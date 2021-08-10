Деньги, секс, измены. Почему мужчины уходят из семьи

Мужчины часто становятся инициаторами разводов. Что подталкивает их к этому непростому шагу? Психотерапевты рассказали, по каким причинам их клиенты ставят точку в своих браках чаще всего.

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Чувствуют, что их не ценят



Каждый человек в браке хочет чувствовать, что он нужен и полезнен своей второй половинке. Но если мужчина видит, что его недооценивают, то у него начнет накапливаться раздражение и негодование, говорит Александра Соломон, психолог из Семейного института Северо-Западного университета (США).

"Помимо секса и приятных эмоций брак предполагает и рутину: партнерам приходится договариваться о том, кто будет водить машину, как будет выплачиваться ипотека… Позволять мужчинам брать на себя ответственность в подобных вопросах важно. Иначе они будут чувствовать себя разочарованными" — говорит она.

Не могут договориться с женой о финансах



Многие мужчины, которые обращаются к семейным психотерапевтам, часто недовольны решениями жены в плане финансов, рассказывает Дайана Барт, психотерапевт и автор блога Psychology Today Off The Couch. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются мужчины, которые зарабатывают больше супруги или являются единственными кормильцами в семье.

"На консультациях я часто слышу: "Моя жена тратит все деньги, которые я зарабатываю". При этом зачастую за этой жалобой стоит вовсе не жадность, а ощущение, что супруга принимает старания партнера как само собой разумеющееся, — говорит Барт. — По словам большинства таких мужчин, проблема была бы исчерпана, если бы жена признавала вклад мужчины в совместную жизнь и время от времени его благодарила".

Супруги им изменяют



Да, измена, безусловно, является одной из самых веских причин для развода. Тем не менее психотерапевт и коуч Антонио Борелло убежден, что неверность — лишь верхушка айсберга.

"Когда мужчина расторгает брак из-за измены, почти невозможно понять, в какой степени его решение связано непосредственно с изменой, а в какой — с другими проблемами в отношениях. Но одно можно сказать точно: вряд ли роман на стороне возможен в счастливом браке", — считает психотерапевт.

Их с супругами больше ничего не связывает



Со временем все люди меняются. Тем не менее, по словам Дайаны Барт, многие мужчины наивно полагают, что женщина, которая вышла за него замуж десять лет назад, будет сегодня тем же человеком, что и в день бракосочетания. Однако реальность такова: если вы хотите сохранить брак, надо расти и развиваться вместе — иначе вы рискуете расстаться.

"Я часто слышу, как мужчины говорят: "У нас больше нет общих интересов". Он хочет провести отпуск на Мальдивах, а она хочет поехать в шикарный отель в Париже. Он хотел бы пойти в кино, но они несколько часов не могут выбрать фильм, который понравился бы обоим, — говорит Барт. — Эти различия, кажущиеся такими приземленными и незначительными, не только заставляют вас чувствовать, что вы больше не на одной волне, но и внушают ощущение, что вас больше не уважают".

Боятся не соответствовать требованиям супруги



Александра Соломон говорит, что многие мужчины, которые приходят к ней на психотерапию, жалуются, что партнерша воспринимает их поведение, эмоции и реакции как неадекватные. "Часто мужчины, которым раньше не было свойственно агрессивное поведение, прибегают к нему из-за того, что ими движет глубинный страх не соответствовать требованиям жены. В итоге их жестокость и раздражительность играют для них роль своеобразных защитных механизмов", — объясняет Соломон.

"К сожалению, в этом случае пары нередко попадают в болезненный цикл: она чувствует себя одинокой, поэтому критикует мужчину, а он из-за этого чувствует себя еще более подавленным, недостойным и неадекватным и прибегает к разрушающему поведению. А затем уже, как следствие, и к разводу", — говорит Александра Соломон.

В браке отсутствует секс



На консультациях мужчины нередко жалуются на низкое качество секса (или на его полное отсутствие) из-за того, что супруги перестают считать своих мужей физически привлекательными.

"Иногда страх быть недостаточно хорошим в постели настолько велик, что психика мужчины вытесняет его в бессознательное. В некоторых случаях мужчины не признаются сами себе в том, что их тревожит. В итоге оказывается, что сбежать из такого брака им легче, чем признаться себе в возможных проблемах и начать их исправлять", — говорит Дайана Барт.