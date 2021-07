Из первых уст. Ошибочные тактики близких на диагноз "рак" и ценные советы, как поддержать онкологического пациента

В статье о принятии диагноза "рак" ведущая группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" Юлия Шкарапут описала этапы, мысли и переживания тех людей, которым его поставили. Следующий, не менее важный вопрос — как правильно в такой ситуации поддержать или подбодрить человека его близким?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На некоторых стадиях принятия человек может замкнуться, быть в депрессии, злиться и выплескивать агрессию на близких.

Не нужно специально бодрить



На мой взгляд, человека, пережившего ситуацию изнутри, специально бодрить или заставлять позитивно мыслить заболевшего не нужно, в этом случае кажется, что близкие не понимают сложности ситуации и диагноза, обесценивают страхи и переживания, поэтому нужно попридержать информацию о собственных мыслях и чувствах при себе. И, получается, вы хотите приободрить человека, а он, наоборот, замыкается, остается один в своих мыслях, вместо объединения и сплочения перед лицом беды, в семье происходит глубинное разъединение, которое сложно преодолеть после излечения.

Не делайте вид, что ничего не происходит



Другая, обидная тактика близких на диагноз "рак" — делать вид, что ничего не происходит. Обидная это тактика потому, что заболевший проходит огромный физический и эмоциональный путь, на этом пути он слабеет, становится быстро устающим человеком не только от переживаний, но и от лечения химиотерапией, в следствие операции. Странно делать вид, что вы этого не замечаете, или, возможно, не принимаете. Человек несет груз лечения, порой, продолжает по привычке нести груз материальных, бытовых и прочих обязанностей.

Поберегите, пожалуйста, лечащегося, снимите с него все обязанности и ответственности, максимально, насколько это возможно, оставьте те, что ему по силам и в удовольствие.

Вылечившийся быстрее реабилитируется, встанет на ноги и с большим энтузиазмом вернется к работе, к бытовым обязанностям, примет свои ответственности.

Вы даже не представляете, каким большим энтузиазмом все мы были охвачены, когда заканчивали свое лечение и чувствовали, как силы, умственные способности к нам возвращаются. Я не зря написала, что "умственные способности возвращаются", это означают, что они в период лечения теряются.

Во время химиотерапии частыми побочными эффектами называют затуманенность сознания, снижение умственной активности, отсутствие концентрации внимания, ухудшение памяти на очевидные вещи, есть даже такое понятие — "химический мозг", этим термином называют все побочные проявления в умственной деятельности.

Не развивайте пустую бурную деятельность



Третья ошибочная тактика близких — развить пустую бурную деятельность и советовать, начитавшись всяких "наикомпетентнейших" в онкологии целителей, приобрести амулет, воду, соду, притирки или примочки. И, самое страшное, когда близкие советуют отказаться от традиционного медицинского лечения, так как это "всемирный заговор Большой фармы", в котором замешаны огромные деньги. В настоящее время нет ни одной научно-доказанной эффективной альтернативной методики лечения рака. Когда она появится, человеку, ее открывшему, вручат Нобелевскую премию мира.

Доказано работают только медицинские протоколы лечения, но и они, увы, с большими оговорками и вероятностями, без стопроцентных гарантий, иногда бессильны против некоторых типов рака или вызывают побочные эффекты, не совместимые с жизнью.

Дайте возможность заболевшему принять собственное решение относительно своего здоровья, воспользоваться протоколом медицинского лечения, который дает шанс вылечиться (разный при разных типах рака), статистически подтвержденный научными исследованиями. Целители никогда не несут ответственности за свои советы и не имеют достоверной статистки излечения.

Очень важно, чтобы пациент, лечащий такое серьезное заболевание, имел доверие к лечению, поэтому не поселяйте в него червь сомнения, уверенность и убежденность в правильности своего выбора снижает тревожность и стресс от всей ситуации.

