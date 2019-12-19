И где же все эти миллионы?! Как составить свой финансовый план на следующий год

Вы усердно работали весь год, но на счете снова нет денег. Почему так происходит? Анастасия Веселко, автор блога и одноименной книги "Девушка с деньгами", рассказывает, как грамотно подвести финансовые итоги уходящего года и перестать тратить деньги на ненужные вещи в следующем.

"В последние дни декабря социальные сети пухнут от постов в стиле "мои итоги года", которые интересны разве что самому автору и его маме. А ведь составление этих списков занимает немало времени — написать надо и забавно, и не хвастливо, и так, чтобы от них веяло успешностью.

Стоит эти усилия потратить на подведение действительно полезных и важных итогов — финансовых. Не для "друзей" из соцсетей, а для собственной пользы, выгоды и мотивации на следующий год, конечно.



Так как же прошел ваш финансовый год?



Снова ничего не отложили?

Взяли очередной кредит?

Беспечно тратили?

Итоги года



Для конструктивного анализа давайте проведем инвентаризацию. Ответьте на следующие вопросы.

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Сколько вы стоите? Бухгалтерский термин Net Worth (или Чистый капитал) вполне годится и для личного бюджета. Посчитайте, сколько стоите вы или ваша семья: суммируйте рыночную стоимость всей крупной собственности (машины, квартиры, участки земли, гаражи, парковочные места, доли в бизнесе и так далее), добавьте суммы сбережений и инвестиций и вычтите все долги.

Что у вас получилось?

— Вы в плюсе. И это прекрасно!

— Вы в минусе. Увы, текущие обязательства (долги) превышают вашу платежеспособность. И благополучие под большим вопросом. Ваш приоритет — сокращение долгов, чтобы твердо стоять на ногах.

— Вы в нуле. И это может быть неприятный для осознания факт. "Как же так, я отлично зарабатываю, кредитов нет, на все хватает. Отпуск в Испании, дети в частном саду, машина, снимаем отличную квартиру — и я ничего не стою?" Да, так бывает. Кажется, зарабатывать вы научились, а тратить — пока нет. Деньги утекают и каждый месяц приходится заново зарабатывать на свою красивую жизнь. Для вас задача года — организовать, наконец, сбережения и задуматься о покупке активов. За динамикой "Чистой стоимости" интересно следить по годам, отмечая, как она меняется к лучшему.

Сколько вы заработали за прошедший год?

Удивительно, но даже это мы не всегда знаем. Сотрудники офисов не привыкли считать доход в годовом выражении, как, например, в США. Что уж говорить о предпринимателях, проектных сотрудниках и фрилансерах. В итоге крупные суммы проходят через наши руки и кошельки порой незамеченными.

Посчитайте все поступления за год — не забудьте премии, бонусы, подарки и алименты, доходы от дополнительных проектов и налоговые вычеты.

Если, подведя итоги, вы воскликнули "И где же все эти миллионы?!" — стоит обратить внимание на структуру ваших расходов. Возможно, деньги разлетаются стихийно, и вы не успеваете их "прочувствовать". А важные для вас задачи и планы так и остаются нереализованными.

А сколько стоил ваш час?

Разделите все заработанные деньги на стандартное количество офисных часов — по 176 в месяц. Полученную цифру держите в уме каждый раз, когда присматриваете новое пальто, решаете самостоятельно заполнить налоговую декларацию, чтобы не тратиться на услуги бухгалтера, или тратите лишние полчаса, чтобы заправиться на дальней "дешевой" заправке.

Как увеличить стоимость часа?

Варианты — не только больше зарабатывать, но и меньше работать, что тоже может быть эффективно. Делегируя часть задач, мы выигрываем время для себя и успеваем полноценно отдохнуть, и в итоге работаем продуктивнее и успеваем больше.

Насколько выросли в этом году ваши сбережения и ваш пенсионный капитал?

Если ни насколько, вернитесь к первому пункту. Я как-то проводила в блоге опрос "Что бы вы посоветовали самой себе 10 лет назад?" и первые два места с большим отрывом от остальных заняли рекомендации: откладывай деньги и покупай валюту.

Начать никогда не поздно. Продумайте, какую часть доходов вы будете регулярно откладывать в новом году.

На что вы тратили?

Проанализируйте свои расходы и их адекватность. 20% на косметику и косметологов? 30% на шопинг? 10% на такси? Вас это устраивает?

В личной эффективности есть такое правило — 80% времени тратить на важные вещи — отношения с близкими, карьеру, образование, а не на социальные сети, сериалы и шоппинг.

С деньгами то же самое — что для вас важно? Возможно, в новом году стоит запланировать сумму на диагностику состояния здоровья, выделить бюджет на фермерские продукты, отложить заранее на образовательную программу и на небольшую поездку с родителями?

План 2020



Обычно после подведения итогов принято переходить к постановке целей. И уж тут мы не стесняемся в выражениях.

Амбициозные задачи так классно смотрятся в новом ежедневнике, да и подруг впечатлят. "Выплатить все долги", "Увеличить доход в пять раз", "Инвестировать треть доходов на пенсию", и так далее, проставьте ваш вариант. Вот только с реализацией обычно возникают проблемы и уже к февралю большая часть задач позабыта.

Так воплощается известная психологическая иллюзия — себе, завтрашней, мы склонны приписывать больше силы воли, больше осознанности и здравого смысла.

Чтобы не попасть в эту ловушку еще раз, давайте заменим крупные задачи на небольшие шаги и полезные привычки, которые день за днем, пусть с перерывами, пусть не сразу, но все же будут приближать к финансовому благополучию.

Практиковать финансовую осознанность и получать максимум от своих денег.

Регулярно анализируйте свои расходы, планируйте бюджет хотя бы крупными кусками и старайтесь придерживаться плана. А небольшие правила вроде "всегда проверять чек перед оплатой", "брать паузу перед покупкой", "считать расходы в годовом выражении" — помогут внимательнее относиться к тратам.

Организовать сбережения и инвестиции

Самое простое — откладывать часть дохода, настроив регулярный автоматический перевод в вашем банке. Или открыть брокерский счет и каждый месяц инвестировать через ETF-фонды в акции крупнейших компаний. На большом временном отрезке рынки растут (американский — на 6% в год в среднем за последние сто лет, с учетом инфляции). Почему бы не принять в этом участие?

А чтобы освоиться в новой теме, в следующий раз сходите с подругой не в кино, а на семинар по инвестициям или возьмите консультацию финансового советника. А еще подпишитесь на популярное издание об инвестициях.

Организовать дополнительный источник дохода

Если бы вам дали задание заработать за неделю 100 евро любым новые непривычным способом, как бы вы с ним справились?

Как пишет Нассим Талеб в "Антихрупкости", несколько источников дохода сделают вас более "антихрупким", устойчивым в нестабильном мире. Возможно, вы могли бы выступать как эксперт в своей сфере, вести профессиональный блог, выступать, обучать и так далее. Кто знает, куда это приведет?

Даже небольшие шаги, но в верном направлении за год продвинут вас сильнее, чем самые амбициозные планы. Что из перечисленного вы могли бы сделать уже сегодня, не дожидаясь нового года или понедельника?".