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Теребление волос
Девять невербальных привычек, от которых срочно нужно избавиться
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Вам не чуждо нервозное ерзание, теребление волос и скрещивание рук? Business Insider собрал девять противных привычек нашего тела, которые трудно искоренить. Но сделать это действительно стоит, пишет Delfi Viņa.

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Нервозное ерзание

Если вы один из тех людей, которые даже в самых безобидных ситуациях легко поддаются панике, то вы наверняка знакомы с таким проявлением "нервов". Покачивание ногой, ковыряние в ногтях и нервозное ерзание — от таких неприятных действий трудно отучиться, потому что чаще всего они происходят неосознанно.

Все вышеперечисленное легко дает окружающим понять, что вам недостает уверенности в себе. Это подтверждает автор многих книг и эксперт по языку тела Тоня Рейман.

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Теребление волос

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DELFI Woman

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