Избегайте шаблонных фраз

Есть слова, которые часто употребляются в качестве поддержки, но услышанные в десятый раз вызывают раздражение и звучат, как будто от тебя хотят отделаться шаблонной фразой.

Мне часто говорили "держись". Слышится, как будто сочувствующий протягивает тебе руку и готов держать или поддержать, но имеется в виду — ты сам за что-то держись, отыщи где-то силы, а я пошел мимо.

Вторая фраза — "все будет хорошо". От здорового человека звучит издевательски, причем, вдвойне, выглядит так, что с его точки зрения сейчас все плохо, а кроме того, он обладает какими-то сведениями о будущем, в котором должно быть все хорошо. Я понимаю, что желающий поддержать сам растерян и хочет сказать что-то жизнеутверждающее и доброе, и первые приходящие на ум слова — шаблонные.

Иногда, чтобы не сфальшивить, лучше вообще ничего не сказать, а спросить разрешения обнять. Одна из участниц группы рассказала, что самой сильной поддержкой были объятия коллеги, которая узнала о ее онкологическом заболевании.

Не хороните человека заранее

И последнее, как я называю, забористое, хоронить заранее человека. Смотреть с сожалением и вести себя как в последний день жизни человека.

Вспомните, в мультфильме "Мадагаскар" была "умиральная яма" для тех, кто заболел, потому что медицины не было. Не помещайте лечащегося в такую же "умиральную яму". Одной из участниц группы сказали "соболезную", когда узнали о ее онкологическом заболевании. Никто из нас не знает дату своей смерти, дайте человеку пожить и побороться, медицина очень быстро продвигается вперед в методах лечения.

Некоторые типы рака, как мой, например, или, как у героини моей предыдущей статьи — Марины Буровой, десять лет назад были смертельными, три года назад меня уже лечили таргетными (направленными только на клетки опухоли) препаратами, а Марина сейчас проходит курс лечения препаратами иммунотерапии.

Мне рассказывали реальную историю о двух солидного возраста женщинах, одна из которых лечилась в среднем возрасте от рака, а вторая говорила ей, что все бессмысленно и лучше готовиться к похоронам. Так вот, пожилая женщина с излеченным раком, спустя много лет после лечения, до сих пор жива, а советчицы уже нет.

Просто будьте рядом

Что для меня было бесценной помощью от моих близких? Сосуществование со мной рядом, разделение со мной бед, тревог, страхов, слез, протоколов лечения. Спокойное, твердое и длительное по времени (как и все лечение рака) сосуществование.

Мне нужна была бытовая помощь по хозяйству и с детьми, особенно во время первых дней химиотерапии и операции. Мои близкие освободили меня от бытовых вопросов. Мои подруги приезжали ко мне погостить, и мы вместе проживали день за днем, гуляли, болтали, одна из них даже ходила со мной на прием к доктору.

Очень ценно помочь разобраться в медицинской документации, информации о диагнозе, протоколах лечения, составить вопросы к врачам разного профиля, посоветовать группы поддержки и сообщества пациентов. От шока узнавания перспектив лечения, а потом в следствии "химического мозга" сложно понять и осмыслить полученные специальные данные. В целом, ничего сверхъестественного — просто быть рядом и помочь с бытовыми вопросами. Без нравоучений, слишком позитивного подхода, советов и скорбного взгляда.

Психологи советуют близким пациентов с серьезными диагнозами использовать схему Сьюзан Силк и Барри Голдмана, которую они описали в статье "How not to say wrong thing". Кратко излагая схему, заболевшего помещают в центр круга и внутрь этого круга направляется только поддержка и участие, весь "мусор" — негатив, проблемы, чужие переживания и страхи — обсуждается снаружи круга. Такой мораторий на негатив позволяет создать сохранную, спокойную и поддерживающую среду для заболевшего, в которой он может сосредоточиться на своем лечении, вылечиться и быть с вами рядом долгие годы.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима помощь, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить".

Поддержать нашу группу, внести свой вклад в ее развитие и помочь онкологическим пациентам, можно по следующим реквизитам: