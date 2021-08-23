Как избежать выгорания: правила эффективной работы в режиме аврала

В современном мире большинство из нас вынуждены работать в условиях высоких нагрузок и многозадачности. При этом важно соблюдать дедлайны и выполнять свою работу качественно. Между тем, есть инструменты, которые помогают быть эффективными в условиях интенсивных перегрузок.

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Планирование



Для грамотного совмещения разноплановых задач существуют различные эффективные инструменты планирования.

Можно планировать дела в бумажном ежедневнике. Многим удобнее использовать электронные приложения. А для тех, кто любит наглядность, есть замечательный планировщик — диаграмма Ганта. На ней четко видны задачи, а также их определенная последовательность. По внешнему виду диаграмма представляет собой горизонтальные полосы разного цвета, которые располагаются между двумя осями: список задач и даты. Это универсальный инструмент, который позволяет спланировать любое дело — от ремонта квартиры до запуска рабочего проекта.

Распределение задач по степени важности



Нередко работа требует совмещения нескольких проектов одновременно, зачастую с разным форматом, содержанием и различными этапами готовности.

Воспользуйтесь популярной матрицей Эйзенхауэра. Вы рисуете квадрат, который делится на 4 части. Подписывайте их: "важно", "не важно", "срочно", "не срочно". Дела распределяются по блокам: важно-срочно, важно-не срочно, не важно-срочно, не важно-не срочно. Сюда включаются не только рабочие задачи, но и планы на развлечения, отдых и так далее.

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Естественно, что в режиме многозадачности и горящих дедлайнов выполнение начинайте с блока "важно-срочно".

Деление крупных задач на несколько мелких



Популярная фраза "ешьте слона по кусочку" — как раз про промежуточные дедлайны. Нужно разбить одну глобальную цель на более мелкие задачи, установить к ним дедлайны — и перейти к реализации. После выполнения каждого шага — благодарить себя и чем-то вознаграждать. Мозг выделяет гормон дофамин за успешное выполнение, что придает сил и энергии, дает толчок для дальнейшего движения.

Борьба с прокрастинацией



Хотите забыть про горящие дедлайны — не давайте себе прокрастинировать, отслеживайте это состояние и боритесь с ним.

Не откладывайте работу на неопределенный срок — приступайте к ней сразу, как только установлены сроки заказа и определены все тонкости технического задания. Внимательно изучите вводные данные, разбейте процесс на этапы и начинайте.

Часто помогает правило: лучше сделать сейчас неидеально, чем совершенно, но никогда. Позже все всегда можно доработать и улучшить.

Если задача творческая или необходимо найти решение проблемы, а мыслей никаких нет — попробуйте технику фрирайтинга, свободного письма: она очень помогает в создании идей. Достаточно без анализа, в свободной форме письменно фиксировать любые мысли о предстоящем деле.

Правильный отдых





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Не хотите узнать, что такое профессиональное выгорание — правильно и качественно отдыхайте. Есть два типа отдыха: перерывы между отрезками рабочего процесса и время между проектами или заказами. В первом случае пролистывание социальных сетей не равно отдыху. Можно сделать короткий перерыв, но заполнить его, например, спортивной разминкой или небольшой прогулкой.

Во втором случае важно определить себе "личное время". В эти промежутки нужно заниматься хобби, гулять, общаться с родными, друзьями и — стараться не думать о работе. Также надо обязательно выделять для себя полноценные выходные.