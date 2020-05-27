Доброе утро! 10 советов, как в первые часы после пробуждения задать тон всему дню

Наш день — это наша жизнь в миниатюре. Из того, как мы проживаем свое сегодня, складываются недели и месяцы, годы. Почему же тогда многим так сложно придерживаться полезных привычек и следовать здоровому образу жизни? DELFI Woman разбирается вместе с психологом Еленой Сидоровой.

Привычка — вещь упрямая. Если она стала устойчивой, то однозначно влияет на то, как мы живем и что выбираем изо дня в день.

Каждый знает, что ложиться спать необходимо еще сегодня, а не после полуночи. Вставать лучше тоже рано, чтобы успеть сделать зарядку и без суеты привести себя в порядок перед началом рабочего дня. Да и о том, что питаться нужно здоровой пищей, написано много книг, статей, постов в соцсетях. Почему же тогда многим людям так сложно жить по правилам и заботиться о собственном здоровье?

Что мешает выбирать полезные привычки

Безалаберное и потребительское отношение к своему здоровью

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Привычки закладываются с детства: культура питания, любовь к спорту, психическое здоровье и навыки саморегуляции — все это формируется еще в семье. Как и что мама готовила на стол, как проводился досуг в семье, какая реакция у родителей была на стресс. Все это, бесспорно, отражается на нашей дальнейшей жизни. Поэтому, где принято было стрессовать по любому поводу, употреблять мусорную еду, пить алкоголь, газированные сладкие напитки, жевать сдобу, сладости, курить, зарабатывают себе сперва лишний вес, а затем букет заболеваний.

К 40 годам при таком образе жизни люди воспринимают данное течение жизни как стандарт. Протаптывают дорожку в поликлинику, аптеку, вместо того, чтобы изменить вредные привычки, заняться физическим и эмоциональным здоровьем, словом, научиться заботиться о себе.

Требуются усилия, ответственность, осознанность (зрелость), желание и новые ежедневные практики.

Низкий социальный уровень жизни

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Чем неблагополучнее среда, тем больше вредных привычек формируется у человека. Невежество, отсутствие знаний, приводит к поверхностному восприятию и уровню жизни на низких вибрациях и примитивных инстинктах. Знания — основа любых изменений.

Жизнь по остаточному принципу

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Когда хочется многое успеть, достичь высот, материальных благ, амбициозных целей, приходится чем-то жертвовать. Достижение успеха требует от человека колоссальных временных и энергетических затрат. Вот и получается, что все силы тратятся на работу, а на отдых и здоровье уже ничего не остается. Нарушенный сон, режим питания, хронический стресс, сидячий образ жизни подрывают самочувствие организма, зачастую сокращая жизнь.

Сперва данная группа людей сталкиваются с эмоциональным выгоранием, а затем с сердечными заболеваниями и депрессиями. Пока хватает молодости и запаса прочности, человек в строю. А как ресурсность исчерпана, оказывается на больничной койке.

Важно помнить, что необходимо поддерживать свое самочувствие, внимательно и бережно относиться к здоровью ежедневно.

Как улучшить самочувствие и настроение

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Вот несколько простых, но действенных привычек, меняющих ваше самочувствие и настроение.

1. Ложитесь спать в 22:00 — 23:00.

2. Вставайте в 6:00. Это самое благоприятное время для подъема. В 4 утра в нашем организме начинает вырабатываться кортизол (гормон стресса). Он отвечает за раннее пробуждение. Если с утра вы раздражены, чувствуете себя уставшим и разбитым, то следует провериться на уровень гормона кортизола в крови. Его вырабатывают наши надпочечники. Повышенный или пониженный уровень гормона нарушает сон, пищевое поведение и настроение.

3. Выпивайте два стакана теплой воды с лимоном после пробуждения. Это позволяет желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) бережно проснуться и запустить пищеварительную работу организма. Если нет проблем с желудком, то имбирь — отличное противомикробное антисептическое средство для утреннего напитка.

4. Сделайте зарядку, можно потанцевать, попрыгать, поприседать. Отлично сделать пробежку или прогулку быстрым шагом перед утренним контрастным душем.

Я ежедневно делаю утреннюю йогу, катаюсь на велосипеде в парке или по берегу моря, выполняю комплекс утренних практик на тонус и расслабление. А по пятницам в закрытом аккаунте Instagram провожу часовую коллективную утреннюю практику, куда входят двигательные, дыхательные, танцевальные, оздоровительные и медитативные техники (упражнения).

5. Пейте свежевымытые соки на голодный желудок. Они прекрасно и бережно очищают организм от шлаков и токсинов. Идеально смешивать 3-4 компонента (зеленые с зелеными, цветные с цветными).

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6. Завтракайте не раньше 9:00 — 10:00. До этого времени наш ЖКТ спит.

7. В течение дня больше двигайтесь, ходите пешком, избегайте лифтов. Хорошо, если хотя бы в летний период времени вы смените авто на велосипед.

8. Пейте воду, травяные сборы.

9. Последний прием пищи старайтесь принимать не позднее 17:00 — 18:00. После наш организм замедляет пищеварительную деятельность и готовится ко сну.

10. Перед сном старайтесь убирать гаджеты, лучше, если вы посвятите время живому общению, прогулке или чтению. Не злоупотребляйте телевизором. Помните, что любая информация — это такая же пища, которую вы потребляете.

Приглашаю всех на утреннюю практику, которая регулярно проходит в прямом эфире Instagram @practice.witches и @schoolofhappiness.lv. Все свои знания, навыки я передаю женщинам, приучая их к здоровому образу жизни легко и без особых усилий.

Жизнь, настроение и самочувствие меняется уже после первого раза. Начиная свое утро с простых, действенных и оздоравливающих практик, вы продлеваете свою жизнь, делая ее яркой и насыщенной.