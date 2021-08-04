Хаос начинается в голове: как наше эмоциональное состояние влияет на порядок в доме

Психологи уверяют: если беспорядок в квартире — ваш типичный образ жизни, то на него надо взглянуть как на зеркало. С большой долей вероятности хаос в шкафах и на антресолях отражает ваше внутреннее состояние.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О чем "кричит" бардак и как провести уборку не только в доме, но и в голове?

Форма протеста



Что внутри — то и снаружи, говорят психологи. Если вы огорчены или того хуже — погружены в депрессию, вряд ли в вашей квартире будет чисто и уютно. Если же вы собраны и мотивированы, то наверняка организуете свое пространство правильно и эргономично: в комнатах будет все "разложено по полочкам" — максимально удобно и комфортно для вас. Находясь в гармонии с собой и с жизнью, вы повышаете личную эффективность и входите в ресурсное состояние. И, соответственно, наоборот: бардак в доме — это повод присмотреться к проблеме и понять, почему вы так отчаянно цепляетесь за обилие ненужных вещей в доме и дискомфортную для вас обстановку. Вполне возможно, что это ваш протест или крик о помощи.



О чем сигнализирует беспорядок в доме?

Вы боитесь перемен

Обычно причина беспорядка в доме — это страх перемен. Захламляясь, мы словно сообщаем себе: ты дома, в безопасности, в своей норке, зоне комфорта. В быту вы держитесь за прошлое, ведь избавление от чего-то кажется кощунственным по отношению к воспоминаниям, а изменение сложившегося уклада — агрессивным новшеством. Но вы не можете впустить в жизнь что-то новое, пока не освободитесь от старого.

Разгребать годовые завалы сложно, и речь здесь идет не только о гардеробной или стеллажах. Придется переосмыслить "больные", токсичные отношения, переместить фокус с прошлого на неизвестное будущее, потратить силы, эмоции, ресурс. Именно страх нового подталкивает нас начать жизнь с понедельника или писать списки планов на новый год, заранее зная, что ничего из этого не получится.

Стоит понять, что расхламление необходимо. Вы никогда не купите новый диван, пока старый не окажется на свалке. Врезающиеся в бока пружины — тоже своего рода стабильность, но ее нельзя назвать комфортной. Выбирая быть жертвой обстоятельств, вы эти обстоятельства и программируете.

То же самое касается и чувств. Нельзя мечтать о новых здоровых отношениях, если вы не отпускаете прежние, изжившие себя. Признайтесь, что ваш хлам — просто защита от мира, от всего нового и пугающего.

Вы отстаиваете свои границы

Разбрасывая вещи, вы как бы "метите" территорию. К примеру, маленькие дети разрисовывают мебель или портят вещи, чтобы таким, пусть и примитивным способом, оставить свой материальный след. Так выражается и протест — например, против контролирующего поведения кого-то из членов семьи. Когда от нас требуют идеальности, мы делаем все, чтобы показать, как далеки мы от этого.

Вам 40 лет, а разбросанные носки по-прежнему ваша фишка? Просто внутри вы все еще бунтующий подросток, хотя родительские запреты позади. Возможно, это последствие непрожитых эмоций, запрет на чувства в прошлом или инфантильность.

Попробуйте найти другой способ выразить несогласие с чем-то в вашей жизни. Это может быть диалог с партнером, построенный на "Я-посланиях" ("Я чувствую себя ребенком, когда ты отчитываешь меня, а ведь мы женаты уже семь лет", "Я не люблю, когда вторгаются в мою территорию, поэтому бросаю вещи, чтобы показать, где мои границы"), освоение навыка говорить "нет" или конструктивное обсуждение разделения бытовых обязанностей. Вы должны ответить себе на вопрос, комфортно ли вам жить в таком беспорядке, или же вы терпите дискомфорт, чтобы кому-то что-то доказать? Поймите, вы взрослый человек и вас никто не может контролировать.

Вы прокрастинируете

Когда что-то не вызывает у нас энтузиазма, мы пытаемся отложить это дело, находя сотни причин. И речь тут не только об уборке в шкафу — это может касаться и работы, и личной жизни. Вы не справляетесь с потоком информации и предпочитаете тонуть в потоке вещей. Вы не находите времени на отдых, а значит, игнорируете и другие базовые потребности, ведь уборка — это тоже элемент заботы о себе.

Кстати, у некоторых людей, напротив, прокрастинация проявляется именно в тревожной уборке. Например, за сложный проект садиться неохота, а плита стоит невымытая и становится прекрасным поводом не делать то, что не хочется. В итоге, вы не садитесь за проект, а отправляетесь мыть плиту, таким образом заглушая совесть имитацией деятельности.

Вывод простой: когда вы перестанете воспринимать уборку как повинность, и начнете думать о ней как о вкладе в свое психически стабильное здоровье, когда вы станете переносить образ мышления на образ жилища, допуская, что оно действительно отражает беспорядок в жизни, то сможете найти равновесие и гармонию, обратив внимание на сферы, которые страдают.