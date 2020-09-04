Исследование: лучше всего женщины работают по утрам

Ученые Университета Пенсильвании полагают, что бодрее всего женщины чувствуют себя по утрам, и они лучше мужчин справляются со сменной работой. А все потому, что у них по-другому установлены внутренние часы тела, пишет МедикФорум.

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Максимум продуктивности женщины демонстрируют утром, когда у мужчин, напротив, из-за сонливости еще только происходит раскачка. Женщины лучше мужчин справляются со сменной работой, так как у них по-иному установлены внутренние часы. Так, прекрасный пол более подготовлен к нарушениям циркадных ритмов, из-за чего лучше справляется с джетлагом. Наконец, женщины проявляют большую активность в первой половине дня, и это очень похоже на рисунок суточной активности у детей.

Данный феномен может быть связан с материнским инстинктом, как полагают авторы исследования. Устойчивость к негативным последствиям нарушений циркадного ритма вкупе с улучшением качества сна даже при дисбалансе привычного режима дня позволяет женщинам адаптироваться к частым пробуждениям малышей по ночам в течение длительного периода. Именно поэтому мамы лучше проходят через этот этап в жизни детей, чем папы, особенно если родители делят ночные обязанности поровну. Исследование показало, что эта работа все-таки предназначена для женщин.

Генетический хронотип определяет принадлежность человека к категории "сов" или "жаворонков". Женщины чаще оказываются именно жаворонками. Такие выводы ученые из Пенсильвании сделали в ходе исследования с участием более 53 000 человек. Оно показало, что возраст и пол оказывают существенное влияние на работу внутренних часов. Выводы исследования изложены в журнале Science, а его авторы подчеркивают, что подтвердили выводы предыдущих наблюдений с участием животных.