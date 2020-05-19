ФОТО. Этих видеоконференций ждет весь офис: мужчина придумал способ разряжать рабочие совещания
Foto: Cara Fields

Заботливый муж придумал способ разрядить обстановку и подарить заряд позитивных эмоций как жене, так и ее коллегам. Он аккуратно устраивается в углу комнаты в странных и забавных нарядах так, чтобы его было видно во время видеоконференции, пишет портал Tonkosti.ru.

Как и миллионы людей по всему миру, Кара Филдс и ее муж этой весной работают из дома из-за пандемии коронавируса. Пара также вынуждена помогать своим детям в организации видеоуроков и сталкивается ровно с теми же проблемами, что и родители по всему миру.

Кара руководитель отдела маркетинга в крупной компании, ей приходится много времени проводить в Zoom, чтобы работа не останавливалась. В свою очередь заботливый муж придумал способ разрядить обстановку и подарить заряд позитивных эмоций как жене, так и ее коллегам. Он аккуратно устраивается в углу комнаты в странных и забавных нарядах так, чтобы его было видно во время видеоконференции.

Фото: Cara Fields

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