ФОТО. На шпильках и в юбке. Американец выбрал необычный способ борьбы с гендерными стереотипами

Пожилой мужчина уже четыре года носит женские предметы гардероба ради борьбы с гендерными стереотипами. Его история появилась на сайте издания Daily Mail.

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61-летний американец Марк Брайан, проживающий в Германии, впервые стал носить обувь на каблуках в колледже, а в 2016 году начал надевать юбки и на работу.

Он создал аккаунт в Instagram, где регулярно делится снимками своих нарядов. К настоящему моменту на его страницу подписаны больше 130 тысяч пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 1 Окт 2020 в 3:13 PDT

Герой материала признался, что нервничал, когда в первый раз пришел на работу в юбке, однако вскоре он осознал, что "подавляющее большинство людей на самом деле не обращают внимания на то, во что одеты окружающие". "Мужчины в основном удивляются, что я, оказывается, обычный парень, который может вести нормальный мужской диалог", — добавил Брайан.

Отмечается, что американец сочетает мужские предметы гардероба с женскими, чтобы доказать, что у одежды "нет гендера". Также он добавляет, что имеет право носить все, что захочет. "И мужская рубашка, и женская юбка — для меня просто одежда, не имеющая пола", — объяснил он.

Брайан описывает себя как "гетеросексуальный, счастливый в браке парень, который любит машины марки Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки". Так, например, его любимые женские вещи — это 13-сантиметровые шпильки и юбки-карандаши, которые он покупает в интернет-магазинах. "Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки смотрятся с узкой юбкой-карандашом", — пояснил мужчина.

Блогер также рассказал, что некоторые люди подвергали сомнению его ориентацию из-за женских нарядов. "Чаще всего я говорю им, что это не их дело. В редких случаях объясняю, что я натурал", — заключил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 8 Сен 2020 в 6:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 11 Авг 2020 в 2:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 4 Июн 2020 в 2:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 25 Май 2020 в 5:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 11 Май 2020 в 2:41 PDT