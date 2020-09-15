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Что надо сделать как минимум за неделю до выхода на новую работу
Как на новом месте работы сразу создать нужный имидж и показать, что вы незаменимый сотрудник
Foto: Shutterstock

Многие люди беспокоятся перед началом новой работы, чрезмерно анализируя ситуацию и сводя себя с ума, особенно перед лицом неопределенности и стресса. О том, как справиться с этим, начать на правильной ноте и преуспеть в первые три месяца, Forbes Woman рассказывает со ссылкой на карьерного коуча Мелоди Вайлдинг.

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Воспринимайте первые три месяца на новом месте как (1) продолжение собеседования и (2) возможность начать с чистого листа. Это не просто ключевой момент для того, чтобы доказать свою ценность, но и возможность построить здоровые отношения и избавиться от разрушительных привычек, которые появились у вас за многие годы, как, например, склонность перерабатывать, слишком часто соглашаться или редко высказываться.

В числе ваших целей на первые три месяца должно быть следующее:

  • построить репутацию,
  • быстро начать пользоваться влиянием,
  • создать доверие,
  • сформировать личный бренд.

Вот как их добиться.

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Что надо сделать как минимум за неделю до выхода на новую работу

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Карьера Психология Работа и карьера
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