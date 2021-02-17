Эффективная лень и полезный стресс — как запустить каскад изменений в своей жизни

Чтобы воплощать в жизнь идеи, которые станут историями успеха, необходимо уметь договариваться с собой и другими. В этом часто мешают эмоции. Реже испытывать неприятные эмоции и чаще — приятные возможно, если соблюдать простые правила эмоциональной гигиены. Это дает более осознанное понимание того, что с нами происходит, и приносит те результаты, которых мы искренне желаем. Как этому научиться, Forbes Ontology рассказала коуч Екатерина Виленкина.

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Частью процедуры эмоциональной гигиены являются вопросы:

Что я чувствую?

Почему я это чувствую?

Что сейчас со мной не так?

Зачем я это делаю? Получив ответ на этот вопрос, опять спросить себя: "А это зачем?" — и опять то же самое на 2-й и 3-й ответы (можно и далее) — чтобы докопаться до коренной причины.

Чего я хочу от этой коммуникации?

Я правильно тебя услышал, что…?



Эмоциональная гигиена — процедура очистки, "снятия шелухи", избавления от всего, что нам вредно и микробно.

Эмоциями невозможно управлять, все, скорее, наоборот. Вопрос в том, что мы делаем с эмоциями. Либо они нас, либо мы их, как в корриде — либо тореадор быка, либо бык тореадора. Мы их — когда осознаем и используем себе во благо. Последнее не означает, что можно по щелчку прекратить испытывать негативные эмоции или стресс.

Стресс, как компас, показывает туда, где что-то в жизни не так. Стресс информативен. Все эмоции, положительные и отрицательные, позволяют эффективно лавировать в поисках сложного баланса между удовлетворенностью и неудовлетворенностью.

Сосредоточьтесь на том, что занимаетесь



Процедуру эмоциональной гигиены можно разбить на несколько условных этапов, начав с настройки.

Первым делом вспомнить, сколько воодушевления и радости можно испытать, попав в состояние потока.

Поток — достаточно редкое явление. Основной показатель — мы теряем ощущение времени. Нас несет, нам настолько интересно, что мы как будто уплываем в другую реальность, не замечая посторонних звуков, людей. Мы погружены в процесс и трудимся над задачей с невероятным воодушевлением. Все не относящееся к делу как-то само уходит на задний план, мы полностью сосредоточены на том, чем занимаемся.

Вне потока — рутина, мы себя часто заставляем что-то делать — то, что нам кажется нужным. Если у нас гипертрофированное чувство ответственности, прокрастинации меньше, но больше усилий уходит на то, чтобы сказать себе: надо, надо, надо! Мы нуждаемся во внешней мотивации, тогда как в состоянии потока мы сами себя мотивируем.

Как специально туда попасть? Есть механизмы и методики погружения в поток. Вы можете уговорить себя быть в состоянии счастья? Точно есть одно абсолютное условие — заниматься делом, которое соответствует внутренним ценностям. Один из приемов в психологии — несколько раз подряд задать себе вопрос: "Чтобы что?" или "Зачем?". Для чего вы это делаете? Зачем? А это вам зачем? Это мне для того-то и того-то. А это зачем? Так мы сможем определить конечную цель. Если та окажется ничтожной, мы сразу откажемся от задачи без всяких угрызений совести. Помните, гигиена? И среди дел, которыми мы занимаемся, даже если они нависают над нами вместе с многочисленными "надо!", очень много мусорных задач.

Такие инструменты, как составление ToDo листов, могут быть очень полезны. Это гигиенично — сосредотачиваться на самом главном, структурировать задачи, отказаться от контактов с людьми, общение с которыми по тем или иным причинам неконструктивно, токсично, забирает кучу сил.

Измените отношение к стрессу



Второй этап гигиенической процедуры после настройки — это изменение отношения к стрессу и страхам. Мы привыкли слышать: стресс вреден, стресс убивает, стресс ведет к заболеваниям.

