поддержать себя в этот период.

Прыгайте, приседайте, танцуйте



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В первую очередь следует заняться своим здоровьем. Наше тело нуждается в движении. Оказавшись в изоляции, оно первым начинает выходить из строя. Двигайтесь, прыгайте, приседайте, танцуйте, стойте в планке, качайте пресс, используя в качестве гантелей подручные средства. Например, бутылки с водой или стопку книг.

Если тело лишается должной нагрузки и движения, замедляется метаболизм, страдают гормоны, ухудшается общее самочувствие и настроение.

Сделайте то, что давно откладывали

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Вспомните и напишите список всего того, о чем давно мечтали, так долго себе обещали, но откладывали из-за нехватки времени. Кто-то хотел научиться печь безглютеновый хлеб и готовить полезную пищу, кто-то планировал начинать каждое утро с зарядки и контрастного душа, а кто-то желал изучать вместе с ребенком музыкальную грамоту. У вас появилась такая возможность!

Также это прекрасное время, чтобы навести порядок — перебрать гардероб, завалы бумаг, документов, фотографий.

Можно найти интересные занятия онлайн — получить новые знания и навыки, послушать лекции, почитать статьи, журналы, книги, наконец. А можно создать что-то самому, например подкаст или блог. Понадобится только ваша фантазия и желание.

Ведите дневник

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Если в вас много страхов, тревоги за будущее, переживаний о настоящей ситуации, накоплен стресс, то необходимо помочь себе прожить собственные чувства и эмоции. Самой простой практикой, обладающей терапевтическим эффектом, является дневникотерапия.

Пишите все, о чем думаете и переживаете. Выражайте свои эмоции на лист бумаги. Таким образом мы систематизируем мысли, очищаем сознание и гармонизируем внутреннее состояние.

Важно удержать себя от провала в апатию, потери вкуса к жизни или панику. Поэтому по возможности исключите из своей жизни то, что добавляет тревоги и усиливает страх. То, на что мы не можем влиять, остается лишь принять. Присмотритесь к практикам медитации — концентрируя внимание на внутреннем мире, а не на внешнем, мы способны прийти к равновесию. Подключайте осознанное глубокое дыхание (например, диафрагмальное) и практику благодарности. Самые простые техники способны творить чудеса!

Общайтесь и развлекайтесь

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Сейчас хорошая возможность вернуть качественное общение в свою жизнь, потому что на него наконец-то появилось время.

Также прекрасной возможностью в настоящее время является доступ к множеству интернет- ресурсов. Можно посещать известные музеи онлайн, смотреть премьеры спектаклей, фильмы и все это абсолютно бесплатно. Пользуйтесь моментом!

Будьте честными с собой

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Самое сложное время сегодня — для семей, в которых уже были неразрешенные конфликты, многолетние обиды и недосказанность. Оказавшись лицом к лицу со своими проблемами в замкнутом пространстве, неизбежно раздражение, гнев и агрессия как на себя, так и на близких.

В данной ситуации придется встретиться с правдой, познать честность с собой и, не исключено, принять решение. Если понимаете, что не справляетесь, стоит обратиться за психологической помощью к специалистам. Но вполне вероятно, что многие наоборот найдут в сложившихся обстоятельствах ресурс наверстать упущенное и вспомнить о самом важном.

Крепкого здоровья вам! Берегите себя и своих близких".