Как на новом месте работы сразу создать нужный имидж и показать, что вы незаменимый сотрудник

Многие люди беспокоятся перед началом новой работы, чрезмерно анализируя ситуацию и сводя себя с ума, особенно перед лицом неопределенности и стресса. О том, как справиться с этим, начать на правильной ноте и преуспеть в первые три месяца, Forbes Woman рассказывает со ссылкой на карьерного коуча Мелоди Вайлдинг.

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Воспринимайте первые три месяца на новом месте как (1) продолжение собеседования и (2) возможность начать с чистого листа. Это не просто ключевой момент для того, чтобы доказать свою ценность, но и возможность построить здоровые отношения и избавиться от разрушительных привычек, которые появились у вас за многие годы, как, например, склонность перерабатывать, слишком часто соглашаться или редко высказываться.

В числе ваших целей на первые три месяца должно быть следующее:

построить репутацию,

быстро начать пользоваться влиянием,

создать доверие,

сформировать личный бренд.

Вот как их добиться.