"Если уволят, кто меня сейчас наймет?". Почему дискриминация по возрасту опасна в первую очередь для женщин

Карьерный коуч и автор Forbes Women USA Бонни Маркус разбирает недавний случай, когда несколько телеведущих уволили из-за возраста, и объясняет, как эйджизм в целом разрушает женские карьеры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"С возрастом мужчины на телевидении лишь укрепляют свое положение, а у нас, женщин, есть срок годности", — заявила 61-летняя Рома Торре после того, как перестала быть ведущей на NY1. Торре вместе с четырьмя своими коллегами-женщинами недавно подала судебный иск о дискриминации по возрасту и полу против нью-йоркской кабельной сети Charter Communications. В иске Торре и ее соистицы Аманда Фариначчи, Вивиан Ли, Джанин Рамирес и Кристен Шонесси утверждали, что их эфирное время было сокращено и что их исключили из рекламных кампаний из-за их пола и возраста.

Почему в этом нет ничего удивительного? История неоднократно показывала, что женщины, особенно те, что находятся в поле зрения общественности, сталкиваются с карьерными последствиями старения. В результате такие актрисы, как Джейн Фонда, Долли Партон, Шер и многие другие, чувствовали необходимость изменить или улучшить свою внешность.

Вы можете ответить, что все дело в тщеславии, но тем самым закроете глаза на нечто гораздо более важное. Им нужно выглядеть молодо и красиво, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. От внешнего вида зависит их карьерный успех и финансовая обеспеченность.

Влияние гендерно окрашенного эйджизма не ограничивается знаменитостями. В нашей культуре, ориентированной на молодежь, опытные сотрудницы старше 50 каждый день сталкиваются с гендерно маркированным эйджизмом.

Согласно отчету Американской ассоциации пенсионеров (AARP) за 2018 год, 64% женщин заявляют, что они стали жертвами или свидетельницами дискриминации по возрасту. И это лишь верхушка айсберга. По оценкам экспертов, только 3% работниц старшего возраста когда-либо подавали официальную жалобу. Многие женщины-специалисты боятся жаловаться на дискриминацию по возрасту из-за страха потерять работу. Что будет потом? Найти новую работу для женщины старше 50 лет практически невозможно.

Одна женщина недавно призналась, что в 62 года она использует ботокс и филлеры, чтобы скрыть признаки старения, потому что боится потерять работу. "По ночам я задыхаюсь от страха, — говорит она. — Если меня уволят, кто меня сейчас наймет? Это страх, парализующий страх".

И этот страх оправдан. В недавнем исследовании Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве (ЕЕОС) экономисты разослали примерно 40 000 выдуманных резюме работодателям, которые публиковали объявления о поиске сотрудников, а затем проанализировали, кому из кандидатов перезвонили. "Число ответов снижалось с возрастом. При этом для женщин фактор возраста оказался более выраженным".

Исследователи пришли к выводу, что старение — гендерно маркированный процесс и что женщины сталкиваются с большими трудностями и дискриминацией из-за возраста, особенно когда дело касается финансовых и профессиональных вопросов. Опытные сотрудницы старше 50 лет остро осознают, что вызывают все меньше уважения к себе по мере того, как признаки старения становятся более очевидными. Несмотря на годы успешной работы, они слышат унизительные эйджистские комментарии, их часто вытесняют на обочину и выставляют за дверь раньше, чем их коллег-мужчин, которые сталкиваются с предрассудками позднее.

Давайте проясним. Рому Торре и ее коллег уволили не потому, что они плохо справлялись со своей работой. Их уволили потому, что они больше не выглядят на 20 лет. Их уволили потому, что в глазах руководителей телеканала, которые верят, что высокий рейтинг передачи зависит от того, насколько молоды и симпатичны ведущие, у них есть срок годности.

Оценивание женщины с точки зрения ее возраста может быть неосознанным и ненамеренным, но такова реальность, с которой по мере старения сталкиваются квалифицированные сотрудницы. Женщины старше 50 лет чувствуют необходимость скрывать свой возраст как можно дольше в надежде сохранить работу. Они остро ощущают, что их внешность влияет на карьеру, что у них есть срок годности, конец которого приближается с каждой новой морщинкой.

Крайне важно, чтобы женщины осознавали преимущества своего возраста и оставались на ведущих позициях благодаря своему таланту и амбициям. Крайне важно, чтобы женщины за 50 верили в ценность своей мудрости и опыта и не отступали в тень невостребованности. Им нужно отстаивать свои интересы и демонстрировать свою значимость. Им нужно проявлять себя, потому что у них нет и не может быть срока годности.