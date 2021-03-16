Как научиться слышать себя и свои желания

Уметь слышать себя — значит осознавать связь со своим телом, собственные чувства и мысли, ценности и желания. Чтобы обрести гармонию, необходимо "включиться" в свою жизнь. О том, как это сделать, в своем блоге в Instagram рассказывает психолог, психотерапевт Ольга Шевченко.

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Делать то, что вам по душе

Весь ваш огромный и нередко скрытый потенциал обязательно проявится в деле, которое приносит удовольствие. Иногда это означает найти себе совершенно новое занятие и повернуть жизнь на 360 градусов. Но страшно не это — страшно десятки лет идти не своей дорогой.

Отличать свой голос от голосов вашего окружения

Бесконечные требования, ярлыки и штампы, типичное "ты должен" — а нужно ли это вам? Если вы не слышите самого себя, вами легче манипулировать.

Практиковать осознанность

Отслеживать свои чувства и состояния, прислушиваться к телу. Перестать делать все бездумно и "на автомате", фокусироваться на настоящем моменте.

Исполнять даже самые нелепые желания

Громко смеяться, плакать — все что угодно. Не задвигайте свои желания и потребности из-за боязни, как это будет выглядеть.

Бывать наедине с собой

Может хватить всего нескольких минут в день — без телевизора, телефонов и безумной спешки. В это время можно выпить чашечку чая или сделать короткую медитацию, побыть один на один со своими мыслями.