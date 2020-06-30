Как научиться переключаться с работы на отдых и наслаждаться им без чувства вины

Если вы перегружены работой и уже на верном пути к выгоранию, самым очевидным способом справиться с истощением может показаться вариант, где вы даете себе больше времени на отдых. Однако для многих сделать это не так то просто. Портал Forbes Woman опубликовал перевод статьи, в которой автор американского Forbes и коуч Мелоди Вайлдинг рассказывает, кто такие чувствительные достигаторы, почему умение каждого отдельного сотрудника полноценно отдыхать важно для работы всей команды и как научиться переключаться с рабочих вопросов на личные, если у вас с этим проблемы.

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Узнаете ли вы себя в этом списке?



Вы работаете 8-10 часов в сутки, сгорбившись над ноутбуком и лишь изредка прерываясь, чтобы поесть и попить;

Вы возвращаетесь к работе после ужина, чтобы выполнить "парочку пунктов" из списка дел, а потом не можете уснуть;

Вы видите сны о работе и иногда просыпаетесь из-за кошмаров о предстоящем дне или вещах, которые вы забыли сделать;

Вы проводите свои выходные, пытаясь "наверстать упущенное" в работе, а не посвящаете время семье, уходу за собой или хобби;

Вы чувствуете себя виноватым, когда вполне заслуженно отдыхаете;

Вы говорите себе, что должны продуктивнее проводить свободное время;

Вы не чувствуете себя отдохнувшим даже после нескольких выходных.



Описывает ли вас какая-то из этих фраз? Если да, то вы, вероятно, перегружены работой и уже на верном пути к выгоранию. Хотя самым очевидным способом справиться с этим истощением может показаться вариант, где вы даете себе больше времени на отдых, для большинства "чувствительных достигаторов" это что-то из разряда "проще сказать, чем сделать".



Чувствительные достигаторы и порочный круг перенапряжения

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Чувствительные достигаторы испытывают глубокое чувство ответственности за все, что они делают. На вас можно положиться, вы все выполните, сдержите свое слово и уложитесь в сроки. Вы целеустремленны и неутомимы, а в большинстве случаев это невероятная сила. Но если ее не контролировать, это чувство ответственности может перерасти в перенапряжение — состояние, в котором чувствительные достигаторы отдают приоритет своим профессиональным обязанностям, а не своим личным потребностям. Когда это происходит, возникает порочный круг, в котором вина не дает вам наслаждаться свободным временем.

Взять, например, историю Софии. София работала в компании, которая предоставляла программное обеспечение, крайне необходимое для информирования сотрудников во время пандемии. Она была восходящей звездой в своей команде, и ее непосредственный руководитель готовил ее к ускоренному переходу от менеджера по персоналу до старшего директора.

София чувствовала себя как белка в колесе. Каждый проект был похож на бомбу замедленного действия, которая требовала тщательного контроля. Она чувствовала себя так, словно не могла отстраниться, но была эмоционально истощена и психически вымотана. София пыталась делать перерывы в течение дня и старалась заканчивать работать в разумное время. Но каждый раз, когда она это делала, ее преследовали чувство вины и самокритика. Она истязала себя за то, что сделала недостаточно. В свободное время она постоянно испытывала беспокойство и рассеянность.

Возможно, история Софии вам отзывается. Многие чувствительные достигаторы работают сейчас усерднее, чем когда-либо прежде, несмотря на работу из дома. Их дни переполнены собраниями с утра до вечера, без перерыва на обед или даже поход в туалет. Некоторые даже чувствуют себя зависимыми: все, что они делают — это встают, работают, ложатся спать, а потом цикл повторяется снова и снова.

Почему чувствительным достигаторам так трудно сделать перерыв

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Плохо отстроены границы

Чувствительным достигаторам свойственна необычайная эмпатия, из-за которой им бывает сложно сказать "нет" и установить границы. В результате, вы можете слишком активно браться за любую просьбу, с которой к вам обращаются, не имея сил отказать или высказаться, когда того требует ситуация. Кроме того, плохо отстроенные границы мешают строго разделять работу и личное время. Скорее всего вам трудно "выключать" рабочий режим в конце дня, и это позволяет работе занимать все больше вашего времени, а также ваш разум, даже в свободные часы.

Стремление доказать свою ценность

Многие чувствительные достигаторы подвержены синдрому самозванца. Нестабильность и неуверенность могут приводить к гипертрофированному желанию компенсировать предполагаемые недостатки. То есть вы можете начать больше работать, чтобы быть довольным собой. Вы можете попытаться доказать свою ценность, достигая все большего, что будет противоположно идее дать себе передышку, когда это действительно нужно. Постоянно оставаясь на связи, вы не демонстрируете самоотверженность — вы подрываете свою производительность.

Перфекционизм

На самом деле перфекционизм — не о внимании к деталям. Он о придании чрезмерного веса вашим слабостям и недооценке сильных сторон. Чувствительные достигаторы, которые страдают от перфекционизма, самокритичны и одержимы своими недостатками (какими бы надуманными они ни были). Они придерживаются высоких, нереалистичных стандартов. Им кажется, что они обязаны выполнять все задачи, даже не слишком важные.

Далее 7 способов эмоционально абстрагироваться от работы и расслабиться, не чувствуя вины.

Не падайте духом, потому что не все потеряно. Изменить отношения с отдыхом — это в первую очередь внутренняя работа. Она включает в себя изменение образа мышления, чтобы избавиться от чувства вины и начать ценить качество жизни в долгосрочной перспективе.