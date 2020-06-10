Этикет Covid-19: как тактично попросить других соблюдать правила после отмены карантина

Правительство Латвии приняло более мягкие ограничения, которые останутся в силе с 10 июня — после отмены режима чрезвычайной ситуации. Но как теперь напомнить собеседнику о соблюдении дистанции? Как отказаться от вечеринки, если там будет слишком много народу? Наконец, стоит ли доносить на нарушителей? Эксперты по этикету дали советы, как после карантина оставаться вежливыми, соблюдая при этом установленные правила. Подробнее об этом со ссылкой на The Guardian рассказывает "Газета.ru".

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В Великобритании озаботились вопросом, как вести себя в приличном обществе после снятия локдауна.

Сейчас в стране постепенно смягчают ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, однако жителям приходится соблюдать определенные правила, чтобы избежать повторной вспышки заболеваемости. Как и во всех других странах, выходящих из режима самоизоляции, людей просят носить маски в публичных местах и соблюдать социальную дистанцию.

А еще британцам запрещено собираться большими группами — это означает, что на традиционные летние пикники в садах и парках они могут приходить лишь вшестером и общаться, стоя друг от друга на расстоянии двух метров.



Это создает определенные проблемы — нет правил этикета, определяющего нормы поведения при необходимости, например, держаться друг от друга подальше.

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Однако издание The Guardian решило восполнить эту брешь и обратилось к специалистам по этикету — они дали советы, которые помогут быть вежливыми не только жителям Великобритании, но и населению практически всей планеты, оказавшемуся в схожих условиях.

"А кто еще будет?"



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Одним из самых слабых мест для вежливого человека оказалось требование к британцам собираться не более чем вшестером. Если вас приглашают на вечеринку, как узнать, что там будет немного гостей?

Рекомендацию дал Уильям Хэнсон, коуч по этикету: "До всего этого была отвратительная привычка у людей, отвечая на приглашение, спрашивать: "А кто еще будет?" — сказал он, имея в виду, что человек таким образом дает понять, что интересуется, насколько интересными будут люди и стоит ли вообще идти. — Теперь дозволительно — это даже проявление заботы о здоровье — спросить такое. Но вы все равно можете замаскировать свой вопрос: если приносите торт или домашний лимонад, скажите: "Дайте мне знать, сколько человек там будет".

"Я к этому пока не готов/а"



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Правда, как вежливо отказаться от приглашения, если вы понимаете, что на вечеринке будет много народу, британские эксперты пока не решили. Так, например, Дебора Робертсон, автор книги "Манеры: современный этикет", которая выйдет будущей весной, сказала, что необходимо ясно выражать свое отношение к коммуникациям с другими людьми. "Просто скажите: "Я к этому пока не готов/а", — посоветовала она. Все дело в тоне и интонации. "Если в ваши намерения не входит показать им, что они безрассудны или глупы, это не проскользнет и в вашем тоне", — утешает Робертсон.



Устанавливайте временные рамки



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Отдельно нужно обратить внимание на то, что вечеринки, по мнению экспертов, не должны теперь продолжаться слишком долго. Диана Матер, автор YouTube-канала "Granny Manners", объяснила изданию, что чем дольше вы остаетесь на празднике, тем больше выпиваете — следовательно, меньше следите за социальной дистанцией и заставляете тревожных друзей и родственников чувствовать себя все более неловко.

По мнению эксперта по этикету, теперь хозяевам дома при организации вечеринки будет прилично установить временные рамки — сказать, например, "Как вы насчет того, чтобы выпить с шести до семи?". "Если на часах семь, а люди все еще не уходят, можно сдвинуть этот промежуток до половины восьмого", — предлагает Матерс. А заставить гостей разойтись, как она считает, очень просто. "Вы встаете с места. Все должны понять этот намек", — объясняет она.

Просите тактично отойти

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Для многих вежливых людей, которые намерены действительно соблюдать санитарную дистанцию, могут создать трудности собеседники, которые приближаются слишком близко. Как сказать тактично, чтобы человек отошел?

Если это произошло случайно, можно отделаться мягким напоминанием. Однако с человеком, который сокращает санитарную дистанцию намеренно, Уильям Хэнсон советует обойтись строго. "Вам нужно сделать шаг и сказать: "Вот два метра, и я буду благодарен, если вы будете относиться к этому с уважением". Я бы не извинялся, разумеется. Будьте лаконичны. Если вы смягчите сообщение, оно не подействует", — сказал он.

Специалист добавил, что некоторые его друзья, скорее всего, не склонны соблюдать дистанцию — но с ними он пока не общается.

Что делать с нарушителями



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Важным вопросом оказалось, нужно ли сообщать в соответствующие инстанции, если вы знаете, что кто-то из ваших знакомых нарушает установленные правительством правила. Здесь мнения экспертов разошлись. Уильям Хэнсон заявил The Guardian, что если это серьезное нарушение, то заявить стоит — но нужно быть готовым к тому, что дружбе придет конец. А вот Дебора Робертсон оказалась категорически против. "Нам всем пора покончить с доносительством, — призвала она. — Некоторые люди стали делать это слишком легко".

