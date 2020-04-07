В марте 2020 года привычная жизнь жителей Латвии разделилась на "до" и "после" — очень многие в ближайшем будущем столкнутся с уменьшением доходов. Несмотря на поддержку со стороны банков, которые предлагают кредитные каникулы, деньги понадобятся на погашение основной суммы, оплату коммунальных счетов и продуктов питания в магазине. DELFI обратился с просьбой к экспертам поделиться советами, как составлять сейчас семейный бюджет, чтобы избежать резкого падения в финансовую яму.

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Ингус Букшс в этом вопросе настоящий практик. На личном опыте он научился планировать свой бюджет, после чего нередко делился своим опытом в ходе тематических лекций. С одной стороны, сейчас в мире складывается беспрецедентная ситуация, с другой — о том, что экономический кризис вполне реален, эксперты предупреждали. Как бы то ни было, даже если бы ничто, как говорится, его не предвещало, быть готовым к непредвиденным ситуациям нужно всегда. Сейчас же, по мнению Ингуса, актуальна популярная фраза "Поздно пить боржоми, когда почки отказали" — все надо делать своевременно, не откладывая проблему до тех пор, пока она не превратится в катастрофу.

Больше всего сейчас выиграют те, у кого есть хоть какие-то накопления — от их объема будет зависеть тормозной путь и то, насколько болезненным окажется падение, если оно все-таки случится. В свою очередь те, у кого за пазухой ничего нет, довольно быстро могут оказаться на грани пропасти. "Универсальной формулы, что в такой ситуации делать, нет. Главный совет — по возможности избежать новых задолженностей. В состоянии стресса, паники и желании побыстрее решить проблему люди часто берут деньги взаймы. Глупо так поступать, потому что в будущем это обязательно аукнектся", — предупреждает Ингус Букшс.

Сейчас никто не знает, как долго продлится чрезвычайная ситуация, насколько затянется экономический кризис и какими будут последствия. Но у вас есть возможность увидеть реальную ситуацию и понять, сможете ли вы избежать падения в финансовую яму, а если это неизбежно, осознать, насколько глубокой она будет и начать продумывать варианты, как вы из нее будете выкарабкиваться. "В 99% случаев люди, детально расписав свой бюджет, удивляются тому, как на самом деле выглядит их финансовая ситуация. Это как красить губы и глаза, не глядя в зеркало, потом подойти к нему и либо приятно удивиться тому, что получилось красиво, либо, думая, что все в порядке, увидеть, насколько все плохо", — приводит сравнение Ингус Букшс.

Рано или поздно кризис закончится, но от того, как вы из него выйдете и как быстро наберете финансовую силу, будет зависеть от вашего поведения именно сейчас, в период, когда надо научиться выживать, а не шиковать. Поэтому, в какой бы финансовой ситуации вы сейчас ни находились, составьте семейный бюджет, это и будет вашим зеркалом. Такой же совет одним из первых дают все опрошенные DELFI эксперты латвийских банков. Обобщив эти рекомендации, получается, что действовать нужно в следующем порядке.

Оцените свое финансовое положение



"Кризис — экономический или эпидемиологический — наступил сравнительно неожиданно и затронул практически каждого жителя Латвии. Так было в 2008 году, так произошло и сейчас. Избежать этой неприятной ситуации мы не можем, но есть вещи, которые все-таки в нашей власти. Способ мышления человека оказывает большое влияние на то, что он делает и какие результаты получает. Сейчас важно не впадать в панику и не поддаваться различным массовыми психозам, а трезво в кругу своей семьи "разложить все по полочкам". То есть разработать конкретный план действий", — считает эксперт по вопросам долгосрочного накопления банка Citadele, председателя правления САО "CBL Life" и АО "CBL Atklātais pensiju fonds" Йоланта Йеране.

Итак, для начала выберите удобный для себя инструмент планирования — это может быть определенный сервис (например, Mint или Goodbudget), табличка в Google Docs, документ в компьютере или чистый лист бумаги — и запишите все свои доходы и расходы.

Руководитель сегмента обслуживания частных лиц Luminor Нормундс Рудзитис советует обобщить эти данные за последние три месяца (их можно посмотреть в интернет-банке).