Начиная с 2000-х годов психологи начали проводить разные исследования и выяснили, что стресс, так же как и отрицательные эмоции, необходим. Мы без него не сможем нормально развиваться. Стресс со всеми сопутствующими ему эмоциями: злостью, обидами, тревожностью и так далее — нужен. Дело в восприятии. Люди, которые осознают, что находятся в состоянии стресса, одновременно признавая его необходимость, живут дольше, чем люди, уверенные в том, что стресс вреден. То есть мы стрессуем себя своим отношением. Есть довольно простые и очень конкретные шаги по тому, как экологично уживаться со своим стрессом.

Конечно, не всякий стресс полезен, но гораздо важнее то, что мы с ним делаем. Задайте себе вопрос: что происходит, что сейчас со мной не так? И второй очень важный вопрос: почему? Что я чувствую? Почему? Два вопроса, с которыми я своим клиентам рекомендую идти по жизни. Что-то не так — стоп. Я чувствую раздражение — почему? Я чувствую страх — почему? Я чувствую тревогу — почему? Меня волнует, я боюсь не выполнить этой задачи. Как только мы начинаем думать в эту сторону, тревога уходит. Почему? Потому что мы рационализируем происходящее и переключаемся с эмоций. Главное помнить — осмысленная и счастливая жизнь без стресса невозможна.

Научитесь договариваться с другими





Договорились с собой, признались, что жизнь в стрессе — норма, третьим пунктом неплохо было бы научиться договариваться с другими. Коммуникация — это не всегда, далеко не всегда, обмен информацией. У всякого общения свои задачи. Когда коллеги в коридоре разговаривают короткими репликами вроде: "А он потом что?", "Да ладно?!", "А ты?", "Оооо!!!!" — они точно не обмениваются информацией. Они обмениваются эмоциями. Один ищет поддержки — например, начальник плохой, — а второй его утешает.

Чего ждете от коммуникации вы? Любой ответ, который вы себе дадите, будет правильным. Если вы хотите, чтобы вас погладили по голове и сказали, какой вы хороший, независимо от того, что вы до этого сотворили, признайтесь себе: "Я хочу поддержки, мне нужна любовь". То, что в транзактном анализе называется "позитивное поглаживание". Если вам нужна информация, эмоции, как правило, не возникают, для них нет места. Кстати, даже если вы с собеседником передрались, коммуникация все равно состоялась, другой вопрос — с чем каждый вышел из этого разговора? Как только вы определитесь, что вам нужно от коммуникации, будет гораздо проще понять, как это получить.

Есть территория, и есть карта этой территории. Карта у каждого своя. Каждая карта неповторима из-за индивидуальных механизмов фильтрации. Важно постоянно держать в голове, что у собеседника может быть совершенно другое восприятие той же территории, своя карта местности. Как узнать, понял ли он вас? Уточнять. Повторить вопрос, переспросить, резюмировать. Можно повторить последнюю фразу собеседника: "Правильно ли я тебя понял, что …?". Удивительно простая фраза дает потрясающий эффект. "Я правильно тебя услышал, что ты хотел завтра назначить встречу втроем?" И тебе сразу начинают говорить: "Нет, я говорил о личной встрече". Ну или еще что-нибудь.

Такие фильтры восприятия, как стирание, искажение и обобщение, с одной стороны, помогают нам жить с огромным количеством информации, а с другой — мешают понять собеседника и в итоге договориться с ним, например, о важной сделке или стратегическом партнерстве и так далее.

Итак, можно ли постоянно все контролировать: цели, стресс, эмоции? Нет, да и незачем. Вам кажется, что вы контролируете свои эмоции? А на самом деле это они контролируют вас. Вы их прячете, копите, а затем они вырываются в самый неподходящий момент. Единственный выход — осознавать их и использовать в своих целях. Цели, кстати, тоже необходимо ставить осознанно. То есть с эмоциями, целями, стрессом, чтобы получать энергию, надо делать то же самое, что, например, с едой, — перерабатывать, соблюдая все правила эмоциональной гигиены.