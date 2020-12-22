Формула богатства. Какой главной финансовой привычки нужно придерживаться
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"Вы можете не вести учет, вы можете не контролировать свои траты, если придерживаетесь самой важной привычки", — уверен финансовый консультант Илья Пантелеймонов. О чем именно речь и как это работает, он объясняет в своем блоге.

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Эта привычка обеспечивает денежный поток для достижения финансовых целей. Привычка — откладывать деньги. Как минимум — 10% от зарплаты.

Сколько откладывать

  • 15-20% на долгосрочные цели;
  • 15-20% на среднесрочные цели;
  • 15-20% на краткосрочные цели;
  • ежемесячные траты — менее 50% дохода.

Да, все так просто.

Что конкретно нужно делать

1. Начинайте откладывать на все три категории целей. Сначала — долгосрочные, потом среднесрочные, потом краткосрочные.

2. Важно сделать так, чтобы вы достигли целей из всех 3-х категорий одновременно.

3. Если у вас сегодня много уходит на цели кратко и среднесрочные, то на долгосрочные откладывайте всё равно 10%. 10% — это почти незаметно. Но на определенном временном промежутке вы постепенно создадите приличный капитал.

При любой ситуации вы должны откладывать 10% на долгосрочные цели. Даже если вам очень нужен ремонт, даже если очень нужно жилье. Это аксиома.

Что делать, если не получается откладывать

Есть два решения:

1. Разумно снизить расходы

2. Повышать доходы.

Объективно, это так. Невозможно бесконечно снижать траты. Нужно повышать доходы.

Формула богатства очень проста — это верное распределение дохода, чтобы на всё хватало: на комфортный уровень жизни сегодня и в будущем.
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Старайтесь свой доход распределять так:

1. 20% на долгосрочные цели
- 10%, резерв, финансовая защита
- 10%, долгосрочные инвестиции

2. Среднесрочные цели
- 15-20%, цели: авто, квартира, образование, ремонт

3. Краткосрочные цели
- 15%, Отдых, путешествия, покупки

4. Ежемесячные траты
- 50%, ежемесячные траты
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Если у вас получается, что по 2, 3, 4-й категориям сильный перекос, то возможно стоит пересмотреть свои расходы, цели и приоритеты.
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