Вы увидели баланс своих доходов и расходов. Но теперь важно понять, как жить дальше. Ингус Букшс советует записать:

все прогнозируемые расходы: они повторяются раз в квартал, раз в полгода или год (например, техосмотр авто, налог на недвижимость и т.д.). Все, что удалось вспомнить, суммируйте, разделите на 12 и добавьте к ежемесячным расходам;

они повторяются раз в квартал, раз в полгода или год (например, техосмотр авто, налог на недвижимость и т.д.). Все, что удалось вспомнить, суммируйте, разделите на 12 и добавьте к ежемесячным расходам; ежегодные непредвиденные расходы: ремонт автомобиля, расходы, связанные со здоровьем и т.д. Эту сумму вы не можете предвидеть на 100%, поэтому запланируйте ее размер на основе предыдущего опыта. Даже если ремонт авто окажется дороже, неприятный осадок будет меньше. Дальше формула действий такая же: все суммируем, делим на 12 и добавляем к ежемесячным расходам.

ремонт автомобиля, расходы, связанные со здоровьем и т.д. Эту сумму вы не можете предвидеть на 100%, поэтому запланируйте ее размер на основе предыдущего опыта. Даже если ремонт авто окажется дороже, неприятный осадок будет меньше. Дальше формула действий такая же: все суммируем, делим на 12 и добавляем к ежемесячным расходам. гарантированные доходы: ваши реальные доходы, которые вы точно можете прогнозировать.



Следующий шаг — распределите список расходов (как личных, так и общих — семейных) в приоритетном порядке (обязательные, нужные и желаемые). Первые позиции в нем должны занимать обязательные расходы, которые во избежание неприятных последствий очень важно покрывать, например, арендную плату за жилье, коммунальные платежи и т.д. "Четко обозначив, какую часть бюджета составляют обязательные расходы, можно эффективнее распланировать остальные в соответствии со своими потребностями и желаниями", — экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

Объективно оцените свою способность справляться с регулярными платежами. Если доходы уменьшились и есть обоснованные опасения по поводу того, что с прежним потоком счетов вы не справитесь, непременно проявите инициативу и начните переговоры с поставщиком услуги об откладывании платежей или о составлении графика частичной оплаты.

Важно! Все банки подчеркивают: если вы понимаете, что у вас могут возникнуть трудности с выполнением кредитных обязательств, незамедлительно обращайтесь за помощью.

Определите, на чем можно сэкономить

Если вы видите, что запланированные расходы превышают ваши доходы, постарайтесь изменить свои привычки тратить деньги и адаптируйте их к ситуации, говорит Нормундс Рудзитис.

"Определите на семейном совете, какие товары или услуги вы можете отложить на какое-то время или отказаться от них совсем. Нередко, если подсчитать все повседневные мелочи (например, утренний ритуал покупать кофе в ближайшем киоске) в месячном разрезе, получится сравнительно большая сумма, которую можно сэкономить", — уверен Дайнис Гашпуйтис. Помочь в этом, по его словам, могут также установленными вами временные ограничения на расходы. Нужно решить, сколько конкретно денег вы можете позволить себе потратить в день, неделю и месяц.

"Легче всего экономить на желаемых тратах, вовсе не позволяя их себе (лакомства, новая обувь, развлечения). Возможности для таких расходов значительно уменьшились, но "прогулка" по интернет-магазинам по-прежнему может вызвать искушение", — отмечает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Также можно найти возможность сэкономить, проведя анализ фиксированных расходов (например, подключение и тарифы мобильного телефона, ежемесячная плата за телевидение и интернет). Спектр их предложения и расценок на рынке с течением времени может меняться, поясняет Эвия Кропа. Возможно, на то время, пока вы работаете дистанционно, можно прекратить оплату автостоянки у места работы и пересмотреть другие траты, которые со сменой повседневного ритма могли бы потерять актуальность.

Нормундс Рудзитис советует пересмотреть и свои автоматические ежемесячные платежи: "Автоматические платежи — это удобный инструмент, позволяющий уменьшить время, которое мы ежемесячно тратим на оплату разных счетов. Но сейчас стоит пересмотреть в интернет-банке список таких платежей за последние несколько месяцев. Может быть, вы увидите, что по-прежнему платите за услуги, которыми пользуетесь мало или не пользуетесь совсем".

Еще один способ уменьшить свои расходы предлагает Дайнис Гашпуйтис — это оценить, как вы используете различные ресурсы, например, объем потребления газа, электричества, воды, транспорт и т.д.).

