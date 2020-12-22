Формула богатства. Какой главной финансовой привычки нужно придерживаться

"Вы можете не вести учет, вы можете не контролировать свои траты, если придерживаетесь самой важной привычки", — уверен финансовый консультант Илья Пантелеймонов. О чем именно речь и как это работает, он объясняет в своем блоге.
Эта привычка обеспечивает денежный поток для достижения финансовых целей. Привычка — откладывать деньги. Как минимум — 10% от зарплаты.
Сколько откладывать
- 15-20% на долгосрочные цели;
- 15-20% на среднесрочные цели;
- 15-20% на краткосрочные цели;
- ежемесячные траты — менее 50% дохода.
Да, все так просто.
Что конкретно нужно делать
1. Начинайте откладывать на все три категории целей. Сначала — долгосрочные, потом среднесрочные, потом краткосрочные.
2. Важно сделать так, чтобы вы достигли целей из всех 3-х категорий одновременно.
3. Если у вас сегодня много уходит на цели кратко и среднесрочные, то на долгосрочные откладывайте всё равно 10%. 10% — это почти незаметно. Но на определенном временном промежутке вы постепенно создадите приличный капитал.
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При любой ситуации вы должны откладывать 10% на долгосрочные цели. Даже если вам очень нужен ремонт, даже если очень нужно жилье. Это аксиома.
Что делать, если не получается откладывать
Есть два решения:
1. Разумно снизить расходы
2. Повышать доходы.
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Объективно, это так. Невозможно бесконечно снижать траты. Нужно повышать доходы.
Формула богатства очень проста — это верное распределение дохода, чтобы на всё хватало: на комфортный уровень жизни сегодня и в будущем.
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Старайтесь свой доход распределять так:
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1. 20% на долгосрочные цели
- 10%, резерв, финансовая защита
- 10%, долгосрочные инвестиции
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2. Среднесрочные цели
- 15-20%, цели: авто, квартира, образование, ремонт
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3. Краткосрочные цели
- 15%, Отдых, путешествия, покупки
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4. Ежемесячные траты
- 50%, ежемесячные траты
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Если у вас получается, что по 2, 3, 4-й категориям сильный перекос, то возможно стоит пересмотреть свои расходы, цели и приоритеты.
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