Пользуйтесь доступными бесплатными сервисами, чтобы отдохнуть и развлечься. "Сейчас в интернете доступно много бесплатных мероприятий, за которые раньше мы всегда платили, покупая билеты. Теперь эти деньги можно сэкономить и посетить выставки, музеи, спектакли или концерты, не выходя из дома", — отмечает Нормундс Рудзитис.

Совершайте покупки только по списку. "Отправляйтесь в магазин только с заранее подготовленным списком необходимых товаров и продуктов питания. Это поможет каждый раз продумывать, что вам действительно нужно, а сам процесс совершения покупок сделает более целенаправленным и менее затратным по времени. Также всегда можно рассмотреть вариант заказа этих же товаров через интернет с доставкой на дом", — подчеркивает Дайнис Гашпуйтис.

Придерживаться этого правила советуют все опрошенные специалисты. Ингус Букшс со своей стороны еще настоятельно рекомендует не ходить в магазин голодным, а как только возникает вопрос "Так, а что еще надо было?", быстрым шагом идти к кассе, пока вас не накрыло лавиной. "Не попадайтесь в ловушку различных акций (за очень редким исключением они действительно выгодны) и других маркетинговых трюков. Заметьте, что зачастую вы выбираете товары, которые расположены на уровне ваших глаз. Попробуйте опустить взгляд ниже — вполне вероятно, что на нижних полках вам удастся найти товар такого же качества, но по более низкой цене. Также обращайте внимание на объем товара, сейчас указывается цена за литр или килограмм. Выбирайте то, что получается дешевле".

Сейчас не время покупать товары, которые "может быть, когда-нибудь пригодятся". "Люди испытывают беспокойство относительно своей будущей финансовой ситуации, и какое-то время оно сохранится. Поэтому в период неопределенности всем нам стоит продумывать каждую покупку, избегая соблазна воспользоваться заманчивыми предложениями акций и распродаж", — согласен Нормундс Рудзитис.

Бюджет на покупку продуктов питания Ингус Букшс советует составлять не на месяц, а по неделям: "Следите за тем, чтобы он был сбалансированным, а не так, что на первой неделе вы едите тигровые креветки, а на последней живете на одной картошке".

Найдите источник дополнительных расходов





На первый взгляд может показаться, что в нынешней ситуации сделать это невозможно. Но это только на первый взгляд.

Если есть возможность что-то продать, продавайте. Пусть за 5 евро, это больше, чем ничего.

Подумайте, что вы можете делать благодаря имеющимся у вас навыкам. Не исключено, что придется что-то изменить в своей карьере. Возможно, до этого вы работали в офисе и получали 600 евро, но есть не такой комфортный вариант работы, на которой больше платят. Варианты есть всегда, нужно их искать, уверен Ингус Букшс. "Я сам когда-то оказался в финансовой яме, поэтому знаю, о чем говорю. Мы продали все, что могли, возили детей в садик на велосипеде, от многого отказывались, не ходили по ресторанам, продумывали каждую покупку, искали возможности получить дополнительный доход и т. д. У нас есть тенденция сначала инвестировать, потом пожинать плоды. Мол, если я хочу заняться фотографией, то надо купить камеру получше, три новых объектива, штатив. Это неверный подход. Думайте в рамках того, что у вас есть сейчас и как вы этим можете воспользоваться".

Йоланты Йеране советует оценить дополнительные источники доходов, собрав всю семью на брейнсторминг: что-то можно взять из тех денег, которые обычно выдавались ребенку на карманные расходы, из суммы, которую вы откладывали на путешествие, которое, скорее всего, уже отменилось, сюда же можно добавить предполагаемые пособия и другие компенсации.

Йоланта тоже рекомендует провести дома ревизию и продать ненужные вещи. Возможностей сделать это дистанционно очень много. "А может быть, пора осуществить какую-то давнюю мечту? Например, заняться рукоделием, начать писать картины, мастерить особенные поздравительные открытки, провести какой-то онлайн-курс и т.д.", — призывает рассмотреть все возможные варианты эксперт Citadele.

Выясните, на какую поддержку вы можете рассчитывать

Вокруг много самой разной информации о том, как государство планирует поддерживать тех, кто столкнется с финансовыми трудностями. Ваша задача — собрать данные о возможностях социальной поддержки, которой сможете воспользоваться конкретно вы. Речь идет о пособии по безработице, выплате больничного или помощи местного самоуправления, перечисляет эксперт Swedbank Эвия Кропа.

Также помните о том, что как работники, так и работодатели, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за распространения Covid-19, могут подать заявки на поддержку в налоговой сфере, а также на другие инструменты господдержки, добавляет специалист Luminor Нормундс Рудзитис.

Создавайте накопления

"Для таких кризисных ситуацией очень подойдет созданное ранее накопление в размере ваших расходов на 4-6 месяцев. К сожалению, только у небольшой части общества есть такие накопления. Эти люди сейчас испытывают намного меньший дискомфорт, поскольку могут принимать дружественные для себя решения, а не остро реагировать на каждое внешнее раздражение", — отмечает Йоланта Йеране.

Что же делать тем, у кого нет такой подушки безопасности? В первую очередь, пересмотреть свои финансовые привычки. И начиная уже со следующего перечисления на счет отложить хотя бы небольшую сумму. "Отложите хотя бы три евро! Если вы не начнете это делать сейчас, находясь в кризисной ситуации, позже боль забудется и мотивация иссякнет. Для того, чтобы сформировать привычку копить, не нужны крупные суммы. Главное откладывать деньги регулярно", — подчеркивает Йоланта.

Эвия Кропа также считает, что любое накопление позволяет сохранить ощущение безопасности и эмоциональное равновесие и предотвратит дополнительное напряжение: "Если вы находитесь в ситуации, когда при тщательном пересмотре расходов и планировании бюджета имеется возможность сэкономить, остаток непременно направляйте на накопления".

Чтобы была более высокая мотивация начать копить, нужно договориться на семейном совете, на что не будут тратиться средства (развлечения, лакомства и т.д.) или на какую цель вы станете копить, будь то новый компьютер, велосипед или лакомства на выходных, советует Нормундс Рудзитис, тоже считая, что сделать это нужно даже в условиях кризиса, когда, казалось бы, совсем не до создания накоплений.

Ингус Букшс, вкладывая тот же смысл, использует другой термин — аварийный фонд: "Это сумма, которую желательно иметь на случай повседневных непредвиденных ситуаций, например, сломался холодильник или другая бытовая техника и т. д. Хорошо, чтобы на эти цели было около 500-700 евро. Именно отсутствие такой подушки безопасности и вгоняет людей в стресс. К этому добавляется чувство страха, что зачастую приводит к принятию неверных решений. Самое глупое из них — создавать долги".

Другие распространенные ошибки приводит Йоланта Йеране:

Виртуально прогуливаться по интернет-магазинам, якобы коротая время, в результате чего зачастую совершаются ненужные покупки. Осознанно баловать себя, тем самым как бы компенсируя вынужденное нахождение дома. Классические отговорки: как-то же надо сместить внимание с того сумасшествия, которое происходит вокруг; чем же еще заняться; куплю для успокоения хотя бы это и т. д. Чрезмерное употреблять алкоголь, особенно сейчас, когда можно заказать его домой.



"Каждая сложная ситуация — это испытание. Испытание наших ценностей, способности оперативно и адекватно реагировать на неожиданные ситуации, проверка, насколько мы готовы к таким трудностям. Не сомневаюсь, что мы все — более или менее успешно — выдержим и это испытание, и наша повседневная жизнь вернется в привычный ритм. Но только некоторые (10%-15%) вынесут из этого какой-то урок на будущее, а те, кто это сделают, фундаментально изменят развитие своей дальнейшей жизни. Нет смысла жаловаться на то, что происходит вокруг. Вместо этого возьмите от этой ситуации все, что может послужить вам уроком в будущем. Учитесь видеть в происходящем вокруг не только проблемы, но и возможности", — подчеркивает эксперт Citadele Йоланта Йеране.

Используйте дистанционные возможности учиться и пополнять свои навыки как в сфере управления финансами, так и в профессиональной сфере. "Электронные и аудиокниги, онлайн-курсы, видеообзоры книг в интернете — это лишь несколько примеров, с помощью которых можно мудро переструктурировать свои будни, посмотреть на вещи с другой точки зрения и справиться со сложностями. В этом случае огромную роль играют инициатива и решимость", — резюмирует